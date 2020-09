Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy 8 dolgozónál és 4 betegnél mutatták ki a vírust. ","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy 8 dolgozónál és 4 betegnél mutatták ki a vírust. ","id":"20200925_Koronavirus_szegedi_szivsebeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf5c681-c1d6-4fa2-bf3c-3f3ec94e7cbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Koronavirus_szegedi_szivsebeszet","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:31","title":"Narancs.hu: Koronavírusos dolgozók miatt lezárták a szegedi szívsebészetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ed0645-408d-45a2-8261-2690f63ba5be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy erőkkel vonult fel a rendőrség Minszkben szerdán a sok ezer tüntetővel szemben, sokan megsérülhettek az éjjel.","shortLead":"Nagy erőkkel vonult fel a rendőrség Minszkben szerdán a sok ezer tüntetővel szemben, sokan megsérülhettek az éjjel.","id":"20200924_minszk_tuntetes_rendori_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26ed0645-408d-45a2-8261-2690f63ba5be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fe0d86-6c56-44a6-8080-4047ffb83292","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_minszk_tuntetes_rendori_eroszak","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:11","title":"Több száz tüntetőt vettek őrizetbe Belaruszban, miután Lukasenka titokban letette a hivatali esküjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f73e5bf-f634-46d0-b806-58b976314391","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bolgár kormány szerint a macedón identitás jugoszláv kreálmány, és azt akarják, hogy az ország elismerje bolgár gyökereit.","shortLead":"A bolgár kormány szerint a macedón identitás jugoszláv kreálmány, és azt akarják, hogy az ország elismerje bolgár...","id":"20200924_bulgaria_zsarolas_eszak_macedonia_unios_csatlakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f73e5bf-f634-46d0-b806-58b976314391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c870a8-622d-438c-a3f9-291a8fc5a6fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_bulgaria_zsarolas_eszak_macedonia_unios_csatlakozas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:23","title":"Bulgária zsarolni akarja Észak-Macedóniát az EU-csatlakozással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39efdfef-a24f-434b-b9b4-b381dff13c66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal nem az otthonmaradásra kéri az embereket. ","shortLead":"Ezúttal nem az otthonmaradásra kéri az embereket. ","id":"20200924_Gyorfi_Pal_visszatert_es_felvett_egy_maszkot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39efdfef-a24f-434b-b9b4-b381dff13c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fad397c-0f0a-4992-b612-b8b7aaed360f","keywords":null,"link":"/elet/20200924_Gyorfi_Pal_visszatert_es_felvett_egy_maszkot","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:59","title":"Győrfi Pál visszatért, és felvett egy maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820ccc94-b025-459e-a3fe-c2abdafae096","c_author":"HVG","category":"360","description":"A cég profitjából anyacége, az Opus Global révén eddig minden részvényes részesedett. Ez mostantól másképp lesz.","shortLead":"A cég profitjából anyacége, az Opus Global révén eddig minden részvényes részesedett. Ez mostantól másképp lesz.","id":"202039_euro_general_tozsderol_ameszaros_gyerekekhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=820ccc94-b025-459e-a3fe-c2abdafae096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6813c79-5cff-45bc-a015-59da1c5a75b2","keywords":null,"link":"/360/202039_euro_general_tozsderol_ameszaros_gyerekekhez","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:00","title":"Mészároséké az egész Euro Generál, a kisbefektetők hoppon maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0569e936-02d0-4a97-be5e-e547cb21d6cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A terepszemlét önállóan végezni képes robotkutyák álltak szolgálatba az amerikai légierő egyik bázisán. A kísérleti jelleggel működő rendszerek moduláris felépítésűek, így a sérült, meghibásodott részek helyben is kicserélhetők.","shortLead":"A terepszemlét önállóan végezni képes robotkutyák álltak szolgálatba az amerikai légierő egyik bázisán. A kísérleti...","id":"20200924_ghost_robotics_robotkutya_amerikai_legiero_jarorozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0569e936-02d0-4a97-be5e-e547cb21d6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be487999-a621-4a15-bffe-2eb4e23a3ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_ghost_robotics_robotkutya_amerikai_legiero_jarorozes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:03","title":"Életerős robotkutyák járőröznek az amerikai légierő bázisán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy hamarosan újra mobilos processzorokhoz jut majd a Huawei, a cég ugyanis az Intellel már üzletelhet, és állítólag a Qualcomm is azon van, hogy beszerezze az amerikai kormánytól az ehhez szükséges engedélyt.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy hamarosan újra mobilos processzorokhoz jut majd a Huawei, a cég ugyanis az Intellel már üzletelhet...","id":"20200924_intel_processzor_huawei_kereskedelmi_engedely_qualcomm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cab6057-8ffa-45d2-9a22-d638c1fc578c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_intel_processzor_huawei_kereskedelmi_engedely_qualcomm","timestamp":"2020. szeptember. 24. 10:33","title":"Felcsillant a remény a Huawei előtt, úgy hívják, Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730ab095-7aa1-4cb0-a27e-6a6fe9ed7ad7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összpontosíts a saját feladatodra, de közben másokra is figyelj – derül ki egy friss magyar-német kutatásból, amely a patkányok csoportos keresési eredményességét vizsgálta.","shortLead":"Összpontosíts a saját feladatodra, de közben másokra is figyelj – derül ki egy friss magyar-német kutatásból, amely...","id":"20200924_elte_mta_max_planck_patkanyok_viselkedese_egyen_csoport_teljesitmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=730ab095-7aa1-4cb0-a27e-6a6fe9ed7ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18919192-4052-44e7-9dba-488bf779246e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_elte_mta_max_planck_patkanyok_viselkedese_egyen_csoport_teljesitmeny","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:03","title":"Mit tanulhatunk a patkányoktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]