[{"available":true,"c_guid":"322fe1f1-a24b-4be6-b8d6-63f44f19c7f2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"„Nem foglalkoztunk eleget azzal, mivé lesz az ország, ha Orbánék akadálymentesen martalóckodhatnak” – ezt tekinti a fő hibának a Medgyessy-kormány gazdasági és közlekedési tárcájának vezetője október elején megjelenő, Egy miniszter inasévei című könyvében.","shortLead":"„Nem foglalkoztunk eleget azzal, mivé lesz az ország, ha Orbánék akadálymentesen martalóckodhatnak” – ezt tekinti a fő...","id":"202039__csillag_istvan__medgyessy_megbuktatasarol_tejcsokirol__kardozos_csatak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=322fe1f1-a24b-4be6-b8d6-63f44f19c7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4989f85-2f24-444e-aebe-c9df325e9a1c","keywords":null,"link":"/360/202039__csillag_istvan__medgyessy_megbuktatasarol_tejcsokirol__kardozos_csatak","timestamp":"2020. szeptember. 27. 16:00","title":"Csillag István: A Medgyessy-kormány a Fidesz programjainak a zsákjában futott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5d16d6-11ca-47fb-b5e2-517144590a9a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A politikus az OECD nemrég megjelent tanulmányából idézte azt, ami a kormány számára kedvező - arról nem ejtett szót, ami nem.","shortLead":"A politikus az OECD nemrég megjelent tanulmányából idézte azt, ami a kormány számára kedvező - arról nem ejtett szót...","id":"20200927_Retvari_Bence_a_magyar_oktataspolitikarol_dicsekedett_csak_par_dolgot_elfelejtett_megemliteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb5d16d6-11ca-47fb-b5e2-517144590a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a21cfdc-7c4e-4091-af69-51b0ca039041","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Retvari_Bence_a_magyar_oktataspolitikarol_dicsekedett_csak_par_dolgot_elfelejtett_megemliteni","timestamp":"2020. szeptember. 27. 11:50","title":"Rétvári Bence a magyar oktatáspolitikáról dicsekedett, csak pár dolgot elfelejtett megemlíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8121331-0843-4ca2-86c8-3cef6ffa5197","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus tanult a ZenFone 6-nál elkövetett hibákból. A ZenFone 7 Pro egy sok szempontból jó csúcsmobil lett, ami bátran veszi fel a versenyt a konkurens gyártók felső kategóriás készülékeivel. Egy-két funkció viszont még hiányzik belőle.","shortLead":"Az Asus tanult a ZenFone 6-nál elkövetett hibákból. A ZenFone 7 Pro egy sok szempontból jó csúcsmobil lett, ami bátran...","id":"20200927_asus_zenfone_7_pro_teszt_specifikacio_velemeny_magyar_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8121331-0843-4ca2-86c8-3cef6ffa5197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c3fcd8-7f5a-484c-a128-448885289584","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_asus_zenfone_7_pro_teszt_specifikacio_velemeny_magyar_ar","timestamp":"2020. szeptember. 27. 09:03","title":"Ütős telefon 8K-s szelfikamerával: teszten az Asus ZenFone 7 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c13a1fd-516b-4807-ac57-c5974843b59b","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A OnePlus másodjára vág neki a középkategóriás okostelefonok piacának. Megnéztük mit tud a gyakorlatban a csúcsmobiloknál jelentősen kedvezőbb áron kapható, de nem is olyan sokkal gyengébb Nord. ","shortLead":"A OnePlus másodjára vág neki a középkategóriás okostelefonok piacának. Megnéztük mit tud a gyakorlatban...","id":"20200927_oneplus_nord_teszt_velemeny_androidos_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c13a1fd-516b-4807-ac57-c5974843b59b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f327f1-2223-4f88-acec-e049c392e088","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_oneplus_nord_teszt_velemeny_androidos_telefon","timestamp":"2020. szeptember. 27. 20:00","title":"Arany középút: teszten a csúcsmobilok árának feléért kapható OnePlus Nord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A zöld listán szereplő országokból korlátozás nélkül be lehet utazni.","shortLead":"A zöld listán szereplő országokból korlátozás nélkül be lehet utazni.","id":"20200927_Szlovenia_enyhit_a_beutazasi_szabalyokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b6aa43-390b-49d1-a832-bde62704ebab","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_Szlovenia_enyhit_a_beutazasi_szabalyokon","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:32","title":"Szlovénia enyhít a beutazási szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f867544-48f1-4d7f-b694-4c9820423644","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bajor kormányfő betiltotta a szélsőjobbhoz köthető német birodalmi hadilobogó használatát.","shortLead":"A bajor kormányfő betiltotta a szélsőjobbhoz köthető német birodalmi hadilobogó használatát.","id":"20200926_Betiltottak_a_szelsojobb_altal_is_hasznalt_volt_birodalmi_lobogot_Bajororszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f867544-48f1-4d7f-b694-4c9820423644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af57a38-89db-46b2-8d67-97a3a543e871","keywords":null,"link":"/vilag/20200926_Betiltottak_a_szelsojobb_altal_is_hasznalt_volt_birodalmi_lobogot_Bajororszagban","timestamp":"2020. szeptember. 26. 19:25","title":"Betiltottak a szélsőjobb által is használt volt birodalmi lobogót Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891e0f62-fd4c-42f9-a357-e801abf8d1ba","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: esszékormányzás, emberkísérlet, kihagyhatatlan, szétcsúszás, pápavér.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200927_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=891e0f62-fd4c-42f9-a357-e801abf8d1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8551c657-e08d-49ef-9765-9dc21f3f4b9e","keywords":null,"link":"/360/20200927_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. szeptember. 27. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya szerint túl könnyen felejtünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61cae3af-1018-4f39-8fee-250847b93945","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Látványosan csökkent az orrszarvúk illegális vadászata a világjárvány megállítására hozott korlátozások idején a Dél-afrikai Köztársaságban.","shortLead":"Látványosan csökkent az orrszarvúk illegális vadászata a világjárvány megállítására hozott korlátozások idején...","id":"20200926_koronavirus_jarvany_illegalis_orrszarvu_vadaszat_del_afrika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61cae3af-1018-4f39-8fee-250847b93945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af5e33c-7c8d-4c9e-88d4-946a1d568679","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_koronavirus_jarvany_illegalis_orrszarvu_vadaszat_del_afrika","timestamp":"2020. szeptember. 26. 11:03","title":"A koronavírus-járvány jótéteménye: az orrszarvúkra vadászók megijedtek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]