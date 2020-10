Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6668a372-05cf-4264-8036-7a4aa62b7970","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újonnan megtalált koporsókat is 10-12 méter mélyről hozták fel. A szakértők úgy hiszik, a mostani feltárás csak a kezdete egy nagy felfedezésnek.","shortLead":"Az újonnan megtalált koporsókat is 10-12 méter mélyről hozták fel. A szakértők úgy hiszik, a mostani feltárás csak...","id":"20201005_szarkofag_koporso_egyiptom_regeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6668a372-05cf-4264-8036-7a4aa62b7970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482199ed-aedc-43dc-8d96-9cfdf5532acc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_szarkofag_koporso_egyiptom_regeszet","timestamp":"2020. október. 05. 19:33","title":"Újabb 59 érintetlen szarkofágot ástak ki Egyiptomban, az egyiket már felnyitották – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hevesebb viharok környékén óránként 100 kilométer sebességű szélrohamok is előfordulhatnak. ","shortLead":"A hevesebb viharok környékén óránként 100 kilométer sebességű szélrohamok is előfordulhatnak. ","id":"20201005_idojaras_vihar_zivatar_szel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41f5157-6dca-49e0-a451-53b2b5f9db71","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_idojaras_vihar_zivatar_szel","timestamp":"2020. október. 05. 05:17","title":"Zivatarokra figyelmeztetnek az egész országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52db7333-0ac9-4fce-b239-901d9df64041","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A genki versenyen látott produkció akkorát szólt, hogy még Jenson Button is életre szóló eltiltásról és idiótákról beszél.","shortLead":"A genki versenyen látott produkció akkorát szólt, hogy még Jenson Button is életre szóló eltiltásról és idiótákról...","id":"20201005_gokart_paolo_corberi_utkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52db7333-0ac9-4fce-b239-901d9df64041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c6227b-fcd8-4781-831f-4134c67916b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_gokart_paolo_corberi_utkozo","timestamp":"2020. október. 05. 18:22","title":"Menet közben vágta hozzá leszakadt ütközőjét ellenfeléhez a gokartos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5be3a6d-6de7-403b-8b1f-e12081c9003b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy eladja a Volkswagen a luxus márkáit, mert túl drága a technológiai átállás.","shortLead":"Lehet, hogy eladja a Volkswagen a luxus márkáit, mert túl drága a technológiai átállás.","id":"20201004_Bizonytalan_a_Bugatti_Lamborghini_es_a_Ducati_sorsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5be3a6d-6de7-403b-8b1f-e12081c9003b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9059a711-2d32-4db2-9d9f-2b4731d216e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Bizonytalan_a_Bugatti_Lamborghini_es_a_Ducati_sorsa","timestamp":"2020. október. 04. 16:33","title":"Bizonytalan a Bugatti, Lamborghini és a Ducati sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73951223-f3ef-482d-a62b-a93ec1917628","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Most épp a zöld programok körül van balhé, az uniós biztos egyenként osztotta ki a tagállamokat. ","shortLead":"Most épp a zöld programok körül van balhé, az uniós biztos egyenként osztotta ki a tagállamokat. ","id":"20201005_Kezd_elege_lenni_az_EUnak_hogy_a_tagallamok_nem_torodnek_a_vallalasaikkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73951223-f3ef-482d-a62b-a93ec1917628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be78e4ac-47fc-488f-a12a-3bcd1a78c9e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Kezd_elege_lenni_az_EUnak_hogy_a_tagallamok_nem_torodnek_a_vallalasaikkal","timestamp":"2020. október. 05. 15:01","title":"Kezd elege lenni az EU-nak abból, hogy a tagállamok nem törődnek a vállalásaikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég hackertámadás ért. Azt nem tudni, a koronavírussal kapcsolatos információkat elérték-e.","shortLead":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég...","id":"20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acc3f29-4947-4972-a30a-5ee14fba40dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. október. 05. 08:33","title":"Zsarolóvírussal próbálták lassítani a koronavírus elleni kutatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e4cb56-cbb7-4222-a721-1368c77eecfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadászati stabilitásról folytatott orosz-amerikai konzultációk újabb fordulóját hétfőn Helsinkiben fogják megtartani.","shortLead":"A hadászati stabilitásról folytatott orosz-amerikai konzultációk újabb fordulóját hétfőn Helsinkiben fogják megtartani.","id":"20201004_Moszkva_oroszamerikai_konzultacio_lesz_hetfon_a_hadaszati_stabilitasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35e4cb56-cbb7-4222-a721-1368c77eecfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6339cb07-484b-4ea6-80f0-c82185359314","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Moszkva_oroszamerikai_konzultacio_lesz_hetfon_a_hadaszati_stabilitasrol","timestamp":"2020. október. 04. 20:05","title":"Moszkva: orosz-amerikai konzultáció lesz hétfőn a hadászati stabilitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja az orvosok jogviszonyát is, és jelentősen szűkülhet a magánellátásban is dolgozók mozgástere, ami természetesen a betegeket is érinti. ","shortLead":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja...","id":"20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9c29b8-f576-4818-808f-2f136239f4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. október. 05. 13:22","title":"Ára van a nagy orvosi béremelésnek: szigorú összeférhetetlenségi szabályok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]