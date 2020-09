Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29850dd3-1321-498c-9265-19751fb1ae59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarországot nem tette a kockázatos országok listájára a szlovák Központi Válságstáb.","shortLead":"Magyarországot nem tette a kockázatos országok listájára a szlovák Központi Válságstáb.","id":"20200928_Ismet_veszhelyzet_kihirdetesere_keszul_a_kormany_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29850dd3-1321-498c-9265-19751fb1ae59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ec831-04ce-4591-a684-2845b9bdc6f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Ismet_veszhelyzet_kihirdetesere_keszul_a_kormany_Szlovakiaban","timestamp":"2020. szeptember. 28. 21:56","title":"Ismét vészhelyzet kihirdetésére készül a kormány Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét baleset kijelölt gyalogátkelőhelyen történt.","shortLead":"Mindkét baleset kijelölt gyalogátkelőhelyen történt.","id":"20200928_gyalogos_zebra_halalos_baleset_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2fa58d-ce48-4ebe-844a-fd0e21fbf31b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_gyalogos_zebra_halalos_baleset_gazolas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:55","title":"Két gyalogost is elütöttek hétfő reggel Budapesten, az egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efabc626-4ecb-4bca-9cec-c71045b9a1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Vas megyei kistelepülésen szavazategyenlőség miatt ismételni kell. 