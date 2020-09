Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"322fe1f1-a24b-4be6-b8d6-63f44f19c7f2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"„Nem foglalkoztunk eleget azzal, mivé lesz az ország, ha Orbánék akadálymentesen martalóckodhatnak” – ezt tekinti a fő hibának a Medgyessy-kormány gazdasági és közlekedési tárcájának vezetője október elején megjelenő, Egy miniszter inasévei című könyvében.","shortLead":"„Nem foglalkoztunk eleget azzal, mivé lesz az ország, ha Orbánék akadálymentesen martalóckodhatnak” – ezt tekinti a fő...","id":"202039__csillag_istvan__medgyessy_megbuktatasarol_tejcsokirol__kardozos_csatak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=322fe1f1-a24b-4be6-b8d6-63f44f19c7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4989f85-2f24-444e-aebe-c9df325e9a1c","keywords":null,"link":"/360/202039__csillag_istvan__medgyessy_megbuktatasarol_tejcsokirol__kardozos_csatak","timestamp":"2020. szeptember. 27. 16:00","title":"Csillag István: A Medgyessy-kormány a Fidesz programjainak a zsákjában futott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dac9b65-c080-4673-b9aa-1022aa262bf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az éves beszámoló szerint a korábbinál 2,5-szer nagyobb profitot tudott kitermelni az üzemeltető cég. ","shortLead":"Az éves beszámoló szerint a korábbinál 2,5-szer nagyobb profitot tudott kitermelni az üzemeltető cég. ","id":"20200926_Rekordbevetel_debreceni_stadion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dac9b65-c080-4673-b9aa-1022aa262bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5193c0-094e-494d-99e6-17baed300e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200926_Rekordbevetel_debreceni_stadion","timestamp":"2020. szeptember. 26. 10:47","title":"Rekordbevételt hozott tavaly a debreceni stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e57ca5-f154-41d7-9edc-368fc1147268","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"\"Hallgatók nélkül nincs oktatás, a hallgatók pedig itt vannak a Vas utcában\" - válaszoltak a diákok arra, hogy a kuratórium tagja kijelentette, megvan az oktatás új helyszíne és megvannak az oktatók is. ","shortLead":"\"Hallgatók nélkül nincs oktatás, a hallgatók pedig itt vannak a Vas utcában\" - válaszoltak a diákok arra...","id":"20200926_SZFE_reakcio_Lajos_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e57ca5-f154-41d7-9edc-368fc1147268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6489d7-f3d7-4403-b5d9-2275f89adb2f","keywords":null,"link":"/kultura/20200926_SZFE_reakcio_Lajos_Tamas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 08:10","title":"Reagáltak az SZFE hallgatói Lajos Tamás kijelentéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d6d85-7541-40f2-b3ea-53159d134b32","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 31 éves Bottasnak ez volt az idei második és pályafutása kilencedik futamgyőzelme a Forma-1-ben.","shortLead":"A 31 éves Bottasnak ez volt az idei második és pályafutása kilencedik futamgyőzelme a Forma-1-ben.","id":"20200927_Bottas_siman_nyert_Hamilton_buntetese_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f13d6d85-7541-40f2-b3ea-53159d134b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fa1341-64e3-48d9-a808-7824e509e511","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Bottas_siman_nyert_Hamilton_buntetese_utan","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:08","title":"Bottas simán nyert Hamilton büntetése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3dd486-69aa-4b47-963c-db514d79ac0e","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Kis egyesületek, szabadidős és profi sportágak is megsínylik az iskolákban bevezetett intézkedési tervet. Van, akinél hosszú évtizedek munkáját nullázta le a tanórán kívüli délutáni foglalkozások felfüggesztése, és általános jelenség, hogy tovább morzsolódik a kisebb szabadidős sportegyesületek amúgy is megcsappant létszáma. Az iskolai és óvodai úszásoktatás leállítása miatt pedig már a kormánynál kopogtat a Magyar Úszószövetség.","shortLead":"Kis egyesületek, szabadidős és profi sportágak is megsínylik az iskolákban bevezetett intézkedési tervet. Van, akinél...","id":"20200926_koronavirus_tanoran_kivuli_iskolai_foglalkozasok_ellehetetlenulese_karate_judo_uszas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3dd486-69aa-4b47-963c-db514d79ac0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8a6372-1aa3-4144-afa6-4b1390d2f1ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_koronavirus_tanoran_kivuli_iskolai_foglalkozasok_ellehetetlenulese_karate_judo_uszas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 07:00","title":"\"Sokan nem térnek már vissza a sporthoz\" – csapatokat tesz tönkre az Emmi járványprotokollja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi bűnszervezet hat évvel ezelőtt volt aktív.","shortLead":"A nemzetközi bűnszervezet hat évvel ezelőtt volt aktív.","id":"20200927_Embercsempeszhalozatot_szamolt_fel_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e4146c-ce89-4731-85af-1a4ea37be12f","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Embercsempeszhalozatot_szamolt_fel_a_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 27. 09:35","title":"Embercsempész-hálózatot számolt fel a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e89c53f-15d8-4e16-939a-f78b740717a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Február óta először veszítettek pontot.","shortLead":"Február óta először veszítettek pontot.","id":"20200927_Sorozatban_23_gyozelem_utan_veszitett_a_Bayern_Munchen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e89c53f-15d8-4e16-939a-f78b740717a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113636e7-ab10-4599-aa95-cd71506c55ca","keywords":null,"link":"/sport/20200927_Sorozatban_23_gyozelem_utan_veszitett_a_Bayern_Munchen","timestamp":"2020. szeptember. 27. 18:02","title":"Sorozatban 23 győzelem után veszített a Bayern München","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András szerint az általuk felkért szakemberek leginkább a szakpolitikusaik felkészítésében fognak segíteni.\r

","shortLead":"Fekete-Győr András szerint az általuk felkért szakemberek leginkább a szakpolitikusaik felkészítésében fognak...","id":"20200926_Bajnai_Gordon_Momentum_politika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fadc9f82-e99e-4053-9ebe-3c3e8c67f73a","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Bajnai_Gordon_Momentum_politika","timestamp":"2020. szeptember. 26. 10:09","title":"Bajnai Gordon a Momentum mellett térhet vissza a magyar politikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]