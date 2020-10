Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"cabacc7e-244c-44e7-82c9-c6aafbe1e040","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Swift ütős sportváltozata is megkapta a japán gyártó hibrid technológiáját, ami a fogyasztásra pozitív-, a dinamikára viszont negatív hatást gyakorolt.","shortLead":"A Swift ütős sportváltozata is megkapta a japán gyártó hibrid technológiáját, ami a fogyasztásra pozitív-, a dinamikára...","id":"20201007_szelidebre_hangolva_kiprobaltuk_a_hibrid_suzuki_swift_sportot","timestamp":"2020. október. 07. 06:41","title":"Szelídebbre hangolva: kipróbáltuk a hibrid Suzuki Swift Sportot"},{"available":true,"c_guid":"0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Brit-francia halászati vita akadályozhatja meg az Egyesült Királyság rendezett kilépését az Európai Unióból.","shortLead":"Brit-francia halászati vita akadályozhatja meg az Egyesült Királyság rendezett kilépését az Európai Unióból.","id":"20201007_Most_epp_a_halak_miatt_bukhat_el_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2020. október. 07. 13:33","title":"Most épp a halak miatt bukhat el a Brexit-megállapodás"},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kaszinók eddig kimaradtak a szabályozásból, ezt a héten a kormány pótolja.","shortLead":"A kaszinók eddig kimaradtak a szabályozásból, ezt a héten a kormány pótolja.","id":"20201008_kaszino_gulyas_nyitvatartas","timestamp":"2020. október. 08. 15:48","title":"A kaszinók sem maradhatnak nyitva este 11 után"},{"available":true,"c_guid":"307504e9-04e8-4aca-9647-3459c8815ea7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple 2017 óta alkalmazza a szenzorszigetet az iPhone-okon, és ha hihetünk a pletykáknak, egy jó darabig még velünk marad majd a megoldás.","shortLead":"Az Apple 2017 óta alkalmazza a szenzorszigetet az iPhone-okon, és ha hihetünk a pletykáknak, egy jó darabig még velünk...","id":"20201008_apple_iphone_notch_szenzorsziget","timestamp":"2020. október. 08. 17:03","title":"Várja már a teljes kijelzős iPhone-okat? Akkor van egy rossz hírünk"},{"available":true,"c_guid":"2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKIK szakértői előálltak egy arányszámmal, és arra jutottak, ha a kormány 180 milliárd forintot költött eddig a fővárosi vállalkozásokra, akkor Karácsonyéknak még 40 milliárd forintot mellé kell tenni.","shortLead":"A BKIK szakértői előálltak egy arányszámmal, és arra jutottak, ha a kormány 180 milliárd forintot költött eddig...","id":"20201007_iparkamara_budapest_nagy_elek","timestamp":"2020. október. 07. 17:50","title":"Iparkamara: Budapestnek még 40 milliárddal kellene segítenie a vállalkozásokat"},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Még soha nem vettek fel olyan kevés babaváró hitelt, mint augusztusban. Nem egyértelmű, hogy véget ért-e a hitel diadalmenete, vagy csak a nyár és a koronavírus nyomta rá a bélyegét a konstrukcióra. ","shortLead":"Még soha nem vettek fel olyan kevés babaváró hitelt, mint augusztusban. Nem egyértelmű, hogy véget ért-e a hitel...","id":"20201008_babavaro_hitel_hiteligenyles_bank360","timestamp":"2020. október. 08. 07:15","title":"Már szinte mindenki felvette a Babavárót, akinek kellett?"},{"available":true,"c_guid":"fe4d9826-22fe-4177-9f24-a303972e6722","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Anyának lenni tényleg nagy felelősség, de fontos, hogy ne nyomasztó teherként éljük meg ezt, hanem lehetőségként, és az is lényeges, hogy tudjuk, szülőként sem lehetünk tökéletesek, már csak azért sem, mert ami ideális az egyik gyereknek, megőrjítheti a másikat. A pszichológus segít a felmerülő kérdések tisztázásában. ","shortLead":"Anyának lenni tényleg nagy felelősség, de fontos, hogy ne nyomasztó teherként éljük meg ezt, hanem lehetőségként, és...","id":"20201008_Szel_David_Szamolni_kell_azzal_hogy_sok_mindent_el_fogunk_rontani_szulokent","timestamp":"2020. október. 08. 13:15","title":"Szél Dávid: Számolni kell azzal, hogy sok mindent el fogunk rontani szülőként"},{"available":true,"c_guid":"adc6294d-cfbd-458c-af66-a38d48b8400b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb adatokkal szolgált az a nagy, több százezer páciens részvételével zajló kutatás, amely a Covid–19 és a vércsoport típusa közti kapcsolatot vizsgálta. Az eredmények megerősítették, hogy nem egészen mindegy, kinek milyen a vércsoportja.","shortLead":"Újabb adatokkal szolgált az a nagy, több százezer páciens részvételével zajló kutatás, amely a Covid–19 és a vércsoport...","id":"20201007_a_0_vercsoport_koronavirus_covid_19","timestamp":"2020. október. 07. 08:03","title":"Milyen a vércsoportja? Nagyobb valószínűséggel betegíti meg a koronavírus, ha A-s"}