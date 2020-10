Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2073bc00-3d3e-4bb5-993c-ba00374a0e34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Emmanuelle Charpentier, valamint az amerikai Jennifer A. Doudna kapta a kémiai Nobel-díjat.","shortLead":"A francia Emmanuelle Charpentier, valamint az amerikai Jennifer A. Doudna kapta a kémiai Nobel-díjat.","id":"20201007_kemiai_nobel_dij_2020_genszerkesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2073bc00-3d3e-4bb5-993c-ba00374a0e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb1f0fe-89b6-459f-a94a-4344a31ad5d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_kemiai_nobel_dij_2020_genszerkesztes","timestamp":"2020. október. 07. 12:01","title":"A génszerkesztés kifejlesztéséért járt idén a kémiai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltávolítja a QAnon szélsőséges mozgalom tagjainak nemcsak egyes bejegyzéseit, hanem a fiókjait is a Facebook és az Instagram – közölte a vállalat.","shortLead":"Eltávolítja a QAnon szélsőséges mozgalom tagjainak nemcsak egyes bejegyzéseit, hanem a fiókjait is a Facebook és...","id":"20201007_facebook_instagram_qanon_tagok_fiokjainak_eltavolitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b356de-e46d-43cc-a75f-966d1ceed2fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_facebook_instagram_qanon_tagok_fiokjainak_eltavolitasa","timestamp":"2020. október. 07. 02:37","title":"A Facebook és az Instagram mostantól törli a QAnon szélsőséges mozgalom tagjainak fiókjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi piros-fehér színekből összeállított emblémát egy sokkal színesebbre cseréli a Google népszerű levelezőjében, a Gmailben.","shortLead":"A korábbi piros-fehér színekből összeállított emblémát egy sokkal színesebbre cseréli a Google népszerű levelezőjében...","id":"20201006_uj_gmail_logo_google_workspace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de29fdfd-00d2-4827-8f49-39ca97954db4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_uj_gmail_logo_google_workspace","timestamp":"2020. október. 06. 13:45","title":"Megváltozik a Gmail logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb milliárdokat osztott ki a kormány a Kisfaludy-program keretében. ","shortLead":"Újabb milliárdokat osztott ki a kormány a Kisfaludy-program keretében. ","id":"20201006_kisfaludy_szallasfejlesztes_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946ad4a5-b66a-429a-afff-88e7bc988dd9","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_kisfaludy_szallasfejlesztes_palyazat","timestamp":"2020. október. 06. 13:31","title":"Megint kormányközeli vállalkozók nyertek nagyot a szállodafejlesztési pályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2591ef03-ff92-4aae-8df6-4943d40cb5c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány miatt több egyszer használatos műanyagot vásároltunk, emiatt pedig egyre nagyobb az esélye, hogy az EU-nak nem sikerül teljesítenie a műanyag csomagolások újrafeldolgozására tett, 2025-re és 2030-ra kitűzött céljait. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt több egyszer használatos műanyagot vásároltunk, emiatt pedig egyre nagyobb az esélye...","id":"20201006_Muanyag_csomagolasi_hulladekok_az_Unionak_novelnie_kell_az_ujrafeldolgozas_aranyat_ha_el_akarja_erni_ambiciozus_celjait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2591ef03-ff92-4aae-8df6-4943d40cb5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861a4b64-5818-4387-8aee-05d66809a354","keywords":null,"link":"/zhvg/20201006_Muanyag_csomagolasi_hulladekok_az_Unionak_novelnie_kell_az_ujrafeldolgozas_aranyat_ha_el_akarja_erni_ambiciozus_celjait","timestamp":"2020. október. 06. 17:05","title":" Lehangoló jelentést tett az uniós számvevőszék az európai műanyagkezelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarországi díjköteles úthálózatra is kiterjesztik a Telepass elektronikus autópálya-díjfizetési szolgáltatását.","shortLead":"A magyarországi díjköteles úthálózatra is kiterjesztik a Telepass elektronikus autópálya-díjfizetési szolgáltatását.","id":"20201005_telepass_autopalya_dijfizetes_kamion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781cfb93-3906-47fe-b301-8a2e8348b8c0","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_telepass_autopalya_dijfizetes_kamion","timestamp":"2020. október. 05. 17:55","title":"Magyarországra is behozzák a Telepass kamionos, autópályás szolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lázas volt, és levegőt is alig kapott. Később azt mondta, nem kellett volna.","shortLead":"Lázas volt, és levegőt is alig kapott. Később azt mondta, nem kellett volna.","id":"20201006_Hiaba_voltak_Covidszeru_tunetei_megis_palyara_lepett_Alexander_Zverev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46d544c-630f-44f1-b7b3-54bb48ff5b96","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Hiaba_voltak_Covidszeru_tunetei_megis_palyara_lepett_Alexander_Zverev","timestamp":"2020. október. 06. 09:56","title":"Hiába voltak Covid-szerű tünetei, mégis pályára lépett Alexander Zverev","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7626a715-3003-4867-8a13-c0c30e956797","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A gyerekek a belső motivációjukat és kíváncsiságukat megőrizve kell, hogy megértsék a világot – mondja a hvg360-nak adott exkluzív interjúban Rubik Ernő, akinek a világ számos pontján egyszerre jelent meg könyve a bűvös kocka történetéről. A feltaláló elmesélte, milyen tanuló volt, hogy miért tartja magát mindenben amatőrnek, elmondta, milyen érzés volt először kirakni a bűvös kockát, és azt is, hogy mit gondol azokról, akik a neten talált útmutatók alapján rakják ki a kockát.

","shortLead":"A gyerekek a belső motivációjukat és kíváncsiságukat megőrizve kell, hogy megértsék a világot – mondja a hvg360-nak...","id":"20201006_Rubik_Erno_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7626a715-3003-4867-8a13-c0c30e956797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db55b43-0994-412a-b974-3c9730b87d1f","keywords":null,"link":"/360/20201006_Rubik_Erno_interju","timestamp":"2020. október. 06. 12:00","title":"Rubik Ernő: „A készen kapott, tekintélyelvű tudás elnyomja a kérdezés szabadságát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]