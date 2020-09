Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0256fecd-579a-4038-ae9d-36e7d79e0f9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy idős embert is becsapott, összesen 9 millió forintot csalt ki tőlük. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett a nem jogerős ítélet ellen.","shortLead":"Négy idős embert is becsapott, összesen 9 millió forintot csalt ki tőlük. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett...","id":"20200928_elso_foku_itelet_unokazos_csalo_ellen_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0256fecd-579a-4038-ae9d-36e7d79e0f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87213391-8be5-44d8-920a-90ab5876353b","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_elso_foku_itelet_unokazos_csalo_ellen_ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:58","title":"Hét év fegyházra ítélték első fokon a pesti unokázós csalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Évente 800 millió forinttal támogatja a kormány az emlékverseny megrendezését.","shortLead":"Évente 800 millió forinttal támogatja a kormány az emlékverseny megrendezését.","id":"20200929_Gyulai_Istvan_atletikai_emlekverseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ac643d-d8f3-446a-a60d-c0a7a2738ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Gyulai_Istvan_atletikai_emlekverseny","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:53","title":"Gyulai István atlétikai emlékversenyt rendeznek négy éven át, 3,2 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Vera Jourová a Speigelnek arról beszélt, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít, a magyar kormányfő emiatt Ursula von der Leyenhez fordult.","shortLead":"Vera Jourová a Speigelnek arról beszélt, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít, a magyar kormányfő emiatt Ursula von...","id":"20200929_Orban_von_der_leyen_europai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d84176-bfff-47d8-9bf6-d869c2a62ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Orban_von_der_leyen_europai_bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:56","title":"Orbán az Európai Bizottság alelnökének távozását követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3681a392-ab93-4bd7-aef0-f1c19f29edc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 63-as úton Aba és Székesfehérvár közötti útszakaszon történt a baleset.","shortLead":"A 63-as úton Aba és Székesfehérvár közötti útszakaszon történt a baleset.","id":"20200927_Negy_szemelyauto_utkozott_Szekesfehervarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3681a392-ab93-4bd7-aef0-f1c19f29edc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad048a16-bfde-41c0-b4b4-cb0143b20bd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Negy_szemelyauto_utkozott_Szekesfehervarnal","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:47","title":"Négy személyautó ütközött Székésfehérvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Négy újoncot hívott be a válogatott keretébe a szövetségi kapitány.","shortLead":"Négy újoncot hívott be a válogatott keretébe a szövetségi kapitány.","id":"20200928_valogatott_rossi_dzsudzsak_kleinheisler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621dbec2-45d7-416d-be5a-2ca316f1f18e","keywords":null,"link":"/sport/20200928_valogatott_rossi_dzsudzsak_kleinheisler","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:35","title":"Rossi keretet hirdetett, Dzsudzsák és Kleinheisler se játszik októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221c8212-9c3e-4cb1-9d7d-180660112284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A település vezetője szerint szégyen, hogy a miniszterelnököt a képviselő-testületből senki sem köszöntötte.","shortLead":"A település vezetője szerint szégyen, hogy a miniszterelnököt a képviselő-testületből senki sem köszöntötte.","id":"20200928_becsehely_orban_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=221c8212-9c3e-4cb1-9d7d-180660112284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505b66b7-cb97-42ff-a29e-7a7bb07fb94b","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_becsehely_orban_polgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:00","title":"A becsehelyi polgármesternek senki sem szólt, hogy Orbán érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e89c53f-15d8-4e16-939a-f78b740717a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Február óta először veszítettek pontot.","shortLead":"Február óta először veszítettek pontot.","id":"20200927_Sorozatban_23_gyozelem_utan_veszitett_a_Bayern_Munchen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e89c53f-15d8-4e16-939a-f78b740717a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113636e7-ab10-4599-aa95-cd71506c55ca","keywords":null,"link":"/sport/20200927_Sorozatban_23_gyozelem_utan_veszitett_a_Bayern_Munchen","timestamp":"2020. szeptember. 27. 18:02","title":"Sorozatban 23 győzelem után veszített a Bayern München","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3722ce81-d1fc-49d6-b26e-173509ec2183","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonságok 65-100 lóerős szívó-, illetve turbós benzines erőforrásokkal támadnak.","shortLead":"Az újdonságok 65-100 lóerős szívó-, illetve turbós benzines erőforrásokkal támadnak.","id":"20200929_dizel_nelkul_kizarolag_3_hengeres_motorokkal_itt_az_uj_dacia_logan_es_sandero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3722ce81-d1fc-49d6-b26e-173509ec2183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5f9790-c2a3-4ba2-8e21-662293ae7e0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_dizel_nelkul_kizarolag_3_hengeres_motorokkal_itt_az_uj_dacia_logan_es_sandero","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:59","title":"Dízel nélkül, kizárólag 3 hengeres motorokkal itt az új Dacia Logan és Sandero","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]