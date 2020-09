Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"El akarják vágni a koronavírus utánpótlását.","shortLead":"El akarják vágni a koronavírus utánpótlását.","id":"20200928_hatarzar_oktober_szijjarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ae2e3c-c270-4e57-a6f6-10e9947c707c","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_hatarzar_oktober_szijjarto","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:51","title":"Szijjártó: Marad a határzár októberben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB Ingatlan Kft. Lakner László 18 művére csapott le. Lakner László 18 művére csapott le.","id":"20200928_Festmeny_Lakner_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7caaeb2-1630-4ef4-b590-287231d3054f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Festmeny_Lakner_jegybank","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:09","title":"Közel félmillió euróért vásárol neoavantgárd festményeket a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormányfő szerint a szabad pálinkafőzés gondolata vidéken született meg.","shortLead":"A kormányfő szerint a szabad pálinkafőzés gondolata vidéken született meg.","id":"20200927_orban_palinkafozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a6896f-a33c-4825-b4af-0f5d68f0922d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200927_orban_palinkafozes","timestamp":"2020. szeptember. 27. 13:46","title":"Orbán a tízéves pálinkafőzést ünnepelte Becsehelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4a2095-320f-416d-b1cb-d71cf3378428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester által közölt közvéleménykutatási adatok szerint az emberek többsége az autómentesített rakpartot támogatja.","shortLead":"A főpolgármester által közölt közvéleménykutatási adatok szerint az emberek többsége az autómentesített rakpartot...","id":"20200927_Karacsony_rakpart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f4a2095-320f-416d-b1cb-d71cf3378428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e142224b-f090-4830-9cd3-9b79a648b02c","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Karacsony_rakpart","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:18","title":"Karácsony bemutatta, milyen rakpartot álmodtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003b7501-4329-44ef-9eda-c348599c796d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár a világ valamennyi hatalma az ellenségeskedések azonnali beszüntetését szorgalmazza, az Azerbajdzsán területébe ékelt, többségében örmények lakta Karabahban folytatódnak a vasárnap kezdődött súlyos örmény–azeri harcok. A jelek szerint a válságnak aligha lesz békés megoldása, már csak azért sem, mert közben egy új szereplő, Törökország is aktivizálja magát.","shortLead":"Bár a világ valamennyi hatalma az ellenségeskedések azonnali beszüntetését szorgalmazza, az Azerbajdzsán területébe...","id":"20200928_karabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=003b7501-4329-44ef-9eda-c348599c796d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba820973-dd67-4202-a09f-2cd12bfa3485","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_karabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:40","title":"Nehézfegyverzettel és törökökkel zajlik már Karabahban az örmény–azeri háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több változás is jön a vonatozóknak a Dunántúlon.

Több változás is jön a vonatozóknak a Dunántúlon.

","id":"20200928_vasut_mav_menetrend_olcsobb_jegyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2abc3a-e4ce-4d98-a773-0cce883d3ddb","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_vasut_mav_menetrend_olcsobb_jegyek","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:37","title":"Néhány vonat olcsóbb lesz a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d703ba6-564d-4c3a-903b-790c52d5052f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Havi húszezer forintnak megfelelő adót fizetett Donald Trump, amikor elnök lett, a jogi és pénzügyi kiskapukat kihasználva pedig több százmillió dolláros nyereségeket titkolt el az adóhatóság elől - állítja a The New York Times. Azt korábban is lehetett sejteni, hogy az amerikai elnök adóügyeivel valami nincs rendben, most azonban egy élet adóelkerülési trükkjeit gyűjtötte össze a lap. Ha igazuk van, akkor Trump feje felett sötét felhők gyülekeznek: 2022-ig 421 millió dollárt követelhetnek tőle.","shortLead":"Havi húszezer forintnak megfelelő adót fizetett Donald Trump, amikor elnök lett, a jogi és pénzügyi kiskapukat...","id":"20200928_Donald_Trump_ado_adobevallas_usa_elnk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d703ba6-564d-4c3a-903b-790c52d5052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd17ae08-9a06-4c24-97a7-21f1d9f7adc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Donald_Trump_ado_adobevallas_usa_elnk","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:00","title":"Donald Trump meghekkelte az adórendszert, de most saját tornya omolhat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egykor Michael Jackson birtokában lévő tárgyakból tartanak online árverést az Egyesült Államokban.","shortLead":"Egykor Michael Jackson birtokában lévő tárgyakból tartanak online árverést az Egyesült Államokban.","id":"20200927_Elarvereznek_jo_par_Michel_Jackson_ereklyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1edfc351-9512-420e-93b0-c8cd7861e8f2","keywords":null,"link":"/kultura/20200927_Elarvereznek_jo_par_Michel_Jackson_ereklyet","timestamp":"2020. szeptember. 27. 16:06","title":"Elárvereznek jó pár Michel Jackson-ereklyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]