[{"available":true,"c_guid":"24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"A III/III. sose szerette a lázadó fiatalokat. Akkor sem, amikor Alapjogokért Központnak hívják az ügyosztályt.","shortLead":"A III/III. sose szerette a lázadó fiatalokat. Akkor sem, amikor Alapjogokért Központnak hívják az ügyosztályt.","id":"20200926_A_romlottak_diadala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411521af-3bd5-4b53-a81d-637d438838e9","keywords":null,"link":"/360/20200926_A_romlottak_diadala","timestamp":"2020. szeptember. 26. 09:30","title":"Ónody Gomperz Tamás: A romlottak diadala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afe1e1a-1d96-4fe1-922f-0ebcc7aa4af0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen csökkentenék a cégek ingatlanbérleti és a teraszokért fizetett díját. A taxisokra is gondolnak.\r

","shortLead":"Jelentősen csökkentenék a cégek ingatlanbérleti és a teraszokért fizetett díját. A taxisokra is gondolnak.\r

","id":"20200925_koronavirus_jarvany_fovaros_turizmus_vendeglatas_mentocsomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0afe1e1a-1d96-4fe1-922f-0ebcc7aa4af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c976b76-eab4-48d9-bb55-40c7d003ad03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_koronavirus_jarvany_fovaros_turizmus_vendeglatas_mentocsomag","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:39","title":"Mentőcsomaggal segítené a turisztikai vállalkozásokat a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több vezető európai lap is azzal foglalkozik, hogy hiába az újabb tárgyalások nagy harc lesz még az új uniós menedékpolitika ügyében.","shortLead":"Több vezető európai lap is azzal foglalkozik, hogy hiába az újabb tárgyalások nagy harc lesz még az új uniós...","id":"20200925_Nagy_harc_lesz_meg_az_uj_unios_menedekpolitika_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57097b8-ec12-46ae-b780-868a1f254ff1","keywords":null,"link":"/360/20200925_Nagy_harc_lesz_meg_az_uj_unios_menedekpolitika_ugyeben","timestamp":"2020. szeptember. 25. 08:30","title":"Orbán és Kurz most még keménykedik, de kedvükben jár Brüsszel a menekültek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591f8ffb-f113-4b98-a445-04cc810e7416","c_author":"HVG360","category":"360","description":"David Javerbaum darabja, az Isteni végjáték a stand-up, a kinyilatkoztatás, a talkshow és a revü elegáns keveréke. ","shortLead":"David Javerbaum darabja, az Isteni végjáték a stand-up, a kinyilatkoztatás, a talkshow és a revü elegáns keveréke. ","id":"202039_szinhaz__mindenhato_show_isteni_vegjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=591f8ffb-f113-4b98-a445-04cc810e7416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e1481-8f7a-4666-b017-56f5eea882f7","keywords":null,"link":"/360/202039_szinhaz__mindenhato_show_isteni_vegjatek","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:00","title":"Alföldi Róbert Istent játszik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ad089d-9fff-4ab4-83bb-f874f01ec91c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Október elsején foglalja el a vezérigazgatói posztot.\r

","shortLead":"Október elsején foglalja el a vezérigazgatói posztot.\r

","id":"20200925_ifj_knezy_jeno_gyor_plusz_vezerigazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ad089d-9fff-4ab4-83bb-f874f01ec91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416e234f-52f5-46fc-9df0-5335664cd70e","keywords":null,"link":"/kultura/20200925_ifj_knezy_jeno_gyor_plusz_vezerigazgato","timestamp":"2020. szeptember. 25. 07:03","title":"Ifj. Knézy Jenő lesz a győri önkormányzati médiacég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d0aa2c-c440-41d4-afd3-427ec9e5ef52","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Esztergomban, Pápán, Kaposfüreden és Budapest VII. és XIII. kerületében várják a zenekedvelőket. ","shortLead":"Esztergomban, Pápán, Kaposfüreden és Budapest VII. és XIII. kerületében várják a zenekedvelőket. ","id":"20200926_Ot_ingyenes_koncertet_ad_a_Budapesti_Fesztivalzenekar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8d0aa2c-c440-41d4-afd3-427ec9e5ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004f435c-2ac9-4421-88b8-1faa5628e45d","keywords":null,"link":"/kultura/20200926_Ot_ingyenes_koncertet_ad_a_Budapesti_Fesztivalzenekar","timestamp":"2020. szeptember. 26. 13:03","title":"Öt ingyenes koncertet ad a Budapesti Fesztiválzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy speciális mikroszkóp segítségével a Google által fejlesztett mesterséges intelligencia képes megmutatni az orvosnak, mely területeket kell jobban odafigyelni a szövetmintában.","shortLead":"Egy speciális mikroszkóp segítségével a Google által fejlesztett mesterséges intelligencia képes megmutatni...","id":"20200926_orvostechnologia_mesterseges_intelligencia_rak_diagnosztizalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1bdfe73-a551-4335-97de-a878100fa8b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_orvostechnologia_mesterseges_intelligencia_rak_diagnosztizalas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 08:03","title":"A mesterséges intelligencia belenéz a mikroszkópba, és megmondja, hol kell keresni a rákos sejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2c03c0-4cd5-4ff4-ad61-937590c442d2","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Minden nyolcadik képviselőt beszerveztek, de még titkolják, hogy kik azok. Frissen festett Brezsnyev–Honecker-csók, utolsó napiparancs, menekülő kémfőnök. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Minden nyolcadik képviselőt beszerveztek, de még titkolják, hogy kik azok. Frissen festett Brezsnyev–Honecker-csók...","id":"20200926_amnesztia_East_Side_Gallery_egyesules_1990_szeptember_28","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e2c03c0-4cd5-4ff4-ad61-937590c442d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efccad1-7bc8-4d37-9938-d14badc842ae","keywords":null,"link":"/360/20200926_amnesztia_East_Side_Gallery_egyesules_1990_szeptember_28","timestamp":"2020. szeptember. 26. 16:30","title":"Hatalmas ügynökös lebukással búcsúzott az NDK parlamentje – 1990. szeptember 28.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]