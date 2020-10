Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20bb3091-1f9d-4e6a-8d07-994a8be327d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiltott adatszerzés miatt nyomoz a rendőrség.\r

","shortLead":"Tiltott adatszerzés miatt nyomoz a rendőrség.\r

","id":"20201007_Poloska_gyuro_polgarmesteri_hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20bb3091-1f9d-4e6a-8d07-994a8be327d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83114a1-ab3a-4b57-a7bc-aac029af9c79","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Poloska_gyuro_polgarmesteri_hivatal","timestamp":"2020. október. 07. 19:24","title":"Poloskát találtak a gyúrói polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabacc7e-244c-44e7-82c9-c6aafbe1e040","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Swift ütős sportváltozata is megkapta a japán gyártó hibrid technológiáját, ami a fogyasztásra pozitív-, a dinamikára viszont negatív hatást gyakorolt.","shortLead":"A Swift ütős sportváltozata is megkapta a japán gyártó hibrid technológiáját, ami a fogyasztásra pozitív-, a dinamikára...","id":"20201007_szelidebre_hangolva_kiprobaltuk_a_hibrid_suzuki_swift_sportot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cabacc7e-244c-44e7-82c9-c6aafbe1e040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6497013d-c8d0-4fa6-a665-817dbd27e0fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_szelidebre_hangolva_kiprobaltuk_a_hibrid_suzuki_swift_sportot","timestamp":"2020. október. 07. 06:41","title":"Szelídebbre hangolva: kipróbáltuk a hibrid Suzuki Swift Sportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ee9c51-45d2-467e-a140-8742fb588d9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Visszafordíthatatlan változások küszöbén állunk. ","shortLead":"Visszafordíthatatlan változások küszöbén állunk. ","id":"20201006_amazonas_medence_szavanna_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38ee9c51-45d2-467e-a140-8742fb588d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee04beba-a8c4-42f4-bbae-050c8ad361b3","keywords":null,"link":"/zhvg/20201006_amazonas_medence_szavanna_klimavaltozas","timestamp":"2020. október. 06. 15:51","title":"Ha így folytatjuk, hamarosan szavanna lehet az Amazonas-medencéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f3e505-c6ff-4c33-84da-4dec8d807437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vidéki fagyos télben, az első világháború után játszódó horrorfilmet rendezett Bergendy Péter. ","shortLead":"A vidéki fagyos télben, az első világháború után játszódó horrorfilmet rendezett Bergendy Péter. ","id":"20201007_Mintha_Moricz_Zsigmond_horrofilmet_irt_volna__kijott_a_Post_Mortem_hidegrazos_elozetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f3e505-c6ff-4c33-84da-4dec8d807437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b3dde8-f8a7-464c-896a-6d128ef473fb","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Mintha_Moricz_Zsigmond_horrofilmet_irt_volna__kijott_a_Post_Mortem_hidegrazos_elozetese","timestamp":"2020. október. 07. 10:58","title":"Mintha Móricz Zsigmond horrofilmet írt volna – kijött a Post Mortem hidegrázós előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3561b950-35a4-430e-8d6e-6920b2e24b9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klinikai vizsgálatoknak vetették alá a teszteket, amik akár 15 perc alatt is eredményt hozhatnak, de hamarosan jelentősen bővülhet a PCR-teszek kapacitása is – közölte az operatív törzs tájékoztatóján Müller Cecília országos tiszti főorvos.","shortLead":"Klinikai vizsgálatoknak vetették alá a teszteket, amik akár 15 perc alatt is eredményt hozhatnak, de hamarosan...","id":"20201008_koronavirus_jarvanyhelyzet_az_operativ_torzs_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3561b950-35a4-430e-8d6e-6920b2e24b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb3f6b7-c769-444b-b2dc-766a4ce1e0a4","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_koronavirus_jarvanyhelyzet_az_operativ_torzs_tajekoztatoja","timestamp":"2020. október. 08. 13:39","title":"Müller Cecília: Már vizsgálják az új koronavírus-gyorstesztek hatékonyságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedd509a-d118-465b-8f4a-428f60d99f51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai járványvédelem (ECDC) négy országot nevezett meg Európában, ahol az adatok alapján (még) kontrolláltnak tekinthető a járványhelyzet. E szerint Magyarország nem ilyen terület.","shortLead":"Az európai járványvédelem (ECDC) négy országot nevezett meg Európában, ahol az adatok alapján (még) kontrolláltnak...","id":"20201008_magyarorszag_jarvanyterkep_eu_koronavirus_ecdc_halalozas_korhazi_apolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eedd509a-d118-465b-8f4a-428f60d99f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e279fd4-04c5-476f-98b1-d42dd90f0525","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_magyarorszag_jarvanyterkep_eu_koronavirus_ecdc_halalozas_korhazi_apolas","timestamp":"2020. október. 08. 07:09","title":"Négy európai ország maradt, ahol még kézben tartják a járványt – Magyarország nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2d23dc-f2b8-4a4a-8921-0398e99f0e92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 53 éves utas hangosan hallgatta a zenét, rászóltak, ezután került elő a pisztoly. Az ügyészség indítványozta a letartóztatását.","shortLead":"Az 53 éves utas hangosan hallgatta a zenét, rászóltak, ezután került elő a pisztoly. Az ügyészség indítványozta...","id":"20201007_fegyverrel_fenyegetozott_budan_inditvanyoztak_a_letartoztatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2d23dc-f2b8-4a4a-8921-0398e99f0e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284b63b5-3744-46a8-b69c-6c2555ab009c","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_fegyverrel_fenyegetozott_budan_inditvanyoztak_a_letartoztatasat","timestamp":"2020. október. 07. 09:46","title":"Kezdeményezik a letartóztatását a férfinak, aki fegyvert fogott utastársára a villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093254fc-af32-4f97-88c4-9b7586bc41e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkción dolgozik a Google, hogy megkönnyítse azok dolgát, akik több böngészőablakot is nyitva tartanak egy időben.","shortLead":"Új funkción dolgozik a Google, hogy megkönnyítse azok dolgát, akik több böngészőablakot is nyitva tartanak egy időben.","id":"20201007_google_chrome_canary_build_bongeszolapok_atnevezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=093254fc-af32-4f97-88c4-9b7586bc41e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678515e6-2638-4aa4-a30d-79e7aa945389","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_google_chrome_canary_build_bongeszolapok_atnevezese","timestamp":"2020. október. 07. 09:33","title":"Több fület is nyitva tart a Chrome-ban? Akkor örülni fog az új funkciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]