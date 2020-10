Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2d1a568-468f-43c4-bdc1-48b718efb150","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idő előtt leselejtezett óceánjárókkal telt meg a hajóbontó a török Aligában, miután a koronavírus-járvány ezt az iparágat is súlyosan érintette.","shortLead":"Idő előtt leselejtezett óceánjárókkal telt meg a hajóbontó a török Aligában, miután a koronavírus-járvány ezt...","id":"20201005_aliga_hajotemeto_turizmus_oceanjarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d1a568-468f-43c4-bdc1-48b718efb150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea35f6e3-db2c-4763-b7b4-a37cee0bae24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_aliga_hajotemeto_turizmus_oceanjarok","timestamp":"2020. október. 05. 15:50","title":"A turizmusnak annyi, zsúfolásig telt hajótemetőt filmeztek drónról Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A havi és a félhavi bérlet is bekerült a kínálatba.","shortLead":"A havi és a félhavi bérlet is bekerült a kínálatba.","id":"20201006_mav_applikacio_jegyvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97012b7-eb80-45a5-9fae-48c017624dbc","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_mav_applikacio_jegyvasarlas","timestamp":"2020. október. 06. 10:37","title":"Már bérletet is lehet venni a MÁV applikációjában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők régóta figyelmeztetnek, hogy a hivatalosan regisztrált fertőzötteknél valójában jóval többen lehetnek, akik elkapták a koronavírust.","shortLead":"A szakértők régóta figyelmeztetnek, hogy a hivatalosan regisztrált fertőzötteknél valójában jóval többen lehetnek, akik...","id":"20201005_who_koronavirus_fertozes_fertozott_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900d08a0-71a3-465b-9523-005dfcf10d6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_who_koronavirus_fertozes_fertozott_jarvany","timestamp":"2020. október. 05. 17:04","title":"WHO: Már minden 10. ember koronavírusos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8ba620-82b5-4685-a209-33d68dad3d65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az azeri erők rakétákkal lövik Hegyi-Karabah fővárosát, Sztepanakertet, az örmény erők pedig több azeri várost támadnak – jelentette hétfő reggel az örmény, illetve az azeri védelmi minisztérium.\r

","shortLead":"Az amerikai elnök orvosa vasárnap elismerte, hogy korábban a valóságosnál rózsásabb képet próbált festeni...","id":"20201005_donald_trump_orvosok_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1fdde9-ca8a-41e7-81df-94333505d4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170a48b1-bbc3-4035-9419-cd3370228eb7","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_donald_trump_orvosok_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 05. 05:56","title":"Trump rosszabbul volt annál, mint korábban állították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236ec1e2-fae8-4fca-9ce4-7b9f38374637","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A négy föld alatti földgáztároló közül kettőben megnövelik a kapacitást, 200 millió köbméterrel több gázt helyezhetnek el ott.","shortLead":"A négy föld alatti földgáztároló közül kettőben megnövelik a kapacitást, 200 millió köbméterrel több gázt helyezhetnek...","id":"20201006_Magyar_Foldgaztarolo_gaz_tarolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=236ec1e2-fae8-4fca-9ce4-7b9f38374637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e624959-d3e3-4c2a-9604-5fe5f36def57","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_Magyar_Foldgaztarolo_gaz_tarolas","timestamp":"2020. október. 06. 06:43","title":"Annyi gázra van szükség, hogy a Magyar Földgáztároló nagyobb kapacitásra áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20db4526-7267-4df7-bb0a-00c19fbfb76b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mary Trump szerint a nagybátyja a „megbocsáthatatlan gyengeség” jelét látja a betegségben – ezért is esik nehezére, hogy elismerje.","shortLead":"Mary Trump szerint a nagybátyja a „megbocsáthatatlan gyengeség” jelét látja a betegségben – ezért is esik nehezére...","id":"20201005_Donald_Trump_unokahuganak_megvan_a_velemenye_az_elnok_betegsegerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20db4526-7267-4df7-bb0a-00c19fbfb76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840259ea-e187-43a7-910c-3dc0b9e22ed4","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Donald_Trump_unokahuganak_megvan_a_velemenye_az_elnok_betegsegerol","timestamp":"2020. október. 05. 12:10","title":"Donald Trump unokahúgának megvan a véleménye az elnök betegségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd6265f-506a-4e55-9f0b-d3ef82941d01","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Mintha nem tudná az első kerék, mit csinál a hátsó: a kormány az idők szavát meghallva felcsavarta a bringázás támogatását, miközben Budapesten keresztbe fekszik az ellenzéki vezetés kerékpárosbarát intézkedéseinek.","shortLead":"Mintha nem tudná az első kerék, mit csinál a hátsó: a kormány az idők szavát meghallva felcsavarta a bringázás...","id":"202040__a_kerekparozas_eve__kozlekedesatalakitas__harc_budapestert__ketkerekkotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cd6265f-506a-4e55-9f0b-d3ef82941d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405a913a-572f-4a28-90e9-66b3e48c4c52","keywords":null,"link":"/360/202040__a_kerekparozas_eve__kozlekedesatalakitas__harc_budapestert__ketkerekkotok","timestamp":"2020. október. 06. 07:00","title":"A kerékpározás éve van, Orbánék mégis pont a bringázással támadják Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]