[{"available":true,"c_guid":"98299dc3-91cd-41fa-b2b9-16ded4803adb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Németh Kornélné (Fidesz-KDNP) nyerte a polgármester-választást a Somogy megyei Balatonszemesen vasárnap - tájékoztatta Szatmári Ibolya, a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője az MTI-t.","shortLead":"Németh Kornélné (Fidesz-KDNP) nyerte a polgármester-választást a Somogy megyei Balatonszemesen vasárnap - tájékoztatta...","id":"20201004_A_fideszes_polgarmesterjelolt_nyert_Balatonszemesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98299dc3-91cd-41fa-b2b9-16ded4803adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af8b238-743d-4814-a6a4-99e814fe2195","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_A_fideszes_polgarmesterjelolt_nyert_Balatonszemesen","timestamp":"2020. október. 04. 21:24","title":"A fideszes polgármesterjelölt nyert Balatonszemesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Árokba hajtott és felborult egy személygépkocsi a Mezőhegyes és Mezőkovácsháza közötti úton. A jármű vezetője életét vesztette. ","shortLead":"Árokba hajtott és felborult egy személygépkocsi a Mezőhegyes és Mezőkovácsháza közötti úton. A jármű vezetője életét...","id":"20201004_Halalos_baleset_Bekes_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfd047a-f605-40bc-9ced-f17b1bb16d46","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Halalos_baleset_Bekes_megyeben","timestamp":"2020. október. 04. 16:20","title":"Halálos baleset történt Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ma van a Pedagógusok Világnapja, az EMMI közleményben fejezte ki nagyrabecsülését a tanárok iránt. A tanárok viszont nemigen érzik a nagyrabecsülést.","shortLead":"Ma van a Pedagógusok Világnapja, az EMMI közleményben fejezte ki nagyrabecsülését a tanárok iránt. A tanárok viszont...","id":"20201005_A_miniszterium_csodalatos_koszontot_irt_a_tanaroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da25a51-4963-42be-b009-71c7265beb72","keywords":null,"link":"/elet/20201005_A_miniszterium_csodalatos_koszontot_irt_a_tanaroknak","timestamp":"2020. október. 05. 11:24","title":"A minisztérium csodálatos köszöntőt írt a tanároknak, akik viszont valódi intézkedéseket várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8dd631f-414e-43c9-b4df-eb86a815a6dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 i laptopban egy vezeték nélküli fülhallgató is helyet kapott.","shortLead":"A Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 i laptopban egy vezeték nélküli fülhallgató is helyet kapott.","id":"20201005_lenovo_thinkbook_15_gen_2_i_laptop_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8dd631f-414e-43c9-b4df-eb86a815a6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b01c9c-86bf-43fb-b51f-f67b16e6d703","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_lenovo_thinkbook_15_gen_2_i_laptop_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2020. október. 05. 06:03","title":"A Lenovo kitalálta, hogy nem fogjuk elhagyni a vezeték nélküli fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok félnek a vírustól, követelik, hogy számukra is biztosítva legyenek az egészséges munkavégzés feltételei. A járvány miatt 40 százalékkal nőtt a túlórák száma, amit alig fizetnek ki nekik.","shortLead":"A tanárok félnek a vírustól, követelik, hogy számukra is biztosítva legyenek az egészséges munkavégzés feltételei...","id":"20201004_Felelem_a_virustol_kifizetetlen_tulorak__a_tanarszakszervezet_sztrajkot_helyezett_kilatasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640fad73-89aa-498f-9aa6-74c4d7484711","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Felelem_a_virustol_kifizetetlen_tulorak__a_tanarszakszervezet_sztrajkot_helyezett_kilatasba","timestamp":"2020. október. 04. 10:25","title":"Félelem a vírustól, kifizetetlen túlórák - a tanárszakszervezet sztrájkot helyezett kilátásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabdb6f4-f2df-435d-ad77-7b87860e0c6a","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Sérti az uniós jogot a magyar nemzeti felsőoktatási törvény 2017-es módosítása, ezért ezeket a rendelkezéseket meg kell semmisíteni - mondta ki az Európai Bíróság. Ez a jogszabály-módosítás Magyarországon csak a Soros György által létrehozott Közép-Európai Egyetemet érintette. Az ítélet kimondja, hogy a Magyarország által bevezetett azon feltételek, amelyek lehetővé teszik a külföldi felsőoktatási intézmények tevékenységének Magyarország területén való gyakorlását, az uniós joggal összeegyeztethetetlenek","shortLead":"Sérti az uniós jogot a magyar nemzeti felsőoktatási törvény 2017-es módosítása, ezért ezeket a rendelkezéseket meg kell...","id":"20201006_Az_Europai_Birosag_elkaszalta_a_Lex_CEUt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eabdb6f4-f2df-435d-ad77-7b87860e0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513310a8-84e0-4519-8613-fe45cba661ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_Az_Europai_Birosag_elkaszalta_a_Lex_CEUt","timestamp":"2020. október. 06. 09:35","title":"Az Európai Bíróság elkaszálta a Lex CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b","c_author":"Windisch Judit - Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Nem egy-két nap eredménye lehet az orvosi béremelést is tartalmazó törvénytervezet, amelyet hétfőn nyújtott be az Országgyűlésnek a kormány. Az állami és a magánegészségügyet szétválasztó új rendszerben mégis rengeteg a kérdőjel és a vitatott pont, olyannyira, hogy még a Magyar Orvosi Kamara első reakciója is a tiltakozás volt. Egészségügyi szakértők elemezték a hvg.hu-nak, hogyan alakulhat át az ellátás a törvény nyomán.","shortLead":"Nem egy-két nap eredménye lehet az orvosi béremelést is tartalmazó törvénytervezet, amelyet hétfőn nyújtott be...","id":"20201006_eu_ellatas_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3cea03-548a-4d1c-8878-63ba6668d82d","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_eu_ellatas_torveny","timestamp":"2020. október. 06. 06:30","title":"A kormány egészségügyi reformja: a beteg kipihentebb orvossal fog találkozni, csak győzze kivárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c70f26d-f9df-4b87-b592-7da250d16c27","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az életben maradt állatokat egy másik kamion fogja elszállítani.","shortLead":"Az életben maradt állatokat egy másik kamion fogja elszállítani.","id":"20201005_sertesszallito_kamion_bohonye_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c70f26d-f9df-4b87-b592-7da250d16c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab26ad3f-7e3c-4c54-995a-89666344e937","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_sertesszallito_kamion_bohonye_baleset","timestamp":"2020. október. 05. 11:39","title":"Felborult egy sertésszállító kamion Böhönyén, több állat elpusztult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]