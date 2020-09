Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzetre hivatkozva közbeszerzés nélkül vásárolt a külügyminisztérium 310 milliárd forintért lélegeztetőgépeket, teszteket és maszkokat, azonban mindent megtesz azért, hogy a költések összes részlete ne derüljön ki. Közérdekű adatigénylésre hiányos dokumentumokat küld, a teszteknél pedig arra az egyszerű kérdésre sincs válasz napok óta, hogy milyen típusokról van egyáltalán szó. A hvg.hu birtokában lévő egyik dokumentumból annyi azért kiderült, hogy az egyik cégtől ugyan nem vette át a koronavírus-gyorsteszteket, de a cég így is százmilliókhoz jutott.","shortLead":"A veszélyhelyzetre hivatkozva közbeszerzés nélkül vásárolt a külügyminisztérium 310 milliárd forintért...","id":"20200930_kulugyminiszterium_kozbeszerzes_koronavirus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2077eca8-fb4b-4e0e-99a3-945b13699fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_kulugyminiszterium_kozbeszerzes_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 30. 06:30","title":"A külügy százmilliókat fizetett annak a cégnek, amelynek koronatesztjeit át sem vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csak a pozitív tesztek aránya, de a súlyos koronavírusos esetek száma is rekordot döntött hétfőre az országban.","shortLead":"Nem csak a pozitív tesztek aránya, de a súlyos koronavírusos esetek száma is rekordot döntött hétfőre az országban.","id":"20200928_romania_koronavirus_teszteles_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc5993d-c5b3-4f82-af43-524f3049ba51","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_romania_koronavirus_teszteles_rekord","timestamp":"2020. szeptember. 28. 18:08","title":"Minden ötödik Covid-teszt pozitív eredményt hozott Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A stadionba a járványveszélyre hivatkozva még nem térhettek vissza a szurkolók, de annak, úgy látszik, nincs akadálya, hogy mellette, egymás nyakában ugrálva nézzék végig a meccset.","shortLead":"A stadionba a járványveszélyre hivatkozva még nem térhettek vissza a szurkolók, de annak, úgy látszik, nincs akadálya...","id":"20200928_ferencvaros_molde_bl_koronavirus_jarvany_uefa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bad50a-15f2-4bbf-b440-36acee93f814","keywords":null,"link":"/sport/20200928_ferencvaros_molde_bl_koronavirus_jarvany_uefa","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:30","title":"Az UEFA-tól kértek engedélyt a fradisták, hogy a stadionon kívülről szurkolhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e55387-5940-48ca-aaff-992b29c380bc","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA és a világ döbbenten követte Donald Trump és Joe Biden szócsatáját, amelyen képtelen volt úrrá lenni az amerikai televíziózás egyik legkeményebb interjúkészítőjének tartott moderátor. A két elnökjelölt időnként verbális utcai harcosok módjára esett egymásnak, a nézők semmivel sem tudtak meg többet kettejük programjáról, hatalmas dózist kaptak viszont egy bizarr politikai valóságshow-ból, ami a következő heteket-hónapokat jellemzi majd.","shortLead":"Az USA és a világ döbbenten követte Donald Trump és Joe Biden szócsatáját, amelyen képtelen volt úrrá lenni az amerikai...","id":"20200930_Peldatlan_szemelyeskedesbe_es_kaoszba_sullyedt_Trum_es_Biden_vitaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05e55387-5940-48ca-aaff-992b29c380bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de02f23-f613-4ba0-8c0b-186966f24f16","keywords":null,"link":"/360/20200930_Peldatlan_szemelyeskedesbe_es_kaoszba_sullyedt_Trum_es_Biden_vitaja","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:00","title":"Példátlan személyeskedésbe és káoszba fulladt Trump és Biden első tévévitája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1099c18-bd45-4496-99b9-c23a578f3545","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Almát hasonlítanak körtéhez, de nem úgy. Pár csík kemény jogi csatákban. Összekeverhető-e a bicikliút, a sütiző és a párt? Logók ügyében a cégek nem ismernek tréfát. ","shortLead":"Almát hasonlítanak körtéhez, de nem úgy. Pár csík kemény jogi csatákban. Összekeverhető-e a bicikliút, a sütiző és...","id":"20200928_Messi_Apple_vedjegytortenelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1099c18-bd45-4496-99b9-c23a578f3545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802f0e35-b045-46f9-a061-5e91fe5547fe","keywords":null,"link":"/360/20200928_Messi_Apple_vedjegytortenelem","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:00","title":"Messinek sikerült, az Apple-nek nem mindig – kis védjegytörténelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510e0d2e-72ea-4c74-aec3-068f398baa1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különleges toalettet, amelynek kifejlesztése 23 millió dollárt emésztett fel, a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) szerelik be.","shortLead":"A különleges toalettet, amelynek kifejlesztése 23 millió dollárt emésztett fel, a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) szerelik...","id":"20200929_nasa_urvece_nemzetkozi_urallomas_iss_urhajosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=510e0d2e-72ea-4c74-aec3-068f398baa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6db2b4-036a-49ca-97ae-a0b34d01af2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_nasa_urvece_nemzetkozi_urallomas_iss_urhajosok","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:22","title":"7 milliárd forintot érő vécét küld az űrbe a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Bálintnak két tárgyaláson kellett volna megjelennie, de mindkettőről kiviharzott a szeged.hu szerint.","shortLead":"Szabó Bálintnak két tárgyaláson kellett volna megjelennie, de mindkettőről kiviharzott a szeged.hu szerint.","id":"20200928_szeged_szabo_balint_targyalas_orizet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c319eade-9b8e-4624-87e0-01981ec61592","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_szeged_szabo_balint_targyalas_orizet","timestamp":"2020. szeptember. 28. 18:44","title":"Őrizetbe vett a rendőrség egy szegedi önkormányzati képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"10 százalékkal nőtt tavaly a lottótársaság árbevétele, nagyrészt a sportfogadásnak köszönhetően.","shortLead":"10 százalékkal nőtt tavaly a lottótársaság árbevétele, nagyrészt a sportfogadásnak köszönhetően.","id":"20200928_szerencsejatek_zrt_10_szazalekos_arbevetel_novekedes_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbe21e1-9a60-421f-a0fb-56efe3fe8ad1","keywords":null,"link":"/kkv/20200928_szerencsejatek_zrt_10_szazalekos_arbevetel_novekedes_2019","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:14","title":"542,6 milliárd forint - ismét megugrottak a Szerencsejáték Zrt. bevételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]