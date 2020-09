Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Orosz, kínai és vietnami hackerek próbáltak túlterheléses támadást intézni a hazai pénzügyi intézetek ellen, de Magyar Telekom hálózatát is megpróbálták leterhelni.","shortLead":"Orosz, kínai és vietnami hackerek próbáltak túlterheléses támadást intézni a hazai pénzügyi intézetek ellen, de Magyar...","id":"20200925_szuperkupa_donto_hackertamadas_magyar_telekom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d374285-3c6d-43f8-b812-456047d60a25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_szuperkupa_donto_hackertamadas_magyar_telekom","timestamp":"2020. szeptember. 25. 21:23","title":"Telekom: Példátlan mértékű hackertámadás érte Magyarországot a Szuperkupa-döntő idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0b14e2-f353-481e-a176-c541271ba7a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rendezvény, amelynek középpontjában az egészségtudatos étkezés és a környezetvédelem áll. A hétvégén 8. alkalommal kerül sor a Csak a Mentes Fesztiválra. ","shortLead":"Egy rendezvény, amelynek középpontjában az egészségtudatos étkezés és a környezetvédelem áll. A hétvégén 8. alkalommal...","id":"20200925_Mentesen_felelosseggel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e0b14e2-f353-481e-a176-c541271ba7a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d4f216-0b83-418a-ad84-be936f3ace08","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Mentesen_felelosseggel","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:18","title":"Mentesen, felelősséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a7e732-cba4-444a-bc90-721868effda3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svájci kávéóriás bejelentette, hogy terveik szerint hamarosan már a teljes ellátási láncukban és a termékeik teljes életciklusában elérik a karbonsemlegességet. ","shortLead":"A svájci kávéóriás bejelentette, hogy terveik szerint hamarosan már a teljes ellátási láncukban és a termékeik teljes...","id":"20200925_2022tol_nem_kell_aggodnia_a_Nespresso_kaveja_szenlabnyoma_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52a7e732-cba4-444a-bc90-721868effda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f84993-6a57-46b0-8274-5dd81ba0b84d","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_2022tol_nem_kell_aggodnia_a_Nespresso_kaveja_szenlabnyoma_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:59","title":"A Nespresso bejelentette, hogy 2 éven belül karbonsemleges lesz minden csésze kávéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e57ca5-f154-41d7-9edc-368fc1147268","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"\"Hallgatók nélkül nincs oktatás, a hallgatók pedig itt vannak a Vas utcában\" - válaszoltak a diákok arra, hogy a kuratórium tagja kijelentette, megvan az oktatás új helyszíne és megvannak az oktatók is. ","shortLead":"\"Hallgatók nélkül nincs oktatás, a hallgatók pedig itt vannak a Vas utcában\" - válaszoltak a diákok arra...","id":"20200926_SZFE_reakcio_Lajos_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e57ca5-f154-41d7-9edc-368fc1147268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6489d7-f3d7-4403-b5d9-2275f89adb2f","keywords":null,"link":"/kultura/20200926_SZFE_reakcio_Lajos_Tamas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 08:10","title":"Reagáltak az SZFE hallgatói Lajos Tamás kijelentéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8289c56-d911-4055-97fe-2ce0860a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 94 éves környezetvédő tévés legenda lazán lepipálta Jennifer Anistont. ","shortLead":"A 94 éves környezetvédő tévés legenda lazán lepipálta Jennifer Anistont. ","id":"20200925_David_Attenborough_Guinnessrekordot_csinalt_az_Instagramon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8289c56-d911-4055-97fe-2ce0860a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2bbc1d-e084-4be8-8bd0-8646fb916f1b","keywords":null,"link":"/elet/20200925_David_Attenborough_Guinnessrekordot_csinalt_az_Instagramon","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:20","title":"David Attenborough Guinness-rekordot döntött az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy 180 szobás szállodát húznak fel az Isztriai-félsziget csücskében.","shortLead":"Egy 180 szobás szállodát húznak fel az Isztriai-félsziget csücskében.","id":"20200927_Otcsillagos_hotel_meszaros_icici_horvatorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9436f893-acb7-4f74-8744-901e81caea57","keywords":null,"link":"/kkv/20200927_Otcsillagos_hotel_meszaros_icici_horvatorszag","timestamp":"2020. szeptember. 27. 08:42","title":"Ötcsillagos hotelt építettet 50 millió euróból Mészáros Lőrinc a horvát tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külön sávot is biztosítanak a munkavállalóknak az átkelőknél.","shortLead":"Külön sávot is biztosítanak a munkavállalóknak az átkelőknél.","id":"20200925_Ingazas_igazolvany_munkavallalo_hatar_Romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d9f034-a573-4490-8aa4-2861226b0b40","keywords":null,"link":"/vilag/20200925_Ingazas_igazolvany_munkavallalo_hatar_Romania","timestamp":"2020. szeptember. 25. 21:40","title":"\"Ingázó igazolvánnyal\" segítené a határ mentén dolgozókat Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szalaiék kikaptak. ","shortLead":"Szalaiék kikaptak. ","id":"20200926_Gulacsiek_dontetleneztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569f4ac0-9064-42df-b65e-aa336399531e","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Gulacsiek_dontetleneztek","timestamp":"2020. szeptember. 26. 18:04","title":"Gulácsiék döntetleneztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]