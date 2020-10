Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5afa6eb2-95bb-4b0e-9791-a48826aacc79","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Hatékonyabb feladatmegoldás, rugalmasabb alkalmazkodás a változó üzleti igényekhez, kreatívabb és önállóbb dolgozók – ezek eléréséhez nem kötelező új embereket alkalmazni, egy egyszerű szemléletváltás is elég lehet. A szervezet agilis átállásával akár hónapok alatt olyan munkakörnyezetet lehet létrehozni, amelyben motivált és együttműködő csapatok dolgoznak a sikerekért.","shortLead":"Hatékonyabb feladatmegoldás, rugalmasabb alkalmazkodás a változó üzleti igényekhez, kreatívabb és önállóbb dolgozók –...","id":"invitech_20200925_Az_agilitas_a_jol_bevalt_munkahelyi_kozossegeket_is_felrazza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5afa6eb2-95bb-4b0e-9791-a48826aacc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0863b4-176e-4aba-8fcf-e05857851108","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20200925_Az_agilitas_a_jol_bevalt_munkahelyi_kozossegeket_is_felrazza","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:30","title":"Az agilitás a jól bevált munkahelyi közösségeket is felrázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem indul zökkenőmentesen az átadás-átvétel, pedig csak két nap van rá.","shortLead":"Nem indul zökkenőmentesen az átadás-átvétel, pedig csak két nap van rá.","id":"20200930_szinmuveszeti_kancellar_szfe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223a337f-5343-41ee-a7f6-3aa6743d4943","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_szinmuveszeti_kancellar_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 30. 06:10","title":"Nem engedték be a Színművészetire a leendő kancellárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf93275-0b16-48e8-bb4f-5090c5b33113","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fellebbviteli főügyészség hosszabb börtönbüntetésért és a vádlott közügyektől való eltiltásáért fellebbezett. ","shortLead":"A fellebbviteli főügyészség hosszabb börtönbüntetésért és a vádlott közügyektől való eltiltásáért fellebbezett. ","id":"20200929_Vizoviczki_sulyosabb_borton_fellebviteli_fougyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf93275-0b16-48e8-bb4f-5090c5b33113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb0f34a-3d4f-4c2c-89e2-273b282b7f22","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Vizoviczki_sulyosabb_borton_fellebviteli_fougyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:53","title":"Súlyosabb büntetést kért a főügyészség Vizoviczkire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-fertőzöttek közül 48-an elítéltek, 50-en pedig a személyi állomány tagjai a BVOP szerint.","shortLead":"A koronavírus-fertőzöttek közül 48-an elítéltek, 50-en pedig a személyi állomány tagjai a BVOP szerint.","id":"20200930_bvop_szaz_koronavirusos_a_bortonokben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5f9cf0-d24d-448f-9df0-aa73080fefc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_bvop_szaz_koronavirusos_a_bortonokben","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:52","title":"98 koronavírusos van a börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A harmadik negyedévben kisebb, év végén nagyobb gazdasági visszaesés várható, összességében a második negyedévben 8 százalék körüli. A reáljövedelem csökken, a munkanélküliség nő. A kormány keveset tett az egészségügy és az oktatás felkészítéséért, folyik az elvileg válságelhárításra fordított pénz politikai szempontú újraosztása - írja elemzésében a gazdaságkutató.

","shortLead":"A harmadik negyedévben kisebb, év végén nagyobb gazdasági visszaesés várható, összességében a második negyedévben 8...","id":"20200930_GKI_Ev_vegen_9_szazalek_korul_lehet_a_magyar_recesszio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1dd21a-a5f8-45cf-81ff-1c5d111a7cb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_GKI_Ev_vegen_9_szazalek_korul_lehet_a_magyar_recesszio","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:25","title":"GKI: Év végén 9 százalék körül lehet a magyar recesszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca775c1c-af38-4300-bcc2-ec6c3e4894a2","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200930_Marabu_Feknyuz_A_tiszta_magyar_keresztenydemokracia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca775c1c-af38-4300-bcc2-ec6c3e4894a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b642f9-8906-4a90-80a1-dc4ba4b00994","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_Marabu_Feknyuz_A_tiszta_magyar_keresztenydemokracia","timestamp":"2020. szeptember. 30. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A tiszta magyar kereszténydemokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8cb1f58-4e33-4d78-a8d9-124d2733a8c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő volt az első ausztrál, aki Grammy-díjat nyert.","shortLead":"Ő volt az első ausztrál, aki Grammy-díjat nyert.","id":"20200930_Meghalt_Helen_Reddy_az_I_Am_Woman_feminista_pophimnusz_szerzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8cb1f58-4e33-4d78-a8d9-124d2733a8c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2e6235-1bc0-42d7-835b-d6a0508d5bd8","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Meghalt_Helen_Reddy_az_I_Am_Woman_feminista_pophimnusz_szerzoje","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:58","title":"Meghalt Helen Reddy, az \"I Am Woman\" feminista pophimnusz szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31ecd97-7600-4ce9-9cc7-841ee111bb4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messenger több tulajdonságát is megörökli a Facebookhoz tartozó Instagram. A változás eredménye nem csak látványos, de hasznos is lesz.","shortLead":"A Messenger több tulajdonságát is megörökli a Facebookhoz tartozó Instagram. A változás eredménye nem csak látványos...","id":"20200930_facebook_messenger_instagram_uzenetkuldes_uzenetkuldo_kepmegoszto_hivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c31ecd97-7600-4ce9-9cc7-841ee111bb4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3539fc-1873-44c8-bc69-576c40b17789","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_facebook_messenger_instagram_uzenetkuldes_uzenetkuldo_kepmegoszto_hivas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:33","title":"Összeolvad a Messenger és az Instagram üzenős része, teljesen újfajta chatelés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]