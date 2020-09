Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ded6fb9-0f9d-4abf-a715-2d5b582181f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább ketten sérültek meg, az elkövetőt elfogták. Nem tudni, terrorizmus-e.","shortLead":"Legalább ketten sérültek meg, az elkövetőt elfogták. Nem tudni, terrorizmus-e.","id":"20200925_Keses_tamadas_a_Charlie_Hebdoirodanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ded6fb9-0f9d-4abf-a715-2d5b582181f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9dc518-3234-4a54-8f14-4918bdd9af39","keywords":null,"link":"/vilag/20200925_Keses_tamadas_a_Charlie_Hebdoirodanal","timestamp":"2020. szeptember. 25. 13:05","title":"Késes támadás történt a Charlie Hebdo-tragédia helyszínén, elfogták a tettest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaaktivista a koronavírus miatt hónapok óta nem akciózott.","shortLead":"A klímaaktivista a koronavírus miatt hónapok óta nem akciózott.","id":"20200925_greta_thunberg_ujra_tuntet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f9df88-23db-4fdd-b607-d79d2f81bb84","keywords":null,"link":"/zhvg/20200925_greta_thunberg_ujra_tuntet","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:40","title":"A járvány kezdete óta először tüntetett Greta Thunberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57458e05-b69a-4ddd-a4a7-d15aa90dffe6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nagyon szeretné, ha a platformján elérhető videojátékok iPhone-okra is tükrözhetők lennének. Az Apple egyelőre nem állt kötélnek, de talán mégis szabad utat adhat.","shortLead":"A Microsoft nagyon szeretné, ha a platformján elérhető videojátékok iPhone-okra is tükrözhetők lennének. Az Apple...","id":"20200925_microsoft_xbox_game_pass_ultimate_xcloud_jatekstreaming_apple_iphone_ipad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57458e05-b69a-4ddd-a4a7-d15aa90dffe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0a64e7-1d4b-4f57-90b1-2b22ad447364","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_microsoft_xbox_game_pass_ultimate_xcloud_jatekstreaming_apple_iphone_ipad","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:03","title":"Az a hír járja, hogy iPhone-on is menni fognak az xboxos játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd489e0-e66c-4073-8418-01c2b31e02bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gödöllői panelházak környékén, civilruhás nyomozók vitték földre a 34 éves férfit. ","shortLead":"A gödöllői panelházak környékén, civilruhás nyomozók vitték földre a 34 éves férfit. ","id":"20200926_Eladas_kozben_csaptak_le_a_dilerre_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bd489e0-e66c-4073-8418-01c2b31e02bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454af8ef-d3ee-42d2-859e-289c7879d069","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Eladas_kozben_csaptak_le_a_dilerre_a_rendorok","timestamp":"2020. szeptember. 26. 10:27","title":"Eladás közben csaptak le a dílerre a rendőrök - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea06c89-45ea-46fd-99a9-69d1d8e9c0bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tolonganak a nézők a szilvásváradi lovas központban.","shortLead":"Nem tolonganak a nézők a szilvásváradi lovas központban.","id":"20200924_lovas_stadion_lovaskozpont_szilvasvarad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fea06c89-45ea-46fd-99a9-69d1d8e9c0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1900da-a70b-4ada-949e-12ffde2b3ab9","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_lovas_stadion_lovaskozpont_szilvasvarad","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:15","title":"Hiába építettek Mészárosék lovas stadiont, harmadháznál többen nem voltak ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a jó tendencia: kicsivel többen születnek és sokkal kevesebben halnak meg Magyarországon idén, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Folytatódik a jó tendencia: kicsivel többen születnek és sokkal kevesebben halnak meg Magyarországon idén, mint...","id":"20200925_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_nepesedes_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78e1584-2656-4c9a-9e2d-112072e90647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_nepesedes_ksh","timestamp":"2020. szeptember. 25. 09:31","title":"Elmarad a nagy népességrobbanás, de jóval kevesebben halnak meg, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn még csak tizennyolcan, másnapra harminckilencen fertőződtek meg Nagyfán. Mostanra újabb tizenkét főnél lett pozitív a teszt eredménye. Nem csak rabok kapták el a vírust.","shortLead":"Hétfőn még csak tizennyolcan, másnapra harminckilencen fertőződtek meg Nagyfán. Mostanra újabb tizenkét főnél lett...","id":"20200924_nagyfa_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06352de2-66f6-4d0d-9edb-dd8d6e69cc04","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_nagyfa_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:25","title":"Már ötvennél is többen igazoltan fertőzöttek a szegedi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kisteherautó is részese volt a balesetnek.

","shortLead":"Egy kisteherautó is részese volt a balesetnek.

","id":"20200925_m70_autopalya_kamion_kisteherauto_rendorseg_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5006c2-e7bb-4b39-8044-8d8a12c2cba3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_m70_autopalya_kamion_kisteherauto_rendorseg_tuzoltok","timestamp":"2020. szeptember. 25. 13:10","title":"Öt kamion csattant össze az M70-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]