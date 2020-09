Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos az időseket is arra kérte, hogy kerüljék a zsúfolt helyeket, és vásároljanak korán. ","shortLead":"Az országos tisztifőorvos az időseket is arra kérte, hogy kerüljék a zsúfolt helyeket, és vásároljanak korán. ","id":"20200926_Muller_Cecilia_Nagyon_szeretnenk_elkerulni_a_szigoritasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a0c57c-fdd0-4206-bf03-6e915fe27223","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Muller_Cecilia_Nagyon_szeretnenk_elkerulni_a_szigoritasokat","timestamp":"2020. szeptember. 26. 12:29","title":"Müller Cecília: Nagyon szeretnénk elkerülni a szigorításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96ee077-24f6-4e4e-948e-e799f6d0e65f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meccsre húszezer nézőt várnak.","shortLead":"A meccsre húszezer nézőt várnak.","id":"20200924_szuperkupa_puskas_beengedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f96ee077-24f6-4e4e-948e-e799f6d0e65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee0372f-e9f8-43f2-a340-507df8e2352e","keywords":null,"link":"/elet/20200924_szuperkupa_puskas_beengedes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:55","title":"Így gyülekeznek a szurkolók a Szuperkupa-meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Azt nem közölték, hogy a fertőzöttek között vannak-e versenyzők is. ","shortLead":"Azt nem közölték, hogy a fertőzöttek között vannak-e versenyzők is. ","id":"20200926_Ujabb_het_koronavirusost_talaltak_a_Forma1ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a34e75-2139-4f4b-8f1b-7d3f5d16ea10","keywords":null,"link":"/cegauto/20200926_Ujabb_het_koronavirusost_talaltak_a_Forma1ben","timestamp":"2020. szeptember. 26. 13:15","title":"Újabb hét koronavírusost találtak a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d81dd06-9693-4293-8220-a7bc7fc1ff4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napja már letölthető az iPhone-okra az Apple legújabb mobil operációs rendszere, az iOS 14. Egyre többen próbálgatják, így hamar kiderül, ha valami probléma van vele. Többen is sérelmezik, hogy hamar lemerül az akkumulátor, pedig van rá jó magyarázat.","shortLead":"Pár napja már letölthető az iPhone-okra az Apple legújabb mobil operációs rendszere, az iOS 14. Egyre többen...","id":"20200926_ios14_akkumulator_gyorsan_merul_rossz_uzemido_beallitasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d81dd06-9693-4293-8220-a7bc7fc1ff4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef890db5-cfd5-4749-9d56-1285efe5454d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_ios14_akkumulator_gyorsan_merul_rossz_uzemido_beallitasok","timestamp":"2020. szeptember. 26. 15:03","title":"Néhány napja gyorsan lemerül az iPhone-ja? Itt a megnyugtató magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b700431f-b7d4-420a-9e2b-7ea29f6500d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az An-24-es szállítógépen mintegy harmincan voltak.","shortLead":"Az An-24-es szállítógépen mintegy harmincan voltak.","id":"20200925_Lezuhant_egy_ukran_katonai_szallitogep_tobben_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b700431f-b7d4-420a-9e2b-7ea29f6500d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6bffd3-4e86-4778-b819-1612f242caf1","keywords":null,"link":"/vilag/20200925_Lezuhant_egy_ukran_katonai_szallitogep_tobben_meghaltak","timestamp":"2020. szeptember. 25. 21:08","title":"Lezuhant egy ukrán katonai szállítógép, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03adfc3d-3f18-4318-8f1e-cef08b2d729e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat Időjárás-jelentése.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat Időjárás-jelentése.","id":"20200926_Marad_az_oszi_ido_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03adfc3d-3f18-4318-8f1e-cef08b2d729e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8c5eba-aab9-439a-aa95-b2d15f0abc92","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Marad_az_oszi_ido_a_hetvegen","timestamp":"2020. szeptember. 26. 15:58","title":"Marad az őszi idő a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beaa6dc6-ddd9-4270-914d-cd764ef4b258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"II. Erzsébet királynőnek újabb dédunokája születik, Eugénia hercegnő gyereket vár.","shortLead":"II. Erzsébet királynőnek újabb dédunokája születik, Eugénia hercegnő gyereket vár.","id":"20200925_Uj_royal_bebi_erkezik_a_brit_kiralyi_csaladba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beaa6dc6-ddd9-4270-914d-cd764ef4b258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed514ce2-8365-4370-a007-1e2eca0a8ae6","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Uj_royal_bebi_erkezik_a_brit_kiralyi_csaladba","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:40","title":"Új royal bébi érkezik a brit királyi családba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08a178c-f190-4f3f-a6bc-12b371f7547d","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A mostani hatalom számára a jog puszta eszköz lett aktuálpolitikai céljai eléréséhez. Nem betilt, „csak” jogászkodással hallgattat el rádiót, veszi el az egyetemek autonómiáját, szűkíti nullaközelire az ellenzék mozgásterét.","shortLead":"A mostani hatalom számára a jog puszta eszköz lett aktuálpolitikai céljai eléréséhez. Nem betilt, „csak” jogászkodással...","id":"202039__jogaszkodas_fidesz_modra__visszaelesszeru_gyakorlat__lenini_ut__alaszolgalja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c08a178c-f190-4f3f-a6bc-12b371f7547d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02035ec-19b3-4e82-a20a-6360ce88bf79","keywords":null,"link":"/360/202039__jogaszkodas_fidesz_modra__visszaelesszeru_gyakorlat__lenini_ut__alaszolgalja","timestamp":"2020. szeptember. 26. 08:15","title":"A NER-ben a jog Orbán Viktor törvényerőre emelt akarata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]