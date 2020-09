Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"695bb47a-7ba2-4f94-aeee-8d1c8a29e9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autóklub szerint a kerékpársávok többsége káros, fokozza a balesetveszélyt, a károsanyag-kibocsátást és társadalmi feszültséget keletkeztet.","shortLead":"Az autóklub szerint a kerékpársávok többsége káros, fokozza a balesetveszélyt, a károsanyag-kibocsátást és társadalmi...","id":"20200925_Autoklub_Karacsony_Gergely_kerekparsav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=695bb47a-7ba2-4f94-aeee-8d1c8a29e9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9ae9f2-aa59-4b2f-b8f8-b75f151781be","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Autoklub_Karacsony_Gergely_kerekparsav","timestamp":"2020. szeptember. 25. 17:18","title":"Az Autóklub kerékpársávokat szüntetne meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép a géppel, az eszközzel, az operátorral vagy akár a szenzorral is megoszt adatot, majd ez alapján utasítást küld a következő feladat elvégzésére. Annak jártunk utána, milyen előnyökkel jár az, hogy ma már éjjellátó drónok, okosszemüvegek, automata raktárak és robotok segítik a termelést.\r

","shortLead":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép...","id":"ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f130887a-4c31-4437-9791-9bb5da64b0f5","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","timestamp":"2020. szeptember. 25. 17:30","title":"Ipar 4.0: ne féljünk a robotoktól, inkább használjuk őket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3feab5aa-4173-48e8-9451-f6be3ef64d9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikérte magának a külügyminiszter, hogy szórakozásból használná a rendőrségi helikoptert.","shortLead":"Kikérte magának a külügyminiszter, hogy szórakozásból használná a rendőrségi helikoptert.","id":"20200925_hadhazy_helikopter_tolna_Szekszard_Bodri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3feab5aa-4173-48e8-9451-f6be3ef64d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1686ead-0157-4835-999b-0db1fea6ec92","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_hadhazy_helikopter_tolna_Szekszard_Bodri","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:08","title":"Szijjártó elismerte, hogy járt a Bodri borászatnál, ahol a helikoptert fényképezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03adfc3d-3f18-4318-8f1e-cef08b2d729e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat Időjárás-jelentése.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat Időjárás-jelentése.","id":"20200926_Marad_az_oszi_ido_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03adfc3d-3f18-4318-8f1e-cef08b2d729e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8c5eba-aab9-439a-aa95-b2d15f0abc92","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Marad_az_oszi_ido_a_hetvegen","timestamp":"2020. szeptember. 26. 15:58","title":"Marad az őszi idő a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament momentumos képviselője szerint a Médiatanácsot Orbán a saját embereivel töltötte fel.","shortLead":"Az Európai Parlament momentumos képviselője szerint a Médiatanácsot Orbán a saját embereivel töltötte fel.","id":"20200925_Panaszt_Klubradio_Donath_Anna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb6e73-6fed-4968-a37e-89c4709adf63","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Panaszt_Klubradio_Donath_Anna","timestamp":"2020. szeptember. 25. 17:05","title":"Panaszt nyújtott be a Klubrádió ügyében az Európai Bizottságnak Donáth Anna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8b2e4a-c38b-455b-9b63-424ea394721f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Eddig is itták a tiszti főorvos szavait, de most, hogy visszatért az operatív törzs a Duma Aktuál is újra elővette az emlékezetes sajtótájékoztatókat. Sőt megvizsgálták, hogy miért akarhat az ellenzék is egy saját operatív törzset. És milyen lenne, ha más területeken is lenne ellenzéki verzió? ","shortLead":"Eddig is itták a tiszti főorvos szavait, de most, hogy visszatért az operatív törzs a Duma Aktuál is újra elővette...","id":"20200925_Duma_Aktual_Operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c8b2e4a-c38b-455b-9b63-424ea394721f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cbf1c4-ad4d-453d-8ccf-8ca01f2b0097","keywords":null,"link":"/360/20200925_Duma_Aktual_Operativ_torzs","timestamp":"2020. szeptember. 25. 19:00","title":"Duma Aktuál: Müller Cecília segített, hogy ne szellőztessünk ész nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3119ac46-0351-49bf-b2e5-17367eff7e37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft ígérete szerint október 1-jétől minden xboxos Xbox Game Pass-előfizető hozzáfér majd a Doom legújabb részéhez, de az év végéig a PC-sekhez is megérkezik majd.","shortLead":"A Microsoft ígérete szerint október 1-jétől minden xboxos Xbox Game Pass-előfizető hozzáfér majd a Doom legújabb...","id":"20200925_doom_eternal_microsoft_xbox_game_pass","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3119ac46-0351-49bf-b2e5-17367eff7e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f7398c-f75e-458e-9e86-401b5b77088f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_doom_eternal_microsoft_xbox_game_pass","timestamp":"2020. szeptember. 25. 17:03","title":"A Doom Eternal lesz a Microsoft első nagy fogása, bekerül az Xbox Game Passba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szalaiék kikaptak. ","shortLead":"Szalaiék kikaptak. ","id":"20200926_Gulacsiek_dontetleneztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569f4ac0-9064-42df-b65e-aa336399531e","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Gulacsiek_dontetleneztek","timestamp":"2020. szeptember. 26. 18:04","title":"Gulácsiék döntetleneztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]