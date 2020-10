Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22166097-b0ec-45c8-8455-213a9a54a5d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy óvodákba kijáró gyógypedagógusnak is pozitív lett a tesztje.","shortLead":"Egy óvodákba kijáró gyógypedagógusnak is pozitív lett a tesztje.","id":"20201009_Koronavirus_XII_kerulet_bolcsode_ovoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22166097-b0ec-45c8-8455-213a9a54a5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504a8721-8d8c-413c-beb4-4b66b7e0d26c","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Koronavirus_XII_kerulet_bolcsode_ovoda","timestamp":"2020. október. 09. 06:15","title":"A koronavírus elérte a XII. kerületi bölcsődéket és óvodákat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Amit az SZFE körüli harcban látunk, az nem \"értékvita\" vagy \"identitásküzdelem\", és nem a nemzetiek és nemzetellenesek harca, írja szerzőnk. Szerinte éppen ettől a szimbolikus nyelvtől kellene szabadulni, éppen a rendszer szimbolikus játszmáit nem szabad újrajátszani. Voltak, akiknek ezt a csapdát az SZFE-demonstrációkon sem sikerült elkerülniük.","shortLead":"Amit az SZFE körüli harcban látunk, az nem \"értékvita\" vagy \"identitásküzdelem\", és nem a nemzetiek és nemzetellenesek...","id":"20201010_Paraszka_Boroka_Ki_lehete_lepni_a_Vidnyanszky_mokuskerekbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7c4d57-1c02-43d4-b327-ad730a99a70b","keywords":null,"link":"/360/20201010_Paraszka_Boroka_Ki_lehete_lepni_a_Vidnyanszky_mokuskerekbol","timestamp":"2020. október. 10. 11:00","title":"Parászka Boróka: Ki lehet-e lépni a Vidnyánszky-mókuskerékből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e6c56b-f048-403c-803d-d72972fe221a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky kutatói egy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében folyó, az átlagosnál nagyobb intenzitású adathalász-akcióra derítettek fényt.","shortLead":"A Kaspersky kutatói egy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében folyó, az átlagosnál nagyobb intenzitású...","id":"20201009_nav_adathalasz_email_kaspersky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16e6c56b-f048-403c-803d-d72972fe221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c8648e-31f4-4fbf-b787-eb70f4780136","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_nav_adathalasz_email_kaspersky","timestamp":"2020. október. 09. 19:15","title":"A szokásosnál nagyobb támadás indult a NAV nevében, ne nyissa meg ezeket ez e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a17727-7f42-431a-ae7f-5d4a42623c7d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és Kristina Mladenovic legyőzték a bajnokságot két éve megnyerő párost.","shortLead":"A magyar teniszező és Kristina Mladenovic legyőzték a bajnokságot két éve megnyerő párost.","id":"20201009_babos_timea_dontos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a17727-7f42-431a-ae7f-5d4a42623c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7bf363-8a55-434d-8907-714c399c9d7b","keywords":null,"link":"/sport/20201009_babos_timea_dontos","timestamp":"2020. október. 09. 14:46","title":"Babosék döntőbe jutottak a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kancellár szerint a bulikkal van a baj, nem a sípályákkal.","shortLead":"A kancellár szerint a bulikkal van a baj, nem a sípályákkal.","id":"20201010_Sebastian_Kurz_szerint_biztonsagos_lesz_sielni_Ausztriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d509131c-cdfe-4abf-9935-b27f52207228","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_Sebastian_Kurz_szerint_biztonsagos_lesz_sielni_Ausztriaban","timestamp":"2020. október. 10. 08:47","title":"Sebastian Kurz szerint biztonságos lesz síelni Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újabb felmelegedésre csak a jövő hét második felében lehet számítani.","shortLead":"Újabb felmelegedésre csak a jövő hét második felében lehet számítani.","id":"20201009_Evezze_ki_a_penteket_mert_hetvegen_cudar_ido_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937ac589-a1f4-4442-8c3f-565d4c0d109c","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Evezze_ki_a_penteket_mert_hetvegen_cudar_ido_lesz","timestamp":"2020. október. 09. 11:45","title":"Élvezze ki a napsütést, vasárnaptól cudar idő jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bd2617-7d51-419c-93e8-d85ca7653884","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak idő kérdése volt, hogy \"a birodalom\" megpróbáljon visszavágni, azonban meglepő módon, nem az Apple-n, hanem a Google-n próbál fogást találni Kína.","shortLead":"Csak idő kérdése volt, hogy \"a birodalom\" megpróbáljon visszavágni, azonban meglepő módon, nem az Apple-n, hanem...","id":"20201009_kina_google_piaci_erofoleny_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3bd2617-7d51-419c-93e8-d85ca7653884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e45b0d8-e851-417c-9743-e47520546b28","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_kina_google_piaci_erofoleny_vizsgalat","timestamp":"2020. október. 09. 10:03","title":"Elérkezett az idő visszavágásra: vizsgálódna Kína a Google-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1024ba-98cb-4d81-99db-b3fd6792fd43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ország azt szeretné elérni, hogy 2030-ra ne keletkezzen egyáltalán műanyaghulladék.","shortLead":"Az ország azt szeretné elérni, hogy 2030-ra ne keletkezzen egyáltalán műanyaghulladék.","id":"20201009_Kanada_is_betiltja_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_2021_vegeig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac1024ba-98cb-4d81-99db-b3fd6792fd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c3b815-8831-410c-a9da-bc4f60db7c41","keywords":null,"link":"/zhvg/20201009_Kanada_is_betiltja_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_2021_vegeig","timestamp":"2020. október. 09. 09:40","title":"Kanada is betiltja az egyszer használatos műanyagokat 2021 végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]