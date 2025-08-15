Miközben Putyin Trumphoz tart Alaszkába, az orosz Duma elnöke Kim Dzsongunnal barátkozik Phenjanban

Vlagyimir Putyin orosz államfő nevében köszöntötte fel az észak-koreai vezetőt Koreának a japán gyarmati uralom alól való felszabadulása 80. évfordulója alkalmából Vjacseszlav Vologyin, az Állami Duma (orosz alsóház) elnöke, amikor pénteken Phenjanban fogadta őt Kim Dzsongun.

Észak-Koreában augusztus 15-én ünneplik a Hazafias Felszabadulás Napját, arra emlékezve, hogy a szovjet Vörös Hadsereg és koreai egységek vereséget mértek a japán Kvantung hadseregre, és felszabadították a Koreai-félszigetet. Dél-Koreában a felszabadulást szintén megünneplik.

Vologyin a KNDK Legfelsőbb Népi Gyűlésének meghívására tartózkodik hivatalos látogatáson Észak-Koreában, és több phenjani vezetővel is találkozott.

Mindez akkor történt, amikor Putyin Alaszka felé vette az irányt, ahol Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal majd az ukrajnai háború esetleges lezárásáról. Putyin és Trump pénteken, a tervek szerint közép-európai idő szerint 21:30-kor találkozik Anchorage-ban. A csúcstalálkozó helyszíne az Elmendorf-Richardson katonai bázis lesz. A politikusok először négyszemközt tárgyalnak, majd a delegációk részvételével folytatják a tárgyalásokat.

Nyitókép: STR / KCNA VIA KNS / AFP