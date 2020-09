Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Urológiai klinikára kell majd menni a járóbetegeknek.
Átköltöztetik a Semmelweis Egyetem onkológiai járóbeteg részlegét
2020. szeptember. 27. 19:59

10 százalékkal nőtt tavaly a lottótársaság árbevétele, nagyrészt a sportfogadásnak köszönhetően.
542,6 milliárd forint - ismét megugrottak a Szerencsejáték Zrt. bevételei
2020. szeptember. 28. 17:14

A maszk és a távolságtartás hiányzott az ünnepségből.
Úgy ünnepelte Orbán a pálinkázást, mintha nem is lenne járvány
2020. szeptember. 27. 14:59

Tárgyalási stílusunkat alakítja a gyerekkorunk, az iskola, a családi hátterünk, a kultúra és milliónyi egyéb tényező. Ha tisztában vagyunk vele, azonosíthatjuk erősségeinket és gyenge pontjainkat, és ezek alapján alakíthatjuk a gondolkodásmódunkat és a stratégiáinkat is.
Hogyan tárgyaljunk emberek különböző típusaival?
2020. szeptember. 27. 19:15

A homoszexualitás nem egy kór, ami fertőz és az égvilágon senkinek nem árt, ellentétben azzal, ha valaki náci, azzal általában nem születünk, viszont elég sok embernek ártott már – reagált Fluor Tomi Dúró Dóra akciójára, amikor a politikus ledarált egy mesekönyvet, mert azt ő a „homoszexualizmus propagandájának" tekinti.



Fluor: „Most könyvet égetünk, jövő héten akasztani fogunk? Mi a terv?"
2020. szeptember. 28. 10:47

Globálisan a Gfk felmérése szerint már az emberek kétharmada azokat a termékeket preferálja, amik környezetbarát csomagolásúak.
Gfk: Terjed a környezettudatos vásárlás
2020. szeptember. 28. 15:05

Megválasztásának évében, 2016-ban, valamint 2017-ben mindössze 750-750 dollár szövetségi jövedelemadót fizetett Donald Trump amerikai elnök – írta internetes oldalán a The New York Times című amerikai lap vasárnap.

Két év alatt mindössze 1500 dollár jövedelemadót fizetett Trump a NYT szerint
2020. szeptember. 28. 05:39

A politikus az OECD nemrég megjelent tanulmányából idézte azt, ami a kormány számára kedvező - arról nem ejtett szót, ami nem.
Rétvári Bence a magyar oktatáspolitikáról dicsekedett, csak pár dolgot elfelejtett megemlíteni
2020. szeptember. 27. 11:50