Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b63b959-4114-4a24-a35a-1ba2c8596e30","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ízléstelen viccet gyorsan törölte az angol PureGym, de ezzel már nem tudta megelőzni a felháborodást.","shortLead":"Az ízléstelen viccet gyorsan törölte az angol PureGym, de ezzel már nem tudta megelőzni a felháborodást.","id":"20201005_12_ev_rabszolgasag_edzoterem_puregym","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b63b959-4114-4a24-a35a-1ba2c8596e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aae5a69-0e6d-478d-82ee-6aaabcd7a5ae","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_12_ev_rabszolgasag_edzoterem_puregym","timestamp":"2020. október. 05. 19:01","title":"12 év rabszolgaság nevű edzéscsomagot ajánl egy edzőterem a fekete történelem hónapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6baf807b-b0ee-4834-bc82-c1fc71e8ba33","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyik újdonság téglalapformájú kijelzőjével, a másik katonai minősítésű strapabíró kivitelével tűnik ki a sorból. És közös vonásuk az átlagot messze meghaladó üzemidő. Teszten a Honor Watch ES és a Honor Watch GS Pro.","shortLead":"Az egyik újdonság téglalapformájú kijelzőjével, a másik katonai minősítésű strapabíró kivitelével tűnik ki a sorból. És...","id":"20201005_honor_watch_es_gs_pro_okosora_teszt_funkciok_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6baf807b-b0ee-4834-bc82-c1fc71e8ba33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88842969-fe63-43aa-8379-70614d747945","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_honor_watch_es_gs_pro_okosora_teszt_funkciok_velemeny","timestamp":"2020. október. 05. 18:30","title":"Dávid és Góliát: kompakt és strapabíró Honor okosórákat nyúztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b","c_author":"Windisch Judit - Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Nem egy-két nap eredménye lehet az orvosi béremelést is tartalmazó törvénytervezet, amelyet hétfőn nyújtott be az Országgyűlésnek a kormány. Az állami és a magánegészségügyet szétválasztó új rendszerben mégis rengeteg a kérdőjel és a vitatott pont, olyannyira, hogy még a Magyar Orvosi Kamara első reakciója is a tiltakozás volt. Egészségügyi szakértők elemezték a hvg.hu-nak, hogyan alakulhat át az ellátás a törvény nyomán.","shortLead":"Nem egy-két nap eredménye lehet az orvosi béremelést is tartalmazó törvénytervezet, amelyet hétfőn nyújtott be...","id":"20201006_eu_ellatas_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3cea03-548a-4d1c-8878-63ba6668d82d","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_eu_ellatas_torveny","timestamp":"2020. október. 06. 06:30","title":"A kormány egészségügyi reformja: a beteg kipihentebb orvossal fog találkozni, csak győzze kivárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd6265f-506a-4e55-9f0b-d3ef82941d01","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Mintha nem tudná az első kerék, mit csinál a hátsó: a kormány az idők szavát meghallva felcsavarta a bringázás támogatását, miközben Budapesten keresztbe fekszik az ellenzéki vezetés kerékpárosbarát intézkedéseinek.","shortLead":"Mintha nem tudná az első kerék, mit csinál a hátsó: a kormány az idők szavát meghallva felcsavarta a bringázás...","id":"202040__a_kerekparozas_eve__kozlekedesatalakitas__harc_budapestert__ketkerekkotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd6265f-506a-4e55-9f0b-d3ef82941d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405a913a-572f-4a28-90e9-66b3e48c4c52","keywords":null,"link":"/360/202040__a_kerekparozas_eve__kozlekedesatalakitas__harc_budapestert__ketkerekkotok","timestamp":"2020. október. 06. 07:00","title":"A kerékpározás éve van, Orbánék mégis pont a bringázással támadják Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb milliárdokat osztott ki a kormány a Kisfaludy-program keretében. ","shortLead":"Újabb milliárdokat osztott ki a kormány a Kisfaludy-program keretében. ","id":"20201006_kisfaludy_szallasfejlesztes_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946ad4a5-b66a-429a-afff-88e7bc988dd9","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_kisfaludy_szallasfejlesztes_palyazat","timestamp":"2020. október. 06. 13:31","title":"Megint kormányközeli vállalkozók nyertek nagyot a szállodafejlesztési pályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310dd418-b5ca-4048-9fac-b9728364b8c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Marsi kráterek láthatók azokon a fotókon, melyeket a NASA osztott meg nemrég. A képződményeket nem emberek fedezték fel, hanem az éles szemű mesterséges intelligencia.","shortLead":"Marsi kráterek láthatók azokon a fotókon, melyeket a NASA osztott meg nemrég. A képződményeket nem emberek fedezték...","id":"20201006_mesterseges_intelligencia_mars_krater_marskutatas_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=310dd418-b5ca-4048-9fac-b9728364b8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4ec61a-b1c5-4bd3-8a9a-d7ad593022d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_mesterseges_intelligencia_mars_krater_marskutatas_nasa","timestamp":"2020. október. 06. 14:50","title":"A mesterséges intelligencia fedezett fel új dolgokat a Marson, fotók is jöttek róluk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egy évvel korábbihoz képest 0,2 százalékkal esett vissza a magyar ipar teljesítménye augusztusban, a februári termelésnek már a 96,3 százalékára visszatornázta magát a járvány második hullámának érkezése előtt.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest 0,2 százalékkal esett vissza a magyar ipar teljesítménye augusztusban, a februári...","id":"20201006_ipar_ksh_termeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff73438-1492-4b7e-a1e4-36e2b8dc5b3a","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_ipar_ksh_termeles","timestamp":"2020. október. 06. 09:00","title":"Majdnem visszatért a magyar ipar oda, ahol tavaly ilyenkor tartott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5345a81-1a06-436c-b8fc-568bf94c24fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vétkes sofőrnek nem volt jogosítványa és kábítószert is fogyasztott.","shortLead":"A vétkes sofőrnek nem volt jogosítványa és kábítószert is fogyasztott.","id":"20201006_rendorauto_uldozes_Baranya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5345a81-1a06-436c-b8fc-568bf94c24fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eed086-34d6-4b38-8176-aa7e277ab429","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_rendorauto_uldozes_Baranya","timestamp":"2020. október. 06. 19:07","title":"Három rendőrautó is összetört egy üldözésben Baranyában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]