[{"available":true,"c_guid":"468ad13f-d7ea-49f0-970c-6a8da104acf5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pályázatot hirdetett a NASA, hogy megoldja a későbbi Hold-missziók áramellátását. Az amerikaiak számára kiírt pályázaton egy jól működő prototípusért több millió dollárt fizetne ki az űrhivatal.","shortLead":"Pályázatot hirdetett a NASA, hogy megoldja a későbbi Hold-missziók áramellátását. Az amerikaiak számára kiírt...","id":"20200929_nasa_herox_hold_kuldetes_elektromos_aram_watts_on_the_moon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=468ad13f-d7ea-49f0-970c-6a8da104acf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4478dd21-9fb4-4670-b604-e4a06f586a68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_nasa_herox_hold_kuldetes_elektromos_aram_watts_on_the_moon","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:03","title":"Rengeteg pénzt fizet a NASA annak, aki kitalálja, hogyan lehetne sötétben áramot termelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67a90fc-85a4-4957-928b-ead4bc913629","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy másik országgal együtt minket is a vörös mezőbe sorolt az európai járványvédelem (ECDC).","shortLead":"Négy másik országgal együtt minket is a vörös mezőbe sorolt az európai járványvédelem (ECDC).","id":"20200929_magyarorszag_jarvanyterkep_eu_koronavirus_ecdc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a67a90fc-85a4-4957-928b-ead4bc913629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aeff202-1526-4bff-b913-1266c9551f3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_magyarorszag_jarvanyterkep_eu_koronavirus_ecdc","timestamp":"2020. szeptember. 29. 19:19","title":"Magyarország vörös listás lett az európai járványtérképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakdolgozók is kapnak emelést. ","shortLead":"Az egészségügyi szakdolgozók is kapnak emelést. ","id":"20200929_egeszsegugy_beremeles_apolok_szakdolgozok_retvari_bence_maglod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602c1ff9-032a-4743-887a-319e124dda71","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_egeszsegugy_beremeles_apolok_szakdolgozok_retvari_bence_maglod","timestamp":"2020. szeptember. 29. 14:11","title":"Húsz százalékkal emeli az ápolók fizetését a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akár több százezres büntetés is járhat majd egy gumiabroncs kidobásáért, de nem lesz önálló hulladékhatóság. A hulladékhelyzettel kapcsolatos tervekről a Népszava közölt összeállítást.



","shortLead":"Akár több százezres büntetés is járhat majd egy gumiabroncs kidobásáért, de nem lesz önálló hulladékhatóság...","id":"20200928_hulladekgazdalkodasi_tervek_illegalis_szemetlerakas_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108137ff-ddc2-453c-b59d-84d40bd84c8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200928_hulladekgazdalkodasi_tervek_illegalis_szemetlerakas_buntetes","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:35","title":"Kapásból börtön járhat majd nagy mennyiségű szemét illegális lerakásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf93275-0b16-48e8-bb4f-5090c5b33113","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fellebbviteli főügyészség hosszabb börtönbüntetésért és a vádlott közügyektől való eltiltásáért fellebbezett. ","shortLead":"A fellebbviteli főügyészség hosszabb börtönbüntetésért és a vádlott közügyektől való eltiltásáért fellebbezett. ","id":"20200929_Vizoviczki_sulyosabb_borton_fellebviteli_fougyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf93275-0b16-48e8-bb4f-5090c5b33113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb0f34a-3d4f-4c2c-89e2-273b282b7f22","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Vizoviczki_sulyosabb_borton_fellebviteli_fougyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:53","title":"Súlyosabb büntetést kért a főügyészség Vizoviczkire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6aa7a6b-b55b-4e64-b5c5-0bb05618e6d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zynga úgy döntött, elérkezett az idő a Facebook hőskorának sikerjátékaként emlékezetes Farmville nyugdíjazására.","shortLead":"A Zynga úgy döntött, elérkezett az idő a Facebook hőskorának sikerjátékaként emlékezetes Farmville nyugdíjazására.","id":"20200928_zynga_farmville_jatek_vege_adobe_flash","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6aa7a6b-b55b-4e64-b5c5-0bb05618e6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd47ba69-789a-47de-bbfd-afaae8dfcc3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_zynga_farmville_jatek_vege_adobe_flash","timestamp":"2020. szeptember. 28. 22:33","title":"Véget ér egy korszak: 11 év után végleg beszántják a Farmville-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Bálintnak két tárgyaláson kellett volna megjelennie, de mindkettőről kiviharzott a szeged.hu szerint.","shortLead":"Szabó Bálintnak két tárgyaláson kellett volna megjelennie, de mindkettőről kiviharzott a szeged.hu szerint.","id":"20200928_szeged_szabo_balint_targyalas_orizet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c319eade-9b8e-4624-87e0-01981ec61592","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_szeged_szabo_balint_targyalas_orizet","timestamp":"2020. szeptember. 28. 18:44","title":"Őrizetbe vett a rendőrség egy szegedi önkormányzati képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb96816-422a-4533-8728-f942b3391349","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Letesztelték az egész stábot, egyedül a vezetőedzőnek lett pozitív az eredménye.","shortLead":"Letesztelték az egész stábot, egyedül a vezetőedzőnek lett pozitív az eredménye.","id":"20200928_koronavirus_lipcsei_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cb96816-422a-4533-8728-f942b3391349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b03805-8067-43cf-b394-785de231de90","keywords":null,"link":"/sport/20200928_koronavirus_lipcsei_peter","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:15","title":"Koronavírusos Lipcsei Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]