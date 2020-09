Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosabbá teszi majd mindennapjainkat, ha sikerül kifejleszteni egy valóban hatékony koronavírus-vakcinát. De a tudomány jelenlegi állása szerint jó esély van rá, hogy az életünk jó darabig nem lesz olyan egyszerű, mint korábban volt.","shortLead":"Biztonságosabbá teszi majd mindennapjainkat, ha sikerül kifejleszteni egy valóban hatékony koronavírus-vakcinát. De...","id":"20200928_koronavirus_vedooltas_meddig_ved_immunitas_honapok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da5c92b-d4a7-4aaf-a5b7-271702092112","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_koronavirus_vedooltas_meddig_ved_immunitas_honapok","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:03","title":"Ha meglesz a vakcina, utána jön a neheze: úgy néz ki, minden évben be kell majd adatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedc3cf3-2fa8-4e82-86b6-e37112c78525","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai és kínai kutatóknak elsőként sikerült extragalaktikus, vagyis Tejútrendszeren kívüli bolygóra utaló bizonyítékokat találni. A planéta az M51-ULS-1b nevet kaphatja.","shortLead":"Amerikai és kínai kutatóknak elsőként sikerült extragalaktikus, vagyis Tejútrendszeren kívüli bolygóra utaló...","id":"20200928_extragalaktikus_bolygo_urkutatas_messier_51_m51_uls_1b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cedc3cf3-2fa8-4e82-86b6-e37112c78525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c113c53e-3e8c-4c16-9a78-8007b2072ff4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_extragalaktikus_bolygo_urkutatas_messier_51_m51_uls_1b","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:03","title":"Megtalálhatták az első bolygót, ami a Tejútrendszeren kívül van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbea97d5-339a-4a19-8f33-88bfee3fd50f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Nyomaszt a gyűlölködő világ\" – ad közérzeti összefoglalót a 75 éves Kossuth-díjas előadóművész, Földes László, ismertebb művésznevén Hobo. Hogy lett legújabb lemezén miniszterelnök Senki Alfonz, miért bízik a nevetésben, s miért terjedt róla, hogy Orbán Viktor holdudvarába tartozik? – M. Kiss Csabával beszélgetve avat be minket mindebbe. ","shortLead":"\"Nyomaszt a gyűlölködő világ\" – ad közérzeti összefoglalót a 75 éves Kossuth-díjas előadóművész, Földes László...","id":"20200928_Az_emberek_moralis_allapota_tizszer_szarabb_mint_tiz_eve_volt__Hobo_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbea97d5-339a-4a19-8f33-88bfee3fd50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0427fe-d574-4d2c-8a22-461629351655","keywords":null,"link":"/360/20200928_Az_emberek_moralis_allapota_tizszer_szarabb_mint_tiz_eve_volt__Hobo_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:00","title":"\"Az emberek morális állapota tízszer szarabb, mint tíz éve\" – Hobo a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar könyvkiadók közleményükben azt írják, egy könyv megsemmisítése „közösségvállalás a náci könyvégetők és a kommunista könyvzúzdák örökségével.”","shortLead":"A magyar könyvkiadók közleményükben azt írják, egy könyv megsemmisítése „közösségvállalás a náci könyvégetők és...","id":"20200928_A_konyvkiadok_Duro_Doranak_El_a_kezekkel_a_konyvektol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4931a5-1742-4b7b-a306-9ba2d3b0bd9c","keywords":null,"link":"/elet/20200928_A_konyvkiadok_Duro_Doranak_El_a_kezekkel_a_konyvektol","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:26","title":"A könyvkiadók Dúró Dórának: El a kezekkel a könyvektől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben hónapok óta nemlátott gyorsasággal terjed a koronavírus Oroszországban, az elnök arról beszélt, hogy magát is beolttatja ellene.","shortLead":"Miközben hónapok óta nemlátott gyorsasággal terjed a koronavírus Oroszországban, az elnök arról beszélt, hogy magát is...","id":"20200928_koronavirus_oroszorszag_putyin_beolttatja_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900b33a4-f00b-4a66-a14c-a684d5b9d5c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_koronavirus_oroszorszag_putyin_beolttatja_magat","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:33","title":"Putyin annyira bízik az orosz vakcinában, hogy magát is beolttatja vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A látogatást nem verték nagydobra, nem tudni mikor történt és miről beszéltek, de a német kormányszóvivő szerint nem titkos volt, hanem személyes.\r

","shortLead":"A látogatást nem verték nagydobra, nem tudni mikor történt és miről beszéltek, de a német kormányszóvivő szerint nem...","id":"20200928_alekszej_navalnij_angela_merkel_berlin_korhaz_latogatas_mergezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c66017-5854-4ca5-a63e-6e019c6fea28","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_alekszej_navalnij_angela_merkel_berlin_korhaz_latogatas_mergezes","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:15","title":"Meglátogatta Navalnijt a kórházban Angela Merkel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB Ingatlan Kft. Lakner László 18 művére csapott le.","shortLead":"Az MNB Ingatlan Kft. Lakner László 18 művére csapott le.","id":"20200928_Festmeny_Lakner_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7caaeb2-1630-4ef4-b590-287231d3054f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Festmeny_Lakner_jegybank","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:09","title":"Közel félmillió euróért vásárol neoavantgárd festményeket a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kisebb változások jönnek gazdaságvédelem címszóval, de csak jövőre. A kormány lemond a tesztek után fizetendő adóról, de a részletek nem egyértelműek.

","shortLead":"Kisebb változások jönnek gazdaságvédelem címszóval, de csak jövőre. A kormány lemond a tesztek után fizetendő adóról...","id":"20200928_A_kormany_lemond_a_koronavirustesztek_utan_szedett_sarcrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7428a77d-a55b-42d0-8d35-d0c7c53008d6","keywords":null,"link":"/kkv/20200928_A_kormany_lemond_a_koronavirustesztek_utan_szedett_sarcrol","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:56","title":"Adócsökkentést lengetett be Varga Mihály, de a kormány lemond a koronavírustesztek után szedett sarcról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]