Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"323452c1-f580-4dbc-aaa8-d3c468b53892","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés egyhangúlag fogadta el a törvényt.","shortLead":"Az Országgyűlés egyhangúlag fogadta el a törvényt.","id":"20201006_parlament_orvos_beremeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323452c1-f580-4dbc-aaa8-d3c468b53892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a52f62-4e3d-479c-b6dd-2a7e2fb30a38","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_parlament_orvos_beremeles","timestamp":"2020. október. 06. 14:26","title":"Megszavazta a Parlament az orvosok béremelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A MÁV-vezér Homolya Róbert Pafféri Zoltánt kérte fel a posztra.","shortLead":"A MÁV-vezér Homolya Róbert Pafféri Zoltánt kérte fel a posztra.","id":"20201005_volanbusz_elnok_vezerigazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e393c241-56c3-4c60-809c-05897a2d348a","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_volanbusz_elnok_vezerigazgato","timestamp":"2020. október. 05. 21:16","title":"Új elnök-vezérigazgatója lett a Volánbusznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239f4ef4-3cf3-4e62-b9fa-bc188321386a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"70 éve tarja a sebességrekordot a saját géposztályában. ","shortLead":"70 éve tarja a sebességrekordot a saját géposztályában. ","id":"20201007_12_millio_dollarert_aruljak_a_Ferrari_egyedulallo_versenyhajojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239f4ef4-3cf3-4e62-b9fa-bc188321386a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2e578d-a48c-4c46-99da-5a0c627499cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_12_millio_dollarert_aruljak_a_Ferrari_egyedulallo_versenyhajojat","timestamp":"2020. október. 07. 10:26","title":"Három és félmilliárdért árulják a Ferrari egyedülálló versenyhajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bejrúti robbanássorozat immár hivatalosan is a világtörténelem egyik legnagyobbika azok közül a pusztítások közül, melyeket nem nukleáris szerkezet okozott.","shortLead":"A bejrúti robbanássorozat immár hivatalosan is a világtörténelem egyik legnagyobbika azok közül a pusztítások közül...","id":"20201006_bejrut_robbanas_nem_nuklearis_detonacio_ammonium_nitrat_veszelyes_anyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13684eec-91c4-4547-b234-e849123c9caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_bejrut_robbanas_nem_nuklearis_detonacio_ammonium_nitrat_veszelyes_anyag","timestamp":"2020. október. 06. 08:33","title":"Most derült ki, hogy mekkora is volt valójában a bejrúti robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e22444-0834-47d5-89e2-e3cbfd38e6da","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Idén szeptemberben a tanítás egyelőre hagyományos formájában indult el, az emelkedő esetszámok miatt érdemes felkészülni, hogy a közeli jövőben visszatérhet a digitális oktatás. Mutatjuk, mire érdemes figyelni. ","shortLead":"Idén szeptemberben a tanítás egyelőre hagyományos formájában indult el, az emelkedő esetszámok miatt érdemes...","id":"magyartelekom_20200902_Becsongettek_igy_keszulhet_fel_a_digitalis_oktatasra_MagyarTelekom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11e22444-0834-47d5-89e2-e3cbfd38e6da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61088ef1-1bc9-4662-834c-ca8b4c0396b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200902_Becsongettek_igy_keszulhet_fel_a_digitalis_oktatasra_MagyarTelekom","timestamp":"2020. október. 06. 15:30","title":"Hogyan készülhet fel a digitális oktatásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A 2008-as válság után több mint egy évtizeddel elkezdett csökkenni azoknak a szegényeknek az aránya, akik szinte minden pénzüket a lakhatásra költik, ám ekkor beütött az újabb krízis. Az MNB arra odafigyel, hogy ne lehessen kockázatos lakáshitelt felvenni annyira könnyen, úgyhogy sokan már személyi hitelből fizetik a lakást vagy épp a lakásbérlés kéthavi kaucióját. Ezekkel a témákkal is foglalkozik a Habitat for Humanity Magyarország 2020-as lakhatási jelentése, amelyet hétfő este mutattak be.","shortLead":"A 2008-as válság után több mint egy évtizeddel elkezdett csökkenni azoknak a szegényeknek az aránya, akik szinte minden...","id":"20201005_habitat_lakas_lakhatas_hitel_szegenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf0c633-11ba-48e1-9c37-0dfa4a617be0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_habitat_lakas_lakhatas_hitel_szegenyseg","timestamp":"2020. október. 05. 20:00","title":"Egyre többen kockáztatnak nagyot a hitellel, hogy lakáshoz juthassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egy évvel korábbihoz képest 0,2 százalékkal esett vissza a magyar ipar teljesítménye augusztusban, a februári termelésnek már a 96,3 százalékára visszatornázta magát a járvány második hullámának érkezése előtt.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest 0,2 százalékkal esett vissza a magyar ipar teljesítménye augusztusban, a februári...","id":"20201006_ipar_ksh_termeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff73438-1492-4b7e-a1e4-36e2b8dc5b3a","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_ipar_ksh_termeles","timestamp":"2020. október. 06. 09:00","title":"Majdnem visszatért a magyar ipar oda, ahol tavaly ilyenkor tartott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Brit-francia halászati vita akadályozhatja meg az Egyesült Királyság rendezett kilépését az Európai Unióból.","shortLead":"Brit-francia halászati vita akadályozhatja meg az Egyesült Királyság rendezett kilépését az Európai Unióból.","id":"20201007_Most_epp_a_halak_miatt_bukhat_el_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77377f6-d9bb-444c-9bf9-f17b728002d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Most_epp_a_halak_miatt_bukhat_el_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2020. október. 07. 13:33","title":"Most épp a halak miatt bukhat el a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]