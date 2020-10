Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel kórházba szállították - mondta Donald Trump kabinetfőnöke.","shortLead":"Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel...","id":"20201004_Kabinetfonoke_is_elismerte_aggaszto_volt_Trump_egeszsegi_allapota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825b7ab2-ad4f-41b5-b288-14413b5de150","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Kabinetfonoke_is_elismerte_aggaszto_volt_Trump_egeszsegi_allapota","timestamp":"2020. október. 04. 11:55","title":"Kabinetfőnöke is elismerte, aggasztó volt Trump egészségi állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a4cc80-8696-40a2-ac98-09215e91ab0c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A miniszterelnök által beígért hadparancsok megérkeztek ugyan az egészségügy „vezénylésébe”, rációt, pláne segítséget azonban nem nagyon hoztak.","shortLead":"A miniszterelnök által beígért hadparancsok megérkeztek ugyan az egészségügy „vezénylésébe”, rációt, pláne segítséget...","id":"202040__korhazak_bajban__atiranyitott_munkaero__felkeszuletlenul__tulelo_uzemmod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52a4cc80-8696-40a2-ac98-09215e91ab0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd893293-d167-4569-b0ad-30f0f1687d50","keywords":null,"link":"/360/202040__korhazak_bajban__atiranyitott_munkaero__felkeszuletlenul__tulelo_uzemmod","timestamp":"2020. október. 03. 08:15","title":"Tényleg a teljesítőképessége határát közelíti az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bbfc0a-8f7a-4486-9585-4d4a2b1683ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt az ország nyugati részére első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott szombatra a meteorológiai szolgálat, vasárnap viszont az ország jóval nagyobb része lesz érintett.","shortLead":"Zivatarveszély miatt az ország nyugati részére első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott szombatra...","id":"20201003_Vasarnap_nagy_zivatarok_varhatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65bbfc0a-8f7a-4486-9585-4d4a2b1683ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9074e504-e04c-429f-97c8-09d176d07138","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Vasarnap_nagy_zivatarok_varhatok","timestamp":"2020. október. 03. 08:19","title":"Vasárnap nagy zivatar lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az első hazai meccs október 28-án lesz.\r

","shortLead":"Az első hazai meccs október 28-án lesz.\r

","id":"20201003_Bajnokok_Ligaja_Barcelonaban_kezd_a_Ferencvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efc105c-8448-48ad-938b-2956d497d58a","keywords":null,"link":"/sport/20201003_Bajnokok_Ligaja_Barcelonaban_kezd_a_Ferencvaros","timestamp":"2020. október. 03. 08:50","title":"Bajnokok Ligája: Barcelonában kezd a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár az agrárminiszter mást mondott, a kormány szerint nincs tervben a zéró tolerancia módosítása.","shortLead":"Bár az agrárminiszter mást mondott, a kormány szerint nincs tervben a zéró tolerancia módosítása.","id":"20201004_A_kormany_tisztazta_akarjake_engedni_a_spicces_vezetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461a837d-3002-4433-8e90-444fb58ef343","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_A_kormany_tisztazta_akarjake_engedni_a_spicces_vezetest","timestamp":"2020. október. 04. 08:50","title":"A kormány tisztázta, akarják-e engedni a spicces vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök elkapta a koronavírust, elővigyázatosságból vitték kórházba. Ugyan enyhe tünetei voltak, de kora és túlsúlya növeli a súlyosabb tünetek kialakulásának kockázatát. ","shortLead":"Az amerikai elnök elkapta a koronavírust, elővigyázatosságból vitték kórházba. Ugyan enyhe tünetei voltak, de kora és...","id":"20201002_Korhazba_kerult_Donald_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea06142-bfd8-4898-b1f2-6b8ea110d2df","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Korhazba_kerult_Donald_Trump","timestamp":"2020. október. 02. 23:35","title":"Kórházba szállították Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082bdfee-8c38-4db7-a9de-cb5b2d62df6a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szélsőséges időjárás hatással van a tó élővilágára.","shortLead":"A szélsőséges időjárás hatással van a tó élővilágára.","id":"20201003_Kiderult_miert_algasodik_jobban_a_Balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082bdfee-8c38-4db7-a9de-cb5b2d62df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e78685-2abb-4f8e-8ac1-e0baae22fb22","keywords":null,"link":"/zhvg/20201003_Kiderult_miert_algasodik_jobban_a_Balaton","timestamp":"2020. október. 03. 11:06","title":"Kiderült, miért algásodik jobban a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af2380c-fee4-4d63-b3b0-012b5cc3bc30","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Többek között kétlépcsős bérfejlesztést, az intézmény jövőjéről szóló, átfogó egyeztetést, valamint az egyetemi épületek blokádját szervezők büntetlenségét ígérték a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) új vezetői abban az esetben, ha azonnal befejeződik az intézmény dolgozóinak sztrájkja és október 7-ig az épületek blokádja.","shortLead":"Többek között kétlépcsős bérfejlesztést, az intézmény jövőjéről szóló, átfogó egyeztetést, valamint az egyetemi...","id":"20201004_Nyolcpontos_megegyezesi_javaslatot_tett_az_egyetem_uj_vezetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4af2380c-fee4-4d63-b3b0-012b5cc3bc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb07f68-415c-49b4-98f0-6fc8b258799c","keywords":null,"link":"/kultura/20201004_Nyolcpontos_megegyezesi_javaslatot_tett_az_egyetem_uj_vezetese","timestamp":"2020. október. 04. 18:32","title":"Nyolcpontos megegyezési javaslatot tett az SZFE új vezetése, büntetlenséget is ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]