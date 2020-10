Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62e5772e-290b-4492-8c13-07b98d1cc485","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Leaves on the line”, vagyis levelek a sínen. Az angolok ennek hallatán már csak fáradtan nevetnek, mint egy régi kabarétréfán, de az abszurd előadás továbbra is műsoron van. ","shortLead":"„Leaves on the line”, vagyis levelek a sínen. Az angolok ennek hallatán már csak fáradtan nevetnek, mint egy régi...","id":"202040_levelek_asinen_a_tannin_hatasa_amenetrendre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62e5772e-290b-4492-8c13-07b98d1cc485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a18cfe-d764-4909-871a-f0be87bf032e","keywords":null,"link":"/360/202040_levelek_asinen_a_tannin_hatasa_amenetrendre","timestamp":"2020. október. 01. 14:00","title":"Megjött a vasút és a metró aktuális ellensége: az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f60abc-b243-47a7-b3a6-7df9286a363d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már jóval korábban kiszivárogtak részletek egy hajlékony kijelzős, Windows 10-es Lenovo laptopról (a prototípusa már ott volt a januári CES-en), ami mostantól előrendelhető. Emellett egy pehelysúlyú, akár 5G-s kapcsolatra is alkalmas, valóban pehelysúlyú géppel is kirukkol a gyártó.","shortLead":"Már jóval korábban kiszivárogtak részletek egy hajlékony kijelzős, Windows 10-es Lenovo laptopról (a prototípusa már...","id":"20201002_lenovo_thinkpad_x1_nano_osszehajthato_pc_thinkpad_x1_fold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5f60abc-b243-47a7-b3a6-7df9286a363d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574ec71d-7ecf-418c-93fd-abb2d22292a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_lenovo_thinkpad_x1_nano_osszehajthato_pc_thinkpad_x1_fold","timestamp":"2020. október. 02. 07:03","title":"Már rendelhető a világ első összehajtható PC-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE fenntartását átvett alapítvány kuratóriumának tagja szerint nem fogják karhatalommal elvitetni az intézmény épületeit blokád alá vett hallgatókat.","shortLead":"Az SZFE fenntartását átvett alapítvány kuratóriumának tagja szerint nem fogják karhatalommal elvitetni az intézmény...","id":"20201001_lajos_tamas_szfe_vidnyanszky_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec63e88-2c76-44b4-bc27-2df7c6d483d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_lajos_tamas_szfe_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. október. 01. 15:59","title":"Lajos Tamás: A színművészetisek arra utaznak, hogy odamegyünk, és kipucoljuk az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Klebelsberg Ösztöndíj Program révén lehet megkapni a támogatást. ","shortLead":"A Klebelsberg Ösztöndíj Program révén lehet megkapni a támogatást. ","id":"20201002_klebelsberg_osztondij_program_pedagugos_tanarok_tanito_kepzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103d5f1c-ce57-4dea-8bd6-4dde0bb326e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_klebelsberg_osztondij_program_pedagugos_tanarok_tanito_kepzes","timestamp":"2020. október. 02. 17:19","title":"75 ezer forinthoz juthatnak a pedagógusi pályát választók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f56aab-a662-4ad8-ae79-6ae80249933e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes lesz az eget kémlelni októberben: a Mars minden csillagnál fényesebben ragyog majd a déli égbolton. A jelenség szabad szemmel is követhető lesz.","shortLead":"Érdemes lesz az eget kémlelni októberben: a Mars minden csillagnál fényesebben ragyog majd a déli égbolton. A jelenség...","id":"20201002_mars_urkutatas_bolygo_fold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4f56aab-a662-4ad8-ae79-6ae80249933e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a7303c-28d9-4526-a0c7-8281b643a05e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_mars_urkutatas_bolygo_fold","timestamp":"2020. október. 02. 18:15","title":"Szabad szemmel is látható lesz a Mars egész októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a730b7-0d3c-4513-b102-8f029b23c2b1","c_author":"I feel sLOVEnia","category":"brandchannel","description":"Szlovénia egy igazi kincs az aktív és a semmittevős utazás szerelmeseinek is. Szerencsére egyre többen fedezik fel az értékeit, hiszen az ország számos kiemelkedő dologgal büszkélkedhet: többek között a Michelin-csillagaival, Tadej Pogačarral, az első szlovén Tour De France győztessel, vagy azzal, hogy 2021-re az első számú turisztikai célpontnak Szlovénia lett kikiáltva – ez pedig nem véletlen! De hogy pontosan milyen helyeket is érdemes még a jó időben felfedeznünk itt? Mi ebben segítünk! ","shortLead":"Szlovénia egy igazi kincs az aktív és a semmittevős utazás szerelmeseinek is. Szerencsére egyre többen fedezik fel...","id":"SlovenianTouristBoard_20200930_Ot_tipp_amiert_Szlovenia_legyen_a_kovetkezo_uti_celunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8a730b7-0d3c-4513-b102-8f029b23c2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd1cb9b-d896-42d2-88da-0d6f1cfd8441","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20200930_Ot_tipp_amiert_Szlovenia_legyen_a_kovetkezo_uti_celunk","timestamp":"2020. október. 02. 16:30","title":"Öt tipp, amiért Szlovénia legyen a következő úti célunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint átmeneti volt csak a tiltás, mellyel a Google elvette az iPhone-osoktól az – egyébként YouTube Premium-előfizetőknek járó – kép a képben mód használatát. A funkció visszatért, a kérdés az: meddig marad?","shortLead":"A jelek szerint átmeneti volt csak a tiltás, mellyel a Google elvette az iPhone-osoktól az – egyébként YouTube...","id":"20201002_youtube_iphone_ios_14_kep_a_kepben_lejatszas_pip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3620c14-a25c-491c-aab0-01115601f6d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_youtube_iphone_ios_14_kep_a_kepben_lejatszas_pip","timestamp":"2020. október. 02. 15:04","title":"Ingyen visszakapták az iPhone-osok a YouTube-funkciót, amiért másoknak fizetni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c71785e-3ee7-4386-aacd-70d3a19496a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két fél mást állít: Pávkovics Gábor szerint fontos iratokat is elvittek az irodából, az előző polgármester viszont azt mondja, csak a személyes tárgyait hordta el.","shortLead":"A két fél mást állít: Pávkovics Gábor szerint fontos iratokat is elvittek az irodából, az előző polgármester viszont...","id":"20201001_pavkovics_gabor_csorbai_ferenc_mohacs_feljelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c71785e-3ee7-4386-aacd-70d3a19496a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8fed10-c4fd-4416-b71f-907cee531311","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_pavkovics_gabor_csorbai_ferenc_mohacs_feljelentes","timestamp":"2020. október. 01. 11:34","title":"Valaki kipakolta Mohács expolgármesterének irodáját, feljelentést tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]