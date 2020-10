Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7de0c16f-3bf7-47e5-8696-a2ed46049f5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán megnézte a drónfelvételeket, és megdöbbent.","shortLead":"Aztán megnézte a drónfelvételeket, és megdöbbent.","id":"20201009_Fogalma_sem_volt_ennek_a_szorfosnek_milyen_kozel_kerult_hozza_egy_capa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7de0c16f-3bf7-47e5-8696-a2ed46049f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e36a40-07bd-4022-b3d5-9d6a645a16bb","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Fogalma_sem_volt_ennek_a_szorfosnek_milyen_kozel_kerult_hozza_egy_capa","timestamp":"2020. október. 09. 11:09","title":"Fogalma sem volt ennek a szörfösnek, milyen közel került hozzá egy cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az idősek és a krónikus betegek vannak veszélyben, az országos tiszti főorvos szerint.","shortLead":"Az idősek és a krónikus betegek vannak veszélyben, az országos tiszti főorvos szerint.","id":"20201010_45_szocialis_otthonbol_jelentettek_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06acf730-dcff-4f85-8787-34fab0ff7b93","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_45_szocialis_otthonbol_jelentettek_koronavirust","timestamp":"2020. október. 10. 14:41","title":"45 szociális otthonból jelentettek koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c24fd791-767e-4df0-a02f-d77724a480b0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy rendeletmódosítás megnehezíti azt, hogy a nem házasságban élők gyereket fogadhassanak örökbe.","shortLead":"Egy rendeletmódosítás megnehezíti azt, hogy a nem házasságban élők gyereket fogadhassanak örökbe.","id":"20201009_Orokbefogadas__Kasler_gyakorlatilag_kizarja_az_elettarsakat_es_egyedulallokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c24fd791-767e-4df0-a02f-d77724a480b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aae1a9-2b50-4428-bac8-edf96c25779d","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Orokbefogadas__Kasler_gyakorlatilag_kizarja_az_elettarsakat_es_egyedulallokat","timestamp":"2020. október. 09. 15:00","title":"Gyakorlatilag kizárják az örökbefogadásból az élettársakat és az egyedülállókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint a gyárban a járvány idején is termelnek, így semmi sem indokolja, hogy ne emelkedjenek a bérek.","shortLead":"A szakszervezet szerint a gyárban a járvány idején is termelnek, így semmi sem indokolja, hogy ne emelkedjenek a bérek.","id":"20201010_13_szazalekos_fizetesemelest_szeretnenek_a_tiszavasvari_gyogyszergyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d5988f-99ee-4617-a4eb-0b5e3cc174f8","keywords":null,"link":"/kkv/20201010_13_szazalekos_fizetesemelest_szeretnenek_a_tiszavasvari_gyogyszergyarban","timestamp":"2020. október. 10. 11:22","title":"13 százalékos fizetésemelést szeretnének a tiszavasvári gyógyszergyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5509e19f-67c0-4de6-9a6d-9d9c5ba3199b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Még szó sem volt a járványról, amikor kitalálták, hogy a Ludwig Múzeum világpremieren mutatja be a világhírű magyar hálózatkutató 20 évnyi munkájának vizualizációját. Ám mivel a járványok terjedésének kutatása is Barabási szakterületéhez tartozik, így a koronavírus központi szerepet kapott ezen a művészeti tárlaton. \r

","shortLead":"Még szó sem volt a járványról, amikor kitalálták, hogy a Ludwig Múzeum világpremieren mutatja be a világhírű magyar...","id":"202041__barabasi_albertlaszlo__lelegzo_new_yorkrol_vakcinarol__mogottes_tartalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5509e19f-67c0-4de6-9a6d-9d9c5ba3199b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae02931-5b65-4a78-b695-111344f4af17","keywords":null,"link":"/360/202041__barabasi_albertlaszlo__lelegzo_new_yorkrol_vakcinarol__mogottes_tartalom","timestamp":"2020. október. 09. 13:00","title":"Barabási Albert-László: Nyárig marad a Covid, aztán kitör a vakcinaháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy japán szakértő szerint ki kell tiltani a nézőket a stadionokból.","shortLead":"Egy japán szakértő szerint ki kell tiltani a nézőket a stadionokból.","id":"20201009_Aratni_fog_a_koronavirus_a_tokioi_olimpian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292b5a5d-e0e3-4958-a5cc-68abb8930b6c","keywords":null,"link":"/sport/20201009_Aratni_fog_a_koronavirus_a_tokioi_olimpian","timestamp":"2020. október. 09. 12:00","title":"Szakértő: Aratni fog a koronavírus a tokiói olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8123b62e-586f-4cd4-b1e8-227b24dcada3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem mindenhol az viszi el a szemetet, akihez a legközelebb lenne. ","shortLead":"Nem mindenhol az viszi el a szemetet, akihez a legközelebb lenne. ","id":"20201009_Van_ahol_veszteseges_van_ahol_azonban_szep_hasznot_hoz_a_hulladekgazdalkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8123b62e-586f-4cd4-b1e8-227b24dcada3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95179b50-8d10-472e-b386-528b4aad4fe2","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_Van_ahol_veszteseges_van_ahol_azonban_szep_hasznot_hoz_a_hulladekgazdalkodas","timestamp":"2020. október. 09. 17:45","title":"Százmilliós profitot is, brutális veszteséget is termelnek a hazai szemétcégek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világjárvány alakulása is befolyásolhatja a találkozót.","shortLead":"A világjárvány alakulása is befolyásolhatja a találkozót.","id":"20201009_Az_ev_vege_fele_talalkozhat_Putyin_Orbannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecb14ec-0c46-48b5-b902-bab4674b71f8","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Az_ev_vege_fele_talalkozhat_Putyin_Orbannal","timestamp":"2020. október. 09. 11:06","title":"Az év vége felé találkozhat Putyin Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]