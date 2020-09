Nemzetközi embercsempész-hálózatot számolt fel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Illegális Migráció Elleni Osztálya - közölte az NNI a rendőrség honlapján. A lengyel, líbiai, tunéziai és szír állampolgárokból álló bűnszervezet 2014-ben fejenként 500 és 1000 euró közötti összegekért csempészett főleg arab és afrikai országokból érkező illegális migránsokat Szerbián keresztül Magyarországra, hogy innen Nyugat-Európába juttassák őket.

A banda tagjai ellen a magyar rendőrség mellett az osztrák és német hatóságok is eljárást folytattak, ítélet is külföldön született. A KR NNI nyomozói azonosították azt a férfit is, aki a biztonsági határzárral akkor még nem védett szerb-magyar határon kísérte át a migránsokat. A tunéziai állampolgárral szemben nemzetközi és európai elfogató parancsot bocsátottak ki. Kiderült, hogy a körözött férfit időközben Olaszországban más bűncselekmények miatt elítélték, büntetését egy pármai börtönben töltötte.

Szabadulását követően a férfit az olasz hatóságok 2020. szeptember 25-én adták át a magyar rendőrség részére. A 34 éves A.W. algériai állampolgárt a KR NNI nyomozói a hat éve elkövetett bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették; letartóztatásáról várhatóan hétfőn dönt a bíróság.

Az anyagi haszonért elkövetett embercsempészést a magyar Büntető Törvénykönyv alapesetben kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti, míg az ilyen bűncselekmény szervezője, irányítója akár húsz évet is kaphat - írja a rendőrség.

Képünk illusztráció