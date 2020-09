Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb brit áruházláncnál számos termékből csak meghatározott mennyiséget lehet vásárolni.","shortLead":"A legnagyobb brit áruházláncnál számos termékből csak meghatározott mennyiséget lehet vásárolni.","id":"20200925_tesco_panikvasarlas_bevasarlas_limit_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bfc311-2ce0-419a-a250-6b6d9ab98a44","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_tesco_panikvasarlas_bevasarlas_limit_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:43","title":"Újrakezdődött a pánikvásárlás, lépett a brit Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c596efb2-5524-4e86-afad-96df52ee5702","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hans-Werner Sinn szerint, ha az EU elkezd kevesebb kőolajat felhasználni, akkor az nem jelenti azt, hogy kevesebbet fognak belőle kitermelni az olajsejkek és az orosz gázoligarchák.","shortLead":"Hans-Werner Sinn szerint, ha az EU elkezd kevesebb kőolajat felhasználni, akkor az nem jelenti azt, hogy kevesebbet...","id":"20200924_eu_klimavedelem_ifo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c596efb2-5524-4e86-afad-96df52ee5702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6099c12-68ea-4c61-96e1-2743443fb406","keywords":null,"link":"/zhvg/20200924_eu_klimavedelem_ifo","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:55","title":"Komoly kritikát kapott az EU klímavédelmi programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először fordulhat elő, hogy ugyanabban a telefonban a Samsung saját processzora erősebb lesz, mint a Qualcomm egysége.","shortLead":"Most először fordulhat elő, hogy ugyanabban a telefonban a Samsung saját processzora erősebb lesz, mint a Qualcomm...","id":"20200925_samsung_exynos_1000_processzor_qualcomm_snapdragon_875_geekbench_benchmark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34ab054-79c4-42ba-b1ff-021e1edd4bac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_samsung_exynos_1000_processzor_qualcomm_snapdragon_875_geekbench_benchmark","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:03","title":"Jó kis meglepetés érkezhet a Samsung Galaxy S21 belsejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f0ca0c-9cca-4f34-8fb4-ddf16eeeecd8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mit sem változott az elmúlt ötszáz évben a lopás matematikája, kémiája és koreográfiája, mint azt a Radnóti Színház bemutatja a rögtönzésekkel teli Csapodárokban. Ruzante darabját ezúttal Peer Krisztián írta át annak szellemében, hogy \"az aktualizált mű szerzőjét akkor lehet felismerni, ha bármikor kész megerőszakolni egy halott kollégát”.\r

","shortLead":"Mit sem változott az elmúlt ötszáz évben a lopás matematikája, kémiája és koreográfiája, mint azt a Radnóti Színház...","id":"202039__csapodarok__vonzasok_es_gasztronomsagok__radnoti_szinhaz__tiszta_erotika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87f0ca0c-9cca-4f34-8fb4-ddf16eeeecd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e5b75b-54f1-46f8-b4f3-55531afe4aa5","keywords":null,"link":"/360/202039__csapodarok__vonzasok_es_gasztronomsagok__radnoti_szinhaz__tiszta_erotika","timestamp":"2020. szeptember. 26. 16:00","title":"„Fiam, ez így tűrhetetlen, menj ki, és gyere be úgy, mint Lukáts Andor!” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatékonyabb lehet a kontaktkutatás, már ahol foglalkoznak vele. ","shortLead":"Hatékonyabb lehet a kontaktkutatás, már ahol foglalkoznak vele. ","id":"20200925_Uj_huszperces_koronavirusteszt_keszult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123eb850-992d-4104-822a-1df028a2fe74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_Uj_huszperces_koronavirusteszt_keszult","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:45","title":"Új, húszperces koronavírusteszt készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Több könyv és film is készült nemrég Spanyolországban a Baszkföld függetlenségéért terrorista eszközökkel is harcoló ETA-ról, illetve a véres múlttal leszámolni képtelen baszk társadalom megosztottságáról. Az HBO sorozata már a bemutatása előtt komoly indulatokat váltott ki az egykori áldozatok hozzátartozói között.","shortLead":"Több könyv és film is készült nemrég Spanyolországban a Baszkföld függetlenségéért terrorista eszközökkel is harcoló...","id":"202039__sorozat_azetarol__terroristak_aldozatok__megnyomoritott_tarsadalom__harc_azemlekezetert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d685418-efa8-44f4-b905-56b65d8eee65","keywords":null,"link":"/360/202039__sorozat_azetarol__terroristak_aldozatok__megnyomoritott_tarsadalom__harc_azemlekezetert","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:00","title":"Baszkföldön sem hajlandó mindenki felejteni és megbocsátani az ETA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kisteherautó is részese volt a balesetnek.

","shortLead":"Egy kisteherautó is részese volt a balesetnek.

","id":"20200925_m70_autopalya_kamion_kisteherauto_rendorseg_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5006c2-e7bb-4b39-8044-8d8a12c2cba3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_m70_autopalya_kamion_kisteherauto_rendorseg_tuzoltok","timestamp":"2020. szeptember. 25. 13:10","title":"Öt kamion csattant össze az M70-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"A III/III. sose szerette a lázadó fiatalokat. Akkor sem, amikor Alapjogokért Központnak hívják az ügyosztályt.","shortLead":"A III/III. sose szerette a lázadó fiatalokat. Akkor sem, amikor Alapjogokért Központnak hívják az ügyosztályt.","id":"20200926_A_romlottak_diadala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411521af-3bd5-4b53-a81d-637d438838e9","keywords":null,"link":"/360/20200926_A_romlottak_diadala","timestamp":"2020. szeptember. 26. 09:30","title":"Ónody Gomperz Tamás: A romlottak diadala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]