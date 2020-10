Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fccde46-869c-4c8a-bd88-42a7aed086b6","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Addig ne is várjunk stabil válogatottat és hazai játékosokat a BL-re készülő Ferencvárosban, ameddig nem működik az akadémiai rendszer. Hrutka Jánossal a Bulgária elleni válogatott mérkőzés előtt beszélgettünk az Európa-bajnokság valódi értékéről, Dzsudzsák Balázsról és a fociba ömlő rengeteg pénzről.","shortLead":"Addig ne is várjunk stabil válogatottat és hazai játékosokat a BL-re készülő Ferencvárosban, ameddig nem működik...","id":"20201008_hrutka_janos_magyar_valogatott_bulgaria_ebselejtezo_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fccde46-869c-4c8a-bd88-42a7aed086b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0388812-abdf-42a4-8dc7-a806b9966f33","keywords":null,"link":"/sport/20201008_hrutka_janos_magyar_valogatott_bulgaria_ebselejtezo_interju","timestamp":"2020. október. 08. 06:30","title":"Hrutka János: Sokkal súlyosabb bajai vannak a focinknak, hogy megoldja őket egy Európa-bajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec6b271-6e33-4ad9-a5e4-fb2f5bb73fb1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Mathias Corvinus Collegium a Tombor család 24 éves oktatási műhelyéből az Orbán-rendszer első számú káderképzője lett. A közeljövőben pedig a szó szoros értelmében is építkezni kezd.\r

","shortLead":"A Mathias Corvinus Collegium a Tombor család 24 éves oktatási műhelyéből az Orbán-rendszer első számú káderképzője...","id":"202041_csucstamadok_a_gellerthegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ec6b271-6e33-4ad9-a5e4-fb2f5bb73fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5c37a8-8b1a-43c7-8f15-ba14747cfc03","keywords":null,"link":"/360/202041_csucstamadok_a_gellerthegyen","timestamp":"2020. október. 08. 11:00","title":"Nem csak a budai városképen tervez nyomot hagyni a NER elitképzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Derek Chauvin pere márciusban kezdődik.","shortLead":"Derek Chauvin pere márciusban kezdődik.","id":"20201007_Szabadlabon_rendor_George_Floyd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5788b10-327e-4541-aa0b-d4dbf2e89765","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_Szabadlabon_rendor_George_Floyd","timestamp":"2020. október. 07. 21:47","title":"Szabadlábon védekezhet a George Floyd halálát előidéző rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85bb18-ad77-4959-bfbb-16637382e28f","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egységesítené az uniós jogállamisági mechanizmusokat az Európai Parlament. Javaslatuk alapján az országspecifikus ajánlásokon alapuló új „éves ellenőrzési ciklusnak” egyszerre kell gondoskodnia a jogsértések megelőzéséről és orvoslásáról. A Fidesz szerint mindez jogállamisági zsarolás.","shortLead":"Egységesítené az uniós jogállamisági mechanizmusokat az Európai Parlament. Javaslatuk alapján az országspecifikus...","id":"20201007_Az_Europai_Parlament_szankciokkal_jaro_jogallamisagi_mechanizmust_javasol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c85bb18-ad77-4959-bfbb-16637382e28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191a86be-a547-43c3-8914-336c3355cf35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Az_Europai_Parlament_szankciokkal_jaro_jogallamisagi_mechanizmust_javasol","timestamp":"2020. október. 07. 16:05","title":"Az Európai Parlament szankciókkal járó jogállamisági mechanizmust javasol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda1d74e-d3e8-4a81-be43-84dec8fdf329","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Van azért egy árnyoldala is annak, hogy Amerikában többen esznek otthon.","shortLead":"Van azért egy árnyoldala is annak, hogy Amerikában többen esznek otthon.","id":"20201006_A_koronavirusjarvany_jo_hatassal_van_az_evesi_szokasokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cda1d74e-d3e8-4a81-be43-84dec8fdf329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e691b17c-f458-45f8-aeb1-a849bba07320","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_A_koronavirusjarvany_jo_hatassal_van_az_evesi_szokasokra","timestamp":"2020. október. 06. 14:44","title":"A koronavírus-járvány jó hatással van az evési szokásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók kiderítették, hogy a koronavírussal kapcsolatban mik a legelterjedtebb tévhitek és hazugságok.","shortLead":"Amerikai kutatók kiderítették, hogy a koronavírussal kapcsolatban mik a legelterjedtebb tévhitek és hazugságok.","id":"20201008_koronavirus_tevhit_alinformacio_dezinformacio_koronavirus_jarvany_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dec04a8-3cc1-4347-9bdc-366f7f513fd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_koronavirus_tevhit_alinformacio_dezinformacio_koronavirus_jarvany_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. október. 08. 08:03","title":"11 tévhit, ami nagyon terjed a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eba516d-ea75-4760-8848-758ff9d4b46e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokkal több múlik a felhőkön, mint gondolnánk – hangsúlyozzák liverpooli és londoni klímatudósok. ","shortLead":"Sokkal több múlik a felhőkön, mint gondolnánk – hangsúlyozzák liverpooli és londoni klímatudósok. ","id":"202040_a_klimaszamitasok_gyenge_pontja_napernyo_vagy_paplan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eba516d-ea75-4760-8848-758ff9d4b46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0bb48d-c473-4716-adbc-a051a579a5c6","keywords":null,"link":"/360/202040_a_klimaszamitasok_gyenge_pontja_napernyo_vagy_paplan","timestamp":"2020. október. 06. 13:00","title":"A felhők hatása a klímára: napernyő vagy paplan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9578f790-8938-470d-a53e-3c45cdd177e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ami még inkább meglepő, hogy fiatalok az inkább oltásellenesek. ","shortLead":"Ami még inkább meglepő, hogy fiatalok az inkább oltásellenesek. ","id":"20201006_koronavirus_jarvany_vakcina_oltasellenesseg_felmeres_magat_a_koronavirussal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9578f790-8938-470d-a53e-3c45cdd177e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3ecfa1-40f7-426a-b631-8b5a5a352e47","keywords":null,"link":"/elet/20201006_koronavirus_jarvany_vakcina_oltasellenesseg_felmeres_magat_a_koronavirussal_szemben","timestamp":"2020. október. 06. 13:36","title":"Egyre több magyar utasítja el, hogy beoltassa magát a koronavírussal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]