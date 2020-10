Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A török elnöknek azzal van baja, hogy Brüsszel Athén és Nicosia mellé állt egy tengerjogi vitában.","shortLead":"A török elnöknek azzal van baja, hogy Brüsszel Athén és Nicosia mellé állt egy tengerjogi vitában.","id":"20201001_erdogan_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d571dae0-5e9e-4d35-890f-ea6d96382a68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_erdogan_eu","timestamp":"2020. október. 01. 21:07","title":"Erdogan: Az EU sekélyessé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e5772e-290b-4492-8c13-07b98d1cc485","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Leaves on the line”, vagyis levelek a sínen. Az angolok ennek hallatán már csak fáradtan nevetnek, mint egy régi kabarétréfán, de az abszurd előadás továbbra is műsoron van. ","shortLead":"„Leaves on the line”, vagyis levelek a sínen. Az angolok ennek hallatán már csak fáradtan nevetnek, mint egy régi...","id":"202040_levelek_asinen_a_tannin_hatasa_amenetrendre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62e5772e-290b-4492-8c13-07b98d1cc485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a18cfe-d764-4909-871a-f0be87bf032e","keywords":null,"link":"/360/202040_levelek_asinen_a_tannin_hatasa_amenetrendre","timestamp":"2020. október. 01. 14:00","title":"Megjött a vasút és a metró aktuális ellensége: az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy dél-koreai gyártó által készített koronavírustesztet már jóváhagyott az Egészségügyi Világszervezet, egy amerikaira pedig hamarosan áldását adhatja. Első körben az alacsony és közepes jövedelmű országok kaphatnak ezekből.","shortLead":"Egy dél-koreai gyártó által készített koronavírustesztet már jóváhagyott az Egészségügyi Világszervezet, egy amerikaira...","id":"20201001_koronavirus_gyorsteszt_abbott_sd_biosensor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea472116-1ea3-435b-bda0-2884993689b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_koronavirus_gyorsteszt_abbott_sd_biosensor","timestamp":"2020. október. 01. 09:03","title":"1500 forintért 15–30 percen belül eredményt mutat az új koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőre egyheti nyugdíjat utalnak, ami évente emelkedik. ","shortLead":"Jövőre egyheti nyugdíjat utalnak, ami évente emelkedik. ","id":"20201001_Orban_13havi_nyugdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e397ee8-e8cb-41e9-a86e-e0e903a112c4","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Orban_13havi_nyugdij","timestamp":"2020. október. 01. 11:09","title":"Orbán: A koronavírus sem akadályozza meg a 13. havi nyugdíj visszaépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az ülést többször is megszakítva az uniós állam- és kormányfők végül csütörtökön éjfél után döntést hoztak a Fehéroroszországgal kapcsolatos szankciós intézkedésekről. Zöld utat kapott az az elképzelés, hogy mintegy negyven személyt sújtsanak beutazási tilalommal, uniós számlák befagyasztásával. Lukasenka elnök azonban nem lesz a listán.","shortLead":"Az ülést többször is megszakítva az uniós állam- és kormányfők végül csütörtökön éjfél után döntést hoztak...","id":"20201002_EUcsucs_johetnek_a_szankciok_a_feherorosz_elnokvalasztas_kapcsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ad8771-d383-4073-9c91-76861a707d33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_EUcsucs_johetnek_a_szankciok_a_feherorosz_elnokvalasztas_kapcsan","timestamp":"2020. október. 02. 02:44","title":"EU-csúcs: jöhetnek a szankciók a fehérorosz elnökválasztás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus főorvos azt javasolja: aki csak teheti, oltassa be magát az influenza ellen.","shortLead":"Az infektológus főorvos azt javasolja: aki csak teheti, oltassa be magát az influenza ellen.","id":"20200930_szlavik_janos_koronavirus_arcmaszk_influenza_elleni_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa9194b-fddd-4da9-8986-2f12ccd91733","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_szlavik_janos_koronavirus_arcmaszk_influenza_elleni_vedooltas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:37","title":"Szlávik: Jövő év elejére kész lehet a biztonságos koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73540724-593f-4d05-ada1-4775b7e086ad","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"A 27 uniós országra vonatkozó jogállamisági jelentés nyilvánosságra hozatala után néhány újságírónak lehetősége volt beszélgetni Vera Jourovával, a jogérvényesülésért felelős uniós biztossal. Ott volt az EUrológus is, hogy megkérdezzük, még mindig beteg demokráciának tartja-e Magyarországot.","shortLead":"A 27 uniós országra vonatkozó jogállamisági jelentés nyilvánosságra hozatala után néhány újságírónak lehetősége volt...","id":"20201001_Nem_banta_meg_amit_mondott_es_nem_is_mond_le_Vera_Jourova","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73540724-593f-4d05-ada1-4775b7e086ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2129990a-fc89-4ae8-b35c-228dac179ac2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Nem_banta_meg_amit_mondott_es_nem_is_mond_le_Vera_Jourova","timestamp":"2020. október. 01. 10:13","title":"Nem bánta meg, amit mondott és nem is mond le Vera Jourová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18f1396-a2f9-4f30-b518-0464788fa93d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat lemondott elővásárlási jogáról, zöld utat adva ezzel a Cifra malom megvásárlásához. ","shortLead":"Az önkormányzat lemondott elővásárlási jogáról, zöld utat adva ezzel a Cifra malom megvásárlásához. ","id":"20201001_hell_tata_oreg_to_worldinvest_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d18f1396-a2f9-4f30-b518-0464788fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27448bd8-6859-467b-86c5-9ff020b8c0c2","keywords":null,"link":"/kkv/20201001_hell_tata_oreg_to_worldinvest_ingatlan","timestamp":"2020. október. 01. 20:12","title":"Újabb ingatlant vesz a tatai tó partján a luxushotelt is építő cégcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]