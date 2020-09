Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c596efb2-5524-4e86-afad-96df52ee5702","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hans-Werner Sinn szerint, ha az EU elkezd kevesebb kőolajat felhasználni, akkor az nem jelenti azt, hogy kevesebbet fognak belőle kitermelni az olajsejkek és az orosz gázoligarchák.","shortLead":"Hans-Werner Sinn szerint, ha az EU elkezd kevesebb kőolajat felhasználni, akkor az nem jelenti azt, hogy kevesebbet...","id":"20200924_eu_klimavedelem_ifo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c596efb2-5524-4e86-afad-96df52ee5702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6099c12-68ea-4c61-96e1-2743443fb406","keywords":null,"link":"/zhvg/20200924_eu_klimavedelem_ifo","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:55","title":"Komoly kritikát kapott az EU klímavédelmi programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11c2b05-436c-4016-886e-ad1eb79f0910","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Míg Európában több helyen aggasztó ütemben nő a koronavírus-fertőzöttek száma, Svédországban annyi az újonnan regisztrált vírushordozó, mint a járvány kezdetén. A sokak által bírált „svéd modell” vizsgálata azért is időszerű, mert Magyarország – még ha nem is vallotta be – annak elemeit használja.","shortLead":"Míg Európában több helyen aggasztó ütemben nő a koronavírus-fertőzöttek száma, Svédországban annyi az újonnan...","id":"202039__svedorszag__jarvanykezeles__atvetel_fu_alatt__skandinav_rejtveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d11c2b05-436c-4016-886e-ad1eb79f0910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb914df-d54d-44a9-a86e-262147b19d13","keywords":null,"link":"/360/202039__svedorszag__jarvanykezeles__atvetel_fu_alatt__skandinav_rejtveny","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:00","title":"Nem immunis a magyar kormány a most éppen beválni látszó svéd járványreceptre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9c5247-75a1-4f90-b99f-5254b41eb8a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrált aktív fertőzöttek száma közelíti a 16 500-at.","shortLead":"A regisztrált aktív fertőzöttek száma közelíti a 16 500-at.","id":"20200925_korinavrus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c9c5247-75a1-4f90-b99f-5254b41eb8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e152c6a-db1a-42d7-bfab-6d6826e08e44","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_korinavrus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. szeptember. 25. 08:57","title":"Újabb 9 áldozata van a járványnak, 927 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd489e0-e66c-4073-8418-01c2b31e02bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gödöllői panelházak környékén, civilruhás nyomozók vitték földre a 34 éves férfit. ","shortLead":"A gödöllői panelházak környékén, civilruhás nyomozók vitték földre a 34 éves férfit. ","id":"20200926_Eladas_kozben_csaptak_le_a_dilerre_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bd489e0-e66c-4073-8418-01c2b31e02bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454af8ef-d3ee-42d2-859e-289c7879d069","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Eladas_kozben_csaptak_le_a_dilerre_a_rendorok","timestamp":"2020. szeptember. 26. 10:27","title":"Eladás közben csaptak le a dílerre a rendőrök - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591f8ffb-f113-4b98-a445-04cc810e7416","c_author":"HVG360","category":"360","description":"David Javerbaum darabja, az Isteni végjáték a stand-up, a kinyilatkoztatás, a talkshow és a revü elegáns keveréke. ","shortLead":"David Javerbaum darabja, az Isteni végjáték a stand-up, a kinyilatkoztatás, a talkshow és a revü elegáns keveréke. ","id":"202039_szinhaz__mindenhato_show_isteni_vegjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=591f8ffb-f113-4b98-a445-04cc810e7416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e1481-8f7a-4666-b017-56f5eea882f7","keywords":null,"link":"/360/202039_szinhaz__mindenhato_show_isteni_vegjatek","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:00","title":"Alföldi Róbert Istent játszik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kisteherautó is részese volt a balesetnek.

","shortLead":"Egy kisteherautó is részese volt a balesetnek.

","id":"20200925_m70_autopalya_kamion_kisteherauto_rendorseg_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5006c2-e7bb-4b39-8044-8d8a12c2cba3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_m70_autopalya_kamion_kisteherauto_rendorseg_tuzoltok","timestamp":"2020. szeptember. 25. 13:10","title":"Öt kamion csattant össze az M70-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5ae2f8-888e-4988-9116-250e3a3c7351","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált az EKG funkció használata a Samsung Galaxy Watch Active2 és a Galaxy Watch 3 okosórákon az amerikai felhasználók számára. Az európaiak továbbra sem kapták meg a fontos funkcióként beharangozott EKG-t. Ám az amerikai bevezetésnek felénk is van tanulsága: kiderült, hogy csak azok fognak jól járni itthon is, akik Samsung telefonnal használják az órát.

","shortLead":"Elérhetővé vált az EKG funkció használata a Samsung Galaxy Watch Active2 és a Galaxy Watch 3 okosórákon az amerikai...","id":"20200926_samsung_galaxy_watch_active2_watch3_ekg_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d5ae2f8-888e-4988-9116-250e3a3c7351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedb04f3-ef65-4d5a-990a-7a69d4df0bb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_samsung_galaxy_watch_active2_watch3_ekg_funkcio","timestamp":"2020. szeptember. 26. 13:03","title":"Úgy tűnik, csak az a Samsung óra jár jól, amit Samsung telefonnal használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn még csak tizennyolcan, másnapra harminckilencen fertőződtek meg Nagyfán. Mostanra újabb tizenkét főnél lett pozitív a teszt eredménye. Nem csak rabok kapták el a vírust.","shortLead":"Hétfőn még csak tizennyolcan, másnapra harminckilencen fertőződtek meg Nagyfán. Mostanra újabb tizenkét főnél lett...","id":"20200924_nagyfa_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06352de2-66f6-4d0d-9edb-dd8d6e69cc04","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_nagyfa_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:25","title":"Már ötvennél is többen igazoltan fertőzöttek a szegedi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]