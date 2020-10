Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0149eee-230e-4de3-91e5-1a921fc3c775","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Louise Glück amerikai költőnek ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését.","shortLead":"Louise Glück amerikai költőnek ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban...","id":"20201008_Louise_Gluck_kapta_az_irodalmi_Nobeldijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0149eee-230e-4de3-91e5-1a921fc3c775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc8b714-484d-49d8-98b9-bec21ca3bfb5","keywords":null,"link":"/kultura/20201008_Louise_Gluck_kapta_az_irodalmi_Nobeldijat","timestamp":"2020. október. 08. 13:28","title":"Magyar gyökerű költőnő kapta az irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a37f09-b7d1-48dd-b6d6-652f0d27d956","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 literes V8-as benzinmotorral szerelt típus behúzta a harmadik ikszet.","shortLead":"Az 5 literes V8-as benzinmotorral szerelt típus behúzta a harmadik ikszet.","id":"20201008_amikor_a_porsche_besegitett_a_mercedesnek_30_eves_az_500_e","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1a37f09-b7d1-48dd-b6d6-652f0d27d956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b5ed9b-88fc-421d-a31b-35757ee3adcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201008_amikor_a_porsche_besegitett_a_mercedesnek_30_eves_az_500_e","timestamp":"2020. október. 08. 06:41","title":"Amikor a Porsche besegített a Mercedesnek: 30 éves az 500 E","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9f8c21-5706-4846-b847-014044d70623","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Éppen 65 százalékkal kellene csökkenteni a széndioxid-kibocsátást szerintük.","shortLead":"Éppen 65 százalékkal kellene csökkenteni a széndioxid-kibocsátást szerintük.","id":"20201009_65_oras_tuntetest_kezd_a_Greenpeace_a_Karmelita_kolostornal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c9f8c21-5706-4846-b847-014044d70623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dfc02f-3c22-4c80-acff-028874a609b0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201009_65_oras_tuntetest_kezd_a_Greenpeace_a_Karmelita_kolostornal","timestamp":"2020. október. 09. 14:15","title":"65 órás tüntetést kezd a Greenpeace a Karmelita kolostornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portál stábja a kormányülés előtt forgatott Karmelita Kolostornál, ekkor próbálták megszólaltatni a minisztert.","shortLead":"A portál stábja a kormányülés előtt forgatott Karmelita Kolostornál, ekkor próbálták megszólaltatni a minisztert.","id":"20201008_rogan_antal_telex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f103842-13b2-4886-a644-1195744d327b","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_rogan_antal_telex","timestamp":"2020. október. 08. 05:16","title":"Rogán Antal nem tudja, mi az a telex.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zaklatják a könyvkereskedőket Dúró Dóra akciója miatt, szigorúan ellenőrizné a jogállamiságot az Európai Parlament. 