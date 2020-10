Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c849fb1c-2768-4832-a8ca-7c521fe0a37c","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Október elsején és másodikán sztrájkolnak az SZFE dolgozói, ezzel tiltakoznak az egyetemi autonómia megszüntetése ellen. Több szakszervezet és intézmény is jelezte, hogy szolidaritási sztrájkot tartanak.



","shortLead":"Október elsején és másodikán sztrájkolnak az SZFE dolgozói, ezzel tiltakoznak az egyetemi autonómia megszüntetése...","id":"20200930_Holnaptol_sztrajkba_lepnek_az_SZFE_dolgozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c849fb1c-2768-4832-a8ca-7c521fe0a37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15c83bb-03cf-46e9-9482-cfbeb5bba878","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_Holnaptol_sztrajkba_lepnek_az_SZFE_dolgozoi","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:22","title":"Holnaptól sztrájkba lépnek az SZFE dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21656ede-bebe-477e-99c7-b9ac149357b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Először majdnem 120-szal, majd később már 150-nel mérték be egy főúton. ","shortLead":"Először majdnem 120-szal, majd később már 150-nel mérték be egy főúton. ","id":"20201001_Porsche_Szajol_gyorshajtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21656ede-bebe-477e-99c7-b9ac149357b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a01a8b-5301-4aa4-953b-66d420a78f47","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Porsche_Szajol_gyorshajtas","timestamp":"2020. október. 01. 17:20","title":"Duplázott egy Porsche: két kilométeren belül kétszer is gyorshajtáson kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1baa3e-06fa-447a-94ea-683768cf21ee","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU Orbán képébe mondta az igazságot, neki egyelőre mégsem kell félnie – írja a német nyelvű sajtó. ","shortLead":"Az EU Orbán képébe mondta az igazságot, neki egyelőre mégsem kell félnie – írja a német nyelvű sajtó. ","id":"20201001_Der_Standard_Magyarorszag_es_Lengyelorszag_elszigetelodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f1baa3e-06fa-447a-94ea-683768cf21ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df1a1a7-dc23-434e-960f-2d42a567a8f6","keywords":null,"link":"/360/20201001_Der_Standard_Magyarorszag_es_Lengyelorszag_elszigetelodott","timestamp":"2020. október. 01. 07:33","title":"Der Standard: Magyarország és Lengyelország elszigetelődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29df98ba-4d3e-4df8-b166-6b8776f0234e","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Senkinek sem kötelező melegekről olvasni mesét, és senkinek nincs köze ahhoz, ha más ezt akarja. Nem fog áthallatszani az esti mese. Jogunkban áll gyermekünket normálisnak nevelni – olyannak, aki nem darál könyveket.","shortLead":"Senkinek sem kötelező melegekről olvasni mesét, és senkinek nincs köze ahhoz, ha más ezt akarja. Nem fog áthallatszani...","id":"20200930_Piroska_es_a_nacik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29df98ba-4d3e-4df8-b166-6b8776f0234e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ab520a-c7b2-45d0-96c6-2d3cc967bc48","keywords":null,"link":"/360/20200930_Piroska_es_a_nacik","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:15","title":"Tóta W.: Piroska és a nácik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68d5e2e-7c07-4c7b-9b1c-a6a626c4acd7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszernél harmincszor kisebb, alig van benne csillagközi por, kvazárokhoz hasonlatos ultraibolya fénye pedig szinte akadály nélkül jut el a Földre. Ez a BOSS-EUVLG1.","shortLead":"A Tejútrendszernél harmincszor kisebb, alig van benne csillagközi por, kvazárokhoz hasonlatos ultraibolya fénye pedig...","id":"20200930_boss_euvlg1_galaxis_voroseltolodas_kvazarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f68d5e2e-7c07-4c7b-9b1c-a6a626c4acd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0094c6-462a-46f4-ae51-cc75d89dbed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_boss_euvlg1_galaxis_voroseltolodas_kvazarok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:03","title":"Különleges galaxisra bukkantak, 2000 millió éves állapotában figyelték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce8e3d6-61ca-4f0b-9385-34429ec53bc5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem kutatói által vezetett tudóscsoportnak sikerült pontosan megmérnie, hogy mennyi anyag van a világegyetemben: az univerzum 31 százalékát alkotja anyag, a maradék sötét energia.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem kutatói által vezetett tudóscsoportnak sikerült pontosan megmérnie, hogy mennyi anyag van...","id":"20201001_mennyi_anyag_van_a_vilagegyetemben_sotet_energia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce8e3d6-61ca-4f0b-9385-34429ec53bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a748d341-7356-4e42-82a8-de8faccb0abc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_mennyi_anyag_van_a_vilagegyetemben_sotet_energia","timestamp":"2020. október. 01. 10:33","title":"Csillagászoknak sikerült megmérniük, mennyi anyag van a világegyetemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövőre 3 milliárd forintból gazdálkodhat a Színház- és Filmművészeti Egyetem – hangzott el a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint azok a hallgatók és dolgozók, akik tiltakozni akarnak, továbbra is megtehetik. ","shortLead":"Jövőre 3 milliárd forintból gazdálkodhat a Színház- és Filmművészeti Egyetem – hangzott el a kormányinfón. Gulyás...","id":"20201001_szfe_kormany_koltsegvetes_vidnyanszky_attila_kuratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c501232-dec6-45b8-9b32-c0e3ebee2aca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_szfe_kormany_koltsegvetes_vidnyanszky_attila_kuratorium","timestamp":"2020. október. 01. 13:41","title":"Vidnyánszkyék kérésére megduplázta a kormány a Színművészeti költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185186b3-0930-4bc6-a83e-2e1bcb7c4d5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekes módon éppen a környezetvédelmi ügynökség vezetője jelentette ki, hogy számos kérdést vet fel a tervezet.","shortLead":"Érdekes módon éppen a környezetvédelmi ügynökség vezetője jelentette ki, hogy számos kérdést vet fel a tervezet.","id":"20200930_Maris_megtamadtak_a_tervezetet_ami_betiltana_Kaliforniaban_a_hagyomanyos_autok_forgalmazasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=185186b3-0930-4bc6-a83e-2e1bcb7c4d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0329d769-c4c9-4bdd-878f-994402c94875","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_Maris_megtamadtak_a_tervezetet_ami_betiltana_Kaliforniaban_a_hagyomanyos_autok_forgalmazasat","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:54","title":"Máris megtámadták a tervezetet, amely betiltaná Kaliforniában a hagyományos autók forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]