Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"025a13c0-dd0c-40ed-a5de-5a213ef1a52c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédők szerint az ismert homofób testvérpár a rendőrség passzivitását kihasználva akadályozta meg, hogy egy gyerekeknek szóló műsort a tervek szerint tartsanak meg Budapesten.","shortLead":"A jogvédők szerint az ismert homofób testvérpár a rendőrség passzivitását kihasználva akadályozta meg...","id":"20201005_helsinki_bizottsag_budahazy_edda_gyorgy_tuntetes_homoszexualitas_meseorszag_mindenkie_konyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=025a13c0-dd0c-40ed-a5de-5a213ef1a52c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1841e85c-e8b5-4f58-bfc3-2a42837d51c8","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_helsinki_bizottsag_budahazy_edda_gyorgy_tuntetes_homoszexualitas_meseorszag_mindenkie_konyv","timestamp":"2020. október. 05. 15:25","title":"Helsinki: A rendőrség nem védte meg Budaházyéktól a Meseország-matiné közönségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3cd7ea-9dfa-424f-ad78-1eecc2925c48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az SN2018gv névre keresztelt szupernóva robbanása 5 milliárdszor fényesebb volt, mint a mi Napunk.","shortLead":"Az SN2018gv névre keresztelt szupernóva robbanása 5 milliárdszor fényesebb volt, mint a mi Napunk.","id":"20201004_hubble_urtavcso_szupernova_robbanas_sn2018gv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a3cd7ea-9dfa-424f-ad78-1eecc2925c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac6ac82-9436-4bac-8e23-fa81de71fdc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_hubble_urtavcso_szupernova_robbanas_sn2018gv","timestamp":"2020. október. 05. 10:33","title":"Videó: A Hubble megörökítette a Napnál 5 milliárdszor fényesebb, óriási szupernóva-robbanást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nótin Tamást dolgozott már jobbikos és LMP-s kötődésű médiumnál is.\r

","shortLead":"Nótin Tamást dolgozott már jobbikos és LMP-s kötődésű médiumnál is.\r

","id":"20201005_notin_tamas_jobbik_jovo_tv_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977367bb-9270-452d-8688-48cea12f2190","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_notin_tamas_jobbik_jovo_tv_index","timestamp":"2020. október. 05. 07:56","title":"Volt jobbikos képviselő igazolt az Indexhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennek köszönhetően további premiereket is elhalasztanak. ","shortLead":"Ennek köszönhetően további premiereket is elhalasztanak. ","id":"20201006_Dune_premier_mozi_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee38f9e-4b5c-4da0-b7f4-65d7a942f28e","keywords":null,"link":"/kultura/20201006_Dune_premier_mozi_film","timestamp":"2020. október. 06. 11:07","title":"Hatalmasat csúszik a Dűne premierje a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73edbbf9-7ff2-43b3-aa99-6b51287561a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte észrevehetetlen, hogy ezek elektromos kerékpárok.","shortLead":"Szinte észrevehetetlen, hogy ezek elektromos kerékpárok.","id":"20201005_A_MercedesAMG_elektromos_kerekparban_is_Forma1es_szintet_ad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73edbbf9-7ff2-43b3-aa99-6b51287561a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362810b3-b600-4b14-bff2-27a2800d1285","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_A_MercedesAMG_elektromos_kerekparban_is_Forma1es_szintet_ad","timestamp":"2020. október. 05. 09:59","title":"A Mercedes-AMG elektromos kerékpárban is Forma–1-es szintet ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ffd3ea-74c9-44f1-b627-c4f9894d36e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy koszovói politikus egy valag pénzt fizetett, hogy hirdesse a jókívánságát.","shortLead":"Egy koszovói politikus egy valag pénzt fizetett, hogy hirdesse a jókívánságát.","id":"20201006_oriasplakat_plakat_donald_trump_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8ffd3ea-74c9-44f1-b627-c4f9894d36e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63323e00-4926-47bd-8ca2-28af47f92d87","keywords":null,"link":"/elet/20201006_oriasplakat_plakat_donald_trump_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 15:55","title":"Óriásplakáton üzenik Trumpnak Koszovóból: gyógyuljon meg mielőbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A MÁV-vezér Homolya Róbert Pafféri Zoltánt kérte fel a posztra.","shortLead":"A MÁV-vezér Homolya Róbert Pafféri Zoltánt kérte fel a posztra.","id":"20201005_volanbusz_elnok_vezerigazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e393c241-56c3-4c60-809c-05897a2d348a","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_volanbusz_elnok_vezerigazgato","timestamp":"2020. október. 05. 21:16","title":"Új elnök-vezérigazgatója lett a Volánbusznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac34807-5c09-4736-b12b-407c00ca7148","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Oroszországban terroristaként nyilvántartott, grúz állampolgárságú férfit tavaly nyáron lőtt le egy orosz, aki a Szövetségi Biztonsági Szolgálattól (FSZB) kaphatott kiképzést.","shortLead":"Egy Oroszországban terroristaként nyilvántartott, grúz állampolgárságú férfit tavaly nyáron lőtt le egy orosz, aki...","id":"20201005_berlin_merenylet_oroszorszag_fszb_berlin_putyin_merkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac34807-5c09-4736-b12b-407c00ca7148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df9bd1c-96e6-40ed-aee1-67451be51954","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_berlin_merenylet_oroszorszag_fszb_berlin_putyin_merkel","timestamp":"2020. október. 05. 12:17","title":"Kezdődik a berlini merénylettel gyanúsított orosz bérgyilkos pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]