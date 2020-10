Constantin Tamás gyermekorvos Facebook-oldalán az oldal gazdája beszélgetett csütörtök este Jakab Ferenc pécsi virológussal, Falus András immunológussal és Tordas Dániel házi gyermekorvossal a koronavírus-járvány aktuális kérdéseiről.

Jakab Ferenc kezdte a beszélgetést, elmondta, nagyon rossz irányba tendál a járvány. A halálozások száma elkezdett nőni, de ez nem meglepő, ezt már látni lehetett előre a fertőzöttek számának növekedéséből.

A vírus terjedése a fiataloknál domináns volt augusztus végén, de már kezd csúszni a járvány az idősebb korosztály felé, most már 40-41 év az átlagéletkor, a korábbi 30-31 évhez képest – mondta a virológus, majd egy újabb problémára mutatott rá:

A tesztkapacitásunk sajnos véges és lassan elérjük a tetejét.

Azt is elmondta, a WHO is felismerte a magyar helyzet romlását és változtatott a besorolásunkon: Magyarország a 3. kategóriába került, ami a súlyosan veszélyeztetett. Azt is hozzátette, hogy lassítani kell a járvány ütemét, mert megállítani nem fogjuk tudni. "De ha így rohanunk a vesztünkbe, akkor az egészségügyi kapacitásunkat ki fogjuk meríteni.

Nem látjuk, hogy a járvány csúcsosodna, vagy platózna, a számok emelkednek és napról napra több lesz.

Jakab szerint, ha minden így marad és nem lesznek komolyabb intézkedések, akkor egy hónap múlva drasztikus számokat fogunk tapasztalni, ráadásul az idősebb korosztályt fogja elérni. Többen fognak kórházba és lélegeztetőgépre kerülni, illetve több lesz a halálos áldozat. Félő, hogy be fog robbanni az idősek otthonában, a közösségekben a vírus. "Nagyon nem vagyok optimista, ez az igazság."

A PCR-tesztekről Jakab elmondta, hogy egyre gyakrabban találkoznak olyan esetekkel, hogy a betegség már lecsengett, de hétről-hétre pozitív teszteket produkál a páciens. Nagyon érzékeny a módszer, ez lehet az oka. Pécsen most olyan irányú kísérleteket végeznek, hogy az ilyen betegektől vett mintákkal próbálnak sejteket fertőzni, hogy kipróbálják, egyáltalán fertőz-e még a vírus.

Azt is hozzátette, jelenleg egy orvos egy pozitív PCR-eredménnyel nem mer senkit sem a közösségbe visszaengedni. Falus András immunológus szerint a fertőzőképesség a perdöntő, nem pedig a vírus kimutatása. Egyelőre még nincs megoldás erre a problémára.

Az iskolákban bevezetett kötelező hőmérséklet-ellenőrzés is terítékre került. Tordas Dániel elmondta, a nemzetközi adatok és a saját tapasztalatai is azt mutatják, hogy

a gyerekeknél nem lázzal jelentkezik a koronavírus.

A lázméréssel azt lehet kizárni, hogy valaki betegen menjen az iskolába, nem pedig azt, hogy koronavírust vigyen be. Tordas szerint fontos, hogy a szabályzásban megállapított 37,8 azt jelenti, hogy a gyerek biztosan nem mehet be az iskolába, de a szülőknek nagy a felelőssége, hogy ennél alacsonyabb hőemelkedéssel se engedjék iskolába a gyereket. Úgy gondolja, hogy nem lehet ezzel a módszerrel kizárni a koronavírust a közösségekből.

Jakab szerint sincs sem szakmailag sem járványügyileg semmi értelme ennek a vizsgálatnak. Egy irreleváns lépés, mert a tünetek fellépése előtt nagyon sok esetben sincs láz, de már fertőz a beteg. A tünetmenteseknél meg pláne. Egy példát is felhozott még arra miért nincs értelme: amíg a mérésre fognak várni a gyerekek kint és ott fognak tolongani, simán megfertőzhetik egymást. Tordai ehhez még hozzátette, ráadásul gyakran nem megfelelően használják a hőmérőket,

nyakon, arcon is próbálnak vele hőmérsékletet mérni, holott homlokra vannak kalibrálva.

Jakab szerint viszont az is látható az adatokból, hogy nem az óvodai és iskolai közösségek a mozgatói a járványnak. Úgy véli, csak a személyi felelősségvállalással lehet csak eredményt elérni.

Visszamegyünk a régi módszerekig, a távolságtartásig, a karanténig, a kézmosásig, de ezek hatásosak.

Egészen addig kell ezt a módszert alkalmazni a szakember szerint, míg nincs vakcina: ennek a járványnak egyetlen egy megoldása lesz, a védőoltások, más megoldás nincs.

Tordas Dániel a koronavírus-járvány kapcsán az influenzáról is beszélt. Szerinte mindenkit be kellene oltani, mert a vírus károsítja a nyálkahártyát és utána már könnyebben fertőződhet meg bárki a koronavírussal. Jakab mindehhez hozzátette, hogy a déli-féltekén a koronavírus-fertőzések ellen bevezetett óvintézkedéseknek köszönhetően elmaradt az influenzajárvány.

Lássuk, be, ha betartjuk a szabályokat, két legyet üthetünk egy csapásra

- mondta.