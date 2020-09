Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f83ce43c-b075-4aef-9ee5-db12a09f1ca4","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A nyár második felében a belföldi turisták a hatalmas drágulás ellenére megmentették a vidéki szállásadókat, viszont a fővárosiaknak és az utazási irodáknak immár biztosan fekete év lesz az idei a járvány második hulláma miatt.","shortLead":"A nyár második felében a belföldi turisták a hatalmas drágulás ellenére megmentették a vidéki szállásadókat, viszont...","id":"202039__belfoldi_turizmus__rekord_es_csodhelyzet__kutyabarat_szallas__toparti_twistparti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f83ce43c-b075-4aef-9ee5-db12a09f1ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f485ee1-eb5d-4186-81e7-42c583888d00","keywords":null,"link":"/360/202039__belfoldi_turizmus__rekord_es_csodhelyzet__kutyabarat_szallas__toparti_twistparti","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:00","title":"A vidéki turizmus rekordokat döntött, a fővárosinak erre az évre leáldozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Nemcsak a kormány kezeli máshogy a koronavírus második hullámát, hanem mi magunk is. Mi változott meg bennünk a két hullám alatt? Szakemberekkel beszélgettünk.","shortLead":"Nemcsak a kormány kezeli máshogy a koronavírus második hullámát, hanem mi magunk is. Mi változott meg bennünk a két...","id":"20200929_koronavirus_csepeli_gyorgy_kasza_zsuzsanna_masodik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5299987-d401-42c8-9832-ba2d65387d11","keywords":null,"link":"/elet/20200929_koronavirus_csepeli_gyorgy_kasza_zsuzsanna_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:01","title":"Tavasszal elemi ijedség fogott el mindenkit, mostanra megjelent a ráció – így változtunk meg a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb96816-422a-4533-8728-f942b3391349","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Letesztelték az egész stábot, egyedül a vezetőedzőnek lett pozitív az eredménye.","shortLead":"Letesztelték az egész stábot, egyedül a vezetőedzőnek lett pozitív az eredménye.","id":"20200928_koronavirus_lipcsei_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb96816-422a-4533-8728-f942b3391349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b03805-8067-43cf-b394-785de231de90","keywords":null,"link":"/sport/20200928_koronavirus_lipcsei_peter","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:15","title":"Koronavírusos Lipcsei Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Akik a közösségi oldalakról tájékozódnak, nagyobb valószínűséggel hiszik el az új koronavírussal kapcsolatos összeesküvés-elméleteket, a kockázati tényezőkről és a megelőzésről szóló tévhiteket – derült ki egy új, nagyszabású amerikai felmérésből.","shortLead":"Akik a közösségi oldalakról tájékozódnak, nagyobb valószínűséggel hiszik el az új koronavírussal kapcsolatos...","id":"20200927_koronavirus_alhirek_kozossegi_media_facebook_messenger_instagram_snapchat_osszeeskuves_elmeletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0164ffad-4179-4964-b25f-8537fcc50bda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_koronavirus_alhirek_kozossegi_media_facebook_messenger_instagram_snapchat_osszeeskuves_elmeletek","timestamp":"2020. szeptember. 27. 18:03","title":"Több koronavírusos összeesküvés-elméletnek dől be, aki a közösségi médiából tájékozódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d847c76d-9630-41a9-922d-9b9983be6a6b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Szél Dávid pszichológus írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200927_Sokaig_es_kitartoan_nem_akartam_pszichologus_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d847c76d-9630-41a9-922d-9b9983be6a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b041a805-83aa-49c0-b9d0-02ae70fb3015","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200927_Sokaig_es_kitartoan_nem_akartam_pszichologus_lenni","timestamp":"2020. szeptember. 27. 20:15","title":"Sokáig és kitartóan nem akartam pszichológus lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosabbá teszi majd mindennapjainkat, ha sikerül kifejleszteni egy valóban hatékony koronavírus-vakcinát. De a tudomány jelenlegi állása szerint jó esély van rá, hogy az életünk jó darabig nem lesz olyan egyszerű, mint korábban volt.","shortLead":"Biztonságosabbá teszi majd mindennapjainkat, ha sikerül kifejleszteni egy valóban hatékony koronavírus-vakcinát. De...","id":"20200928_koronavirus_vedooltas_meddig_ved_immunitas_honapok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da5c92b-d4a7-4aaf-a5b7-271702092112","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_koronavirus_vedooltas_meddig_ved_immunitas_honapok","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:03","title":"Ha meglesz a vakcina, utána jön a neheze: úgy néz ki, minden évben be kell majd adatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Urológiai klinikára kell majd menni a járóbetegeknek. ","shortLead":"Az Urológiai klinikára kell majd menni a járóbetegeknek. ","id":"20200927_Atkoltoztetik_a_Semmelweis_Egyetem_onkologiai_jarobeteg_reszleget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa89ca6f-ff81-4213-ac0f-131dae75c0a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Atkoltoztetik_a_Semmelweis_Egyetem_onkologiai_jarobeteg_reszleget","timestamp":"2020. szeptember. 27. 19:59","title":"Átköltöztetik a Semmelweis Egyetem onkológiai járóbeteg részlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztusban és szeptemberben is 21-21 ezerrel csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint. ","shortLead":"Augusztusban és szeptemberben is 21-21 ezerrel csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma a Nemzeti Foglalkoztatási...","id":"20200928_Fokozatosan_csokken_a_munkanelkuliseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df94e891-206c-478d-bba2-a8ac6aae5f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Fokozatosan_csokken_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:45","title":"Fokozatosan csökken a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]