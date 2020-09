Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3681a392-ab93-4bd7-aef0-f1c19f29edc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 63-as úton Aba és Székesfehérvár közötti útszakaszon történt a baleset.","shortLead":"A 63-as úton Aba és Székesfehérvár közötti útszakaszon történt a baleset.","id":"20200927_Negy_szemelyauto_utkozott_Szekesfehervarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3681a392-ab93-4bd7-aef0-f1c19f29edc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad048a16-bfde-41c0-b4b4-cb0143b20bd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Negy_szemelyauto_utkozott_Szekesfehervarnal","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:47","title":"Négy személyautó ütközött Székésfehérvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Két csapat már jelezte a szövetségnek, hogy elhalasztaná a mérkőzéseit. Fehérváron a csapat karanténban van, Pécsen pedig 7 játékos megfertőződött.","shortLead":"Két csapat már jelezte a szövetségnek, hogy elhalasztaná a mérkőzéseit. Fehérváron a csapat karanténban van, Pécsen...","id":"20200928_kosarlabda_szovetseg_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253b724a-cc20-4f1c-b0fe-29e2111985c4","keywords":null,"link":"/sport/20200928_kosarlabda_szovetseg_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:17","title":"Kosárlabda-szövetség: Ha van 8 egészséges játékos, akkor ki kell állni meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a813a0-b754-4b78-8f58-d2a33bfadb37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek már 18 815-en vannak. ","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek már 18 815-en vannak. ","id":"20200928_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76a813a0-b754-4b78-8f58-d2a33bfadb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f88ce65-66c6-4e47-b0f7-0eb37578b3a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:54","title":"Újabb 13 áldozata van a járványnak, 700 fölött az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Módosított az önkormányzat az eddigi rendeleten, szigorodik a fapótlásra vonatkozó szabályozás is.","shortLead":"Módosított az önkormányzat az eddigi rendeleten, szigorodik a fapótlásra vonatkozó szabályozás is.","id":"20200927_jozsefvaros_favagas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c05a4f-0ef6-4d60-94f2-e0c4ef0ae866","keywords":null,"link":"/zhvg/20200927_jozsefvaros_favagas","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:40","title":"Józsefvárosban drágán megfizet, aki kivág egy idős fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, ki volt a szerencsés.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ki volt a szerencsés.","id":"20200928_libernyak_domain_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e3e117-16ce-42df-b542-c915718e43ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_libernyak_domain_Orban","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:22","title":"Gyorsan lecsaptak a libernyak.hu domainre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az applikáció a koronavírus-járvány terjedése kapcsán fontos kontaktok beazonosításában lehet nagy segítség.","shortLead":"Az applikáció a koronavírus-járvány terjedése kapcsán fontos kontaktok beazonosításában lehet nagy segítség.","id":"20200927_75_ezren_toltottek_mar_le_a_VirusRadar_alkalmazast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03e2d1f-d339-4a09-bca4-a38f0a975a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_75_ezren_toltottek_mar_le_a_VirusRadar_alkalmazast","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:04","title":"75 ezren töltötték már le a VírusRadar alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae7defa-51de-44cf-9137-172ddb686586","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Győzelemre áll a kormányfő, hogy az oktatás mellett a szociálpolitikát is ideológiai alapon működtesse Magyarországon. A válságban rejlő politikai veszélyeket azonban ő is érzékeli.","shortLead":"Győzelemre áll a kormányfő, hogy az oktatás mellett a szociálpolitikát is ideológiai alapon működtesse Magyarországon...","id":"202039__szelektiv_szolidaritas__milliardosok_es_nincstelenek__perverz_elosztas__ehezok_viadala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ae7defa-51de-44cf-9137-172ddb686586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3245b1-4291-4782-aee4-e2e6bf1d17c6","keywords":null,"link":"/360/202039__szelektiv_szolidaritas__milliardosok_es_nincstelenek__perverz_elosztas__ehezok_viadala","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:00","title":"Bajban lesz Orbán, ha összeér a sokféle elégedetlenség, de ezt ő is tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b655dff-db81-4c71-b973-0e7a0ebd40fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr és a navigátor szerencsére megúszták a balesetet.","shortLead":"A sofőr és a navigátor szerencsére megúszták a balesetet.","id":"20200928_Hatalmasat_repult_egy_Ford_Fiesta_a_hetvegi_francia_ralin__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b655dff-db81-4c71-b973-0e7a0ebd40fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acbe4ff-65e4-458b-a951-8c28e5e7894e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_Hatalmasat_repult_egy_Ford_Fiesta_a_hetvegi_francia_ralin__video","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:19","title":"Hatalmasat repült egy Ford Fiesta a hétvégi francia ralin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]