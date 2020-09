Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"358f83dd-1a96-46e7-b257-86b161df260a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fairphone márkájú telefonok környezettudatosságukról ismertek, amibe beletartozik a lehető legnagyobb fokú modularitás is. Így a felhasználó könnyen válthat egy újabb modellre.","shortLead":"A Fairphone márkájú telefonok környezettudatosságukról ismertek, amibe beletartozik a lehető legnagyobb fokú...","id":"20200925_fairphone_3_specifikacio_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=358f83dd-1a96-46e7-b257-86b161df260a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d3fd4a-a5c5-4eb1-ba2d-233a603c2d5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_fairphone_3_specifikacio_kamera","timestamp":"2020. szeptember. 25. 20:03","title":"Jobb kamerát szeretne a telefonjába? Egyszerű: csak vegye ki és cserélje újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f3728a-fb47-43d0-a4ce-77f255125183","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap várható jobb idő, de 20 foknál akkor sem lesz melegebb. ","shortLead":"Vasárnap várható jobb idő, de 20 foknál akkor sem lesz melegebb. ","id":"20200926_napsutes_idojaras_meteorologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70f3728a-fb47-43d0-a4ce-77f255125183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1038370c-18ae-4f47-b5d3-2cb69dcc88ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_napsutes_idojaras_meteorologia","timestamp":"2020. szeptember. 26. 08:19","title":"Napsütés helyett szélre és záporesőre készüljön a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b891a16-b72e-4d7b-b222-f0dc1a01de04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanú szerint a két csaló azt állította, hogy le tudják venni a rontást az emberekről.\r

