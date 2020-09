Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d337db3b-87d0-4acd-a722-db436f171d67","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Lehet-e az amerikai Legfelsőbb Bíróság tagja egy mélyen hívő katolikus, akinek gyülekezete csak a heteroszexuális házaspárok közötti szexuális kapcsolatot engedélyezi – ez csak egyike a számos kérdésnek Amy Coney Barrett kinevezése körül, akit az amerikai elnök a liberális Ruth Bader Ginsburg helyére jelölt. A demokraták attól tartanak, Barrett támogatásával akár a szabad abortuszhoz való jog, vagy Barack Obama egészségügyi törvénye is veszélybe kerülhet, de a történet most sem fekete-fehér. ","shortLead":"Lehet-e az amerikai Legfelsőbb Bíróság tagja egy mélyen hívő katolikus, akinek gyülekezete csak a heteroszexuális...","id":"20200929_Trump_Legfelsbb_Brsg_Amy_Coney_Barrett_kinevezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d337db3b-87d0-4acd-a722-db436f171d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff349a1f-847c-4948-8f07-1d9675b22e0d","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_Trump_Legfelsbb_Brsg_Amy_Coney_Barrett_kinevezes","timestamp":"2020. szeptember. 29. 06:30","title":"Veszélyezteti-e az amerikai szabadságot egy mélyen hívő, hétgyermekes anya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99085512-001c-4cf1-95ef-7ad708516361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bármilyen válaszokat is adtak a nyolcadikosoknak kötelezően kitöltendő kérdőívre, a legtöbbször valamilyen szakképzést dobott ki eredményként.



","shortLead":"Bármilyen válaszokat is adtak a nyolcadikosoknak kötelezően kitöltendő kérdőívre, a legtöbbször valamilyen szakképzést...","id":"20200928_oktatas_oktatasi_hivatal_palyaorientacios_kerdoiv_szakkepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99085512-001c-4cf1-95ef-7ad708516361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d29ce51-783f-411b-879c-8c2614aaed5a","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_oktatas_oktatasi_hivatal_palyaorientacios_kerdoiv_szakkepzes","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:55","title":"A szakképzés felé tereli a nyolcadikosokat a pályaorientációs kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891e0f62-fd4c-42f9-a357-e801abf8d1ba","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: esszékormányzás, emberkísérlet, kihagyhatatlan, szétcsúszás, pápavér.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200927_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=891e0f62-fd4c-42f9-a357-e801abf8d1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8551c657-e08d-49ef-9765-9dc21f3f4b9e","keywords":null,"link":"/360/20200927_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. szeptember. 27. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya szerint túl könnyen felejtünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kíván a továbbiakban sem résztvenni pártpolitikában.","shortLead":"Nem kíván a továbbiakban sem résztvenni pártpolitikában.","id":"20200927_bajnai_momentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3eb17f1-cb3e-4f0d-9f95-49b0853b7c18","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_bajnai_momentum","timestamp":"2020. szeptember. 27. 12:59","title":"Bajnai cáfolta, hogy visszatérne a politikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f26760-71b4-4342-ab29-0c718cf22bdf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A meglepő módon egy darabban maradt lelet egy olyan területen került elő, ahol a rozsda rég megehette volna az egészet.","shortLead":"A meglepő módon egy darabban maradt lelet egy olyan területen került elő, ahol a rozsda rég megehette volna az egészet.","id":"20200928_romai_legionarius_vert_nemetorszag_tortenelmi_lelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f26760-71b4-4342-ab29-0c718cf22bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7c89cb-166c-49b6-8a7d-8fa7211eb068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_romai_legionarius_vert_nemetorszag_tortenelmi_lelet","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:13","title":"Az eddigi legrégebbi római vértet találták meg régészek, ráadásul ott, ahol nem is számítottak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cbd42a-53be-4e21-9cca-4c5593cb3ba9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó egyedi megjelenésű limitált szériás szabadidő-autójának alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A japán gyártó egyedi megjelenésű limitált szériás szabadidő-autójának alaposan megkérik az árát.","id":"20200929_113_millio_forintos_csucs_suzuki_vitara_tunt_fel_a_szinen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5cbd42a-53be-4e21-9cca-4c5593cb3ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f706ad2d-8fc4-4d3a-97ad-67284b9d9048","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_113_millio_forintos_csucs_suzuki_vitara_tunt_fel_a_szinen","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:21","title":"11,3 millió forintos csúcs Suzuki Vitara tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626a4889-cc1c-4ccb-8f5d-647c8e1dbbe0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyébként sivatagi régiókban jellemző jelenség most a norfolki Walcott nedves és szeles tengerparti városkájára csapott le.","shortLead":"Az egyébként sivatagi régiókban jellemző jelenség most a norfolki Walcott nedves és szeles tengerparti városkájára...","id":"20200929_Akkora_homokvihar_volt_Norfolkban_hogy_betemette_egy_faluban_az_autokat_utakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=626a4889-cc1c-4ccb-8f5d-647c8e1dbbe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84632e2c-1cc9-4862-b8fa-54ad3cc71418","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_Akkora_homokvihar_volt_Norfolkban_hogy_betemette_egy_faluban_az_autokat_utakat","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:43","title":"Akkora homokvihar volt Norfolkban, hogy betemette az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4652bfe4-8db4-42a4-a4ec-c1dcee2f1277","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az SZFE-t fenntartó alapítvány kuratóriumának tagja úgy véli, nem dolguk, hogy beleszóljanak az oktatás kérdéseibe. ","shortLead":"Az SZFE-t fenntartó alapítvány kuratóriumának tagja úgy véli, nem dolguk, hogy beleszóljanak az oktatás kérdéseibe. ","id":"20200928_Lajos_Tamas_SZFE_blokad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4652bfe4-8db4-42a4-a4ec-c1dcee2f1277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da1b620-9206-417a-8fb0-bfe85e2bd1cf","keywords":null,"link":"/elet/20200928_Lajos_Tamas_SZFE_blokad","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:24","title":"Lajos Tamás: Már amennyire ezt blokádnak lehet nevezni, ezt a pár diákot, aki ott randalírozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]