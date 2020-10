Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádhatóság szerint ők mindenkivel szemben azonos módon lépnek fel.","shortLead":"A vádhatóság szerint ők mindenkivel szemben azonos módon lépnek fel.","id":"20200930_FeketeGyor_Andras_Ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176e0846-35f9-46f1-8c71-39277ee91881","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_FeketeGyor_Andras_Ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:56","title":"Az ügyészség megsértődött Fekete-Győr András vádjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a316d891-4a07-4941-9587-f206b00da901","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autó kevesebb mint 10 másodperc alatt gyorsul 0-ról 200 km/h-ra. ","shortLead":"A lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autó kevesebb mint 10 másodperc alatt gyorsul 0-ról 200 km/h-ra. ","id":"20200930_810_loeros_villanyautoval_rukkolt_elo_a_hyundai_n_rm20e","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a316d891-4a07-4941-9587-f206b00da901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4ef8c0-2b13-41d6-95d6-7f63d2e2ecac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_810_loeros_villanyautoval_rukkolt_elo_a_hyundai_n_rm20e","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:18","title":"810 lóerős villanyautóval rukkolt elő a Hyundai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44983e7-83f5-4e72-a5f0-374e166410c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sacha Baron Cohen fogalmatlan kazah újságíróként nem győzi dicsérni Donald Trumpot.","shortLead":"Sacha Baron Cohen fogalmatlan kazah újságíróként nem győzi dicsérni Donald Trumpot.","id":"20201001_Borat_altesti_maszkviselessel_provokalva_ter_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f44983e7-83f5-4e72-a5f0-374e166410c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef4d411-59b4-4a6d-9c68-63c048f4ea4f","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Borat_altesti_maszkviselessel_provokalva_ter_vissza","timestamp":"2020. október. 01. 13:46","title":"Borat altesti maszkviseléssel provokálva tér vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánypárti orgánumokat tömörítő médiaholdingba hiába öntik a pénzt több helyről, 1,44 milliárd forintos mínuszt hozott össze 2019-ben.","shortLead":"A kormánypárti orgánumokat tömörítő médiaholdingba hiába öntik a pénzt több helyről, 1,44 milliárd forintos mínuszt...","id":"20201001_Panama_Mediaworks_veszteseg_cegadatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ae7189-1e95-4875-b35d-d6c478123308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Panama_Mediaworks_veszteseg_cegadatok","timestamp":"2020. október. 01. 08:57","title":"Panamából is érkezik pénz a Mediaworksbe, mégis veszteséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11e853a-9199-4430-ad4f-bdaae825252f","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Komolyabb intézkedések nélkül sokkal többen fognak kórházba kerülni és meghalni a koronavírus-járvány miatt – erről beszélt Jakab Ferenc virológus egy online előadáson.","shortLead":"Komolyabb intézkedések nélkül sokkal többen fognak kórházba kerülni és meghalni a koronavírus-járvány miatt – erről...","id":"20201001_Jakab_Ferenc_Semmi_ertelme_az_iskolai_lazmeresnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d11e853a-9199-4430-ad4f-bdaae825252f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e45765-f887-4fd3-a4e4-f91f48936687","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Jakab_Ferenc_Semmi_ertelme_az_iskolai_lazmeresnek","timestamp":"2020. október. 01. 20:20","title":"Jakab Ferenc szerint semmi értelme az iskolai lázmérésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbadbfc-3717-4f63-a389-1b8de3b0fa73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután Pintér Sándorral és Kásler Miklóssal is beszélt a Magyar Orvosi Kamara, a hétvégén a miniszterelnökkel tárgyalnak majd.","shortLead":"Miután Pintér Sándorral és Kásler Miklóssal is beszélt a Magyar Orvosi Kamara, a hétvégén a miniszterelnökkel...","id":"20201001_magyar_orvosi_kamara_beremeles_targyalas_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efbadbfc-3717-4f63-a389-1b8de3b0fa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87254608-ee37-4123-9b47-b4f95ec1d5a1","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_magyar_orvosi_kamara_beremeles_targyalas_orban_viktor","timestamp":"2020. október. 01. 18:13","title":"Orbánnal egyeztet a béremelésről az orvosi kamara elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01951d6d-8d47-4d40-a304-2d024ff43d5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az XC40 Recharge első példányait még ebben a hónapban átvehetik az európai vásárlók.","shortLead":"Az XC40 Recharge első példányait még ebben a hónapban átvehetik az európai vásárlók.","id":"20201002_megkezdodott_az_elso_tisztan_elektromos_volvo_xc40_recharge_gyartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01951d6d-8d47-4d40-a304-2d024ff43d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996dfe68-709f-427f-9d77-2b2e57a9d11e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_megkezdodott_az_elso_tisztan_elektromos_volvo_xc40_recharge_gyartasa","timestamp":"2020. október. 02. 09:21","title":"Megkezdődött az első tisztán elektromos Volvo gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa38167-20e6-4be6-b727-108e87c69445","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokoldalú ultravékony és ultrakönnyű napelemet fejlesztettek ki Szaúd-Arábiában. Ezek az eszközök akár vezeték nélküli áramforrásként is használhatók és orvostechnikai eszközökben is bevethetők.","shortLead":"Sokoldalú ultravékony és ultrakönnyű napelemet fejlesztettek ki Szaúd-Arábiában. Ezek az eszközök akár vezeték nélküli...","id":"20201002_ultravekony_ultrakonnyu_napelemek_szaud_arabia_kaust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aa38167-20e6-4be6-b727-108e87c69445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f8f8a8-2029-4afe-ab20-9210a8a74511","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_ultravekony_ultrakonnyu_napelemek_szaud_arabia_kaust","timestamp":"2020. október. 02. 08:03","title":"Látta már az új napelemet? Olyan vékony, hogy szappanbuborékon is megmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]