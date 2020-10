Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be931da9-cae3-46d7-8d92-78a1e230cf1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kedden a Fehérvárral játszottak volna, de mivel nincs meg a nyolc egészséges játékosuk, halasztják a meccset.","shortLead":"Kedden a Fehérvárral játszottak volna, de mivel nincs meg a nyolc egészséges játékosuk, halasztják a meccset.","id":"20201005_zte_koronavirus_kosarlabda_falco","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be931da9-cae3-46d7-8d92-78a1e230cf1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0f5dca-b62c-46a5-b670-da8a3f5fac3b","keywords":null,"link":"/sport/20201005_zte_koronavirus_kosarlabda_falco","timestamp":"2020. október. 05. 14:26","title":"Hat koronavírusos a ZTE kosárcsapatánál, ki sem tudnak állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábban már beharangozott és igen hasznosnak tűnő funkció érkezett a WhatsApp újabb béta verziójába. Rövid időn belül a publikus változatba is bekerülhet.","shortLead":"Egy korábban már beharangozott és igen hasznosnak tűnő funkció érkezett a WhatsApp újabb béta verziójába. Rövid időn...","id":"20201005_whatsapp_csoport_nemitasa_uj_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d16d96-c4c8-4196-9bf2-e50eb78f1add","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_whatsapp_csoport_nemitasa_uj_funkciok","timestamp":"2020. október. 05. 09:40","title":"Elege van egy csoportból a WhatsAppon? Örökre elnémíthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ebben az évben 31 ember vesztette életét a lángok vagy a füst miatt.","shortLead":"Ebben az évben 31 ember vesztette életét a lángok vagy a füst miatt.","id":"20201005_tuz_kalifornia_allam_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9fc454-536e-4abf-8026-ada71949d328","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_tuz_kalifornia_allam_klimavaltozas","timestamp":"2020. október. 05. 06:11","title":"Kétszer akkora területet emésztett fel a tűz Kaliforniában, mint az eddigi legrosszabb évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9d5cbb-e650-4af6-8699-6006000e32f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Red Bull Salzburg három labdarúgója megfertőződött a koronavírussal, ezért a keret minden tagja karanténba került, és a klub egyik játékosát sem engedi el hazája válogatottjához, vagyis Szoboszlai Dominik is lemarad a magyarok csütörtöki Európa-bajnoki pótselejtezőjéről.","shortLead":"A Red Bull Salzburg három labdarúgója megfertőződött a koronavírussal, ezért a keret minden tagja karanténba került, és...","id":"20201004_Lemarad_a_valogatott_idei_legfontosabb_meccserol_Szoboszlai_Dominik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db9d5cbb-e650-4af6-8699-6006000e32f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72772a22-25fa-48c2-abdc-65b5fc7936f0","keywords":null,"link":"/sport/20201004_Lemarad_a_valogatott_idei_legfontosabb_meccserol_Szoboszlai_Dominik","timestamp":"2020. október. 04. 10:48","title":"Lemarad a válogatott idei legfontosabb meccséről Szoboszlai Dominik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyrészt nem csak az orvosokra van szükség az egészségügyben, és nem csak őket terheli a járvány, másrészt bérfeszültséget szül, ha csak az orvosok kapnak jelentős béremelést.","shortLead":"Egyrészt nem csak az orvosokra van szükség az egészségügyben, és nem csak őket terheli a járvány, másrészt...","id":"20201004_Az_Egeszsegugyi_Szakszervezet_az_orvosokeval_aranyos_beremelest_ker_minden_dolgozonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78135b09-9f90-4a52-bafe-44736983725c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201004_Az_Egeszsegugyi_Szakszervezet_az_orvosokeval_aranyos_beremelest_ker_minden_dolgozonak","timestamp":"2020. október. 04. 16:03","title":"Az Egészségügyi Szakszervezet az orvosokéval arányos béremelést kér minden dolgozónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322aec0f-f65d-468c-a3d4-b5111ce6fa1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem rendezték meg az olasz labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóját, a címvédő Juventus és a Napoli összecsapását: az ellenfél nem utazott el Torinóba.\r

","shortLead":"Nem rendezték meg az olasz labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóját, a címvédő Juventus és...","id":"20201005_napoli_juventus_serie_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=322aec0f-f65d-468c-a3d4-b5111ce6fa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3b04dd-038e-4a0e-ba4d-05e5a896dc74","keywords":null,"link":"/sport/20201005_napoli_juventus_serie_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 05. 06:25","title":"Nem állt ki a Napoli, játék nélkül söpört be 3 pontot a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel kórházba szállították - mondta Donald Trump kabinetfőnöke.","shortLead":"Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel...","id":"20201004_Kabinetfonoke_is_elismerte_aggaszto_volt_Trump_egeszsegi_allapota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825b7ab2-ad4f-41b5-b288-14413b5de150","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Kabinetfonoke_is_elismerte_aggaszto_volt_Trump_egeszsegi_allapota","timestamp":"2020. október. 04. 11:55","title":"Kabinetfőnöke is elismerte, aggasztó volt Trump egészségi állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nótin Tamást dolgozott már jobbikos és LMP-s kötődésű médiumnál is.\r

","shortLead":"Nótin Tamást dolgozott már jobbikos és LMP-s kötődésű médiumnál is.\r

","id":"20201005_notin_tamas_jobbik_jovo_tv_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977367bb-9270-452d-8688-48cea12f2190","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_notin_tamas_jobbik_jovo_tv_index","timestamp":"2020. október. 05. 07:56","title":"Volt jobbikos képviselő igazolt az Indexhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]