[{"available":true,"c_guid":"566d807a-4b3f-4df2-b0f8-b9b3c96f1dfe","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ leghíresebb múzeumaiban őrzött alkotásai mellett a 47 éves korában elhunyt mexikói festő gerincfűzőjét és végtagprotézisét is megmutatják abban az új dokumentumfilmben, amely Frida Kahlo legendás életútját idézi fel.","shortLead":"A világ leghíresebb múzeumaiban őrzött alkotásai mellett a 47 éves korában elhunyt mexikói festő gerincfűzőjét és...","id":"202041_film__kettos_en_frida_kahlo__viva_la_vida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=566d807a-4b3f-4df2-b0f8-b9b3c96f1dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb32c2a-e5a7-41fe-b76e-65da965ae63a","keywords":null,"link":"/360/202041_film__kettos_en_frida_kahlo__viva_la_vida","timestamp":"2020. október. 11. 16:10","title":"Éld az életet! – hirdette mindennapi kínjai ellenére Frida Kahlo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külügy ismét úgy reagált: a miniszter magánéletbeli kapcsolatát nem keveri össze a munkájával. ","shortLead":"A külügy ismét úgy reagált: a miniszter magánéletbeli kapcsolatát nem keveri össze a munkájával. ","id":"20201010_Egyutt_jart_sielni_az_exportfejlesztesi_ugynokseg_uj_vezetojevel_Szijjarto_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f372f855-f7cd-401d-94a9-cbd4de2a7341","keywords":null,"link":"/kkv/20201010_Egyutt_jart_sielni_az_exportfejlesztesi_ugynokseg_uj_vezetojevel_Szijjarto_Peter","timestamp":"2020. október. 10. 15:07","title":"Együtt járt síelni az exportfejlesztési ügynökség új vezetőjével Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számolt be a tárgyalások eredményéről.","shortLead":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számolt be a tárgyalások eredményéről.","id":"20201010_Tuzszunetet_kotottek_a_harcolo_felek_HegyiKarabahban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7fa348-6b77-478a-a77a-44473443ddee","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_Tuzszunetet_kotottek_a_harcolo_felek_HegyiKarabahban","timestamp":"2020. október. 10. 07:45","title":"Tűzszünetet kötöttek a harcoló felek Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4194d2b-4b1d-45fd-a9de-94a083d7a571","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20201010_Az_elet_napos_oldala__Eric_Idle_eletutja_6_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4194d2b-4b1d-45fd-a9de-94a083d7a571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462d5dc9-8008-4c99-ad2a-a95311ba2417","keywords":null,"link":"/360/20201010_Az_elet_napos_oldala__Eric_Idle_eletutja_6_resz","timestamp":"2020. október. 10. 19:00","title":"Az élet napos oldala – Eric Idle életútja, 6. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895b5a86-c900-4b94-bf2a-d8e1c6a2c84b","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Hű a nevéhez az Újratervezés program, amely állandó tervezés alatt áll. A kormány, uniós pénzből, 62 ezer jelentkező közül ezer kitartó szerencsésnek fizet egy 2,5 milliós, de a munkaerőpiacon kétes értékű képzést.","shortLead":"Hű a nevéhez az Újratervezés program, amely állandó tervezés alatt áll. A kormány, uniós pénzből, 62 ezer jelentkező...","id":"202041__programozoiskolak__allami_kepzes__zsakbamacska__kod_elotte_kod_utana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=895b5a86-c900-4b94-bf2a-d8e1c6a2c84b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50c2307-e03a-4dc6-a007-86cae4609fc5","keywords":null,"link":"/360/202041__programozoiskolak__allami_kepzes__zsakbamacska__kod_elotte_kod_utana","timestamp":"2020. október. 11. 11:00","title":"Programozó senki sem lesz ettől a tanfolyamtól, de legalább sokba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17777b27-715e-458a-9921-95e9601fbd4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"77 éves korában elhunyt Mario Molina Nobel-díjas mexikói kémikus, az ózonlyuk egyik felfedezője – közölte a Mexikói Autonóm Nemzeti Egyetem (UNAM). Halálának okáról egyelőre nem közöltek információkat.","shortLead":"77 éves korában elhunyt Mario Molina Nobel-díjas mexikói kémikus, az ózonlyuk egyik felfedezője – közölte a Mexikói...","id":"20201009_meghalt_mario_molina_ozonlyuk_egyik_felfedezoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17777b27-715e-458a-9921-95e9601fbd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a242f6d1-2edc-4044-b6d2-fb3f4581ba55","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_meghalt_mario_molina_ozonlyuk_egyik_felfedezoje","timestamp":"2020. október. 09. 23:05","title":"Meghalt Mario Molina, az ózonlyuk egyik felfedezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d5fdd1-259f-4b9f-97ba-a8b08c7d45c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek reggel történt súlyos ipari baleset a dunaföldvári etanolüzemben, 4500 liter hipóhoz 400 liter salétromsav keveredett. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.","shortLead":"Péntek reggel történt súlyos ipari baleset a dunaföldvári etanolüzemben, 4500 liter hipóhoz 400 liter salétromsav...","id":"20201010_dunafoldvar_vegzett_a_katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3d5fdd1-259f-4b9f-97ba-a8b08c7d45c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ba6d0-13b1-4d4d-adf2-d1cfe83eefae","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_dunafoldvar_vegzett_a_katasztrofavedelem","timestamp":"2020. október. 10. 21:56","title":"Végzett a katasztrófavédelem, már nem szivárog a klórgáz Dunaföldváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7648538-6398-4167-80cb-cb5017b9ddab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét ütlegelték az új elnökválasztást követelő tüntetőket a rendőrök vasárnap a fehérorosz fővárosban, sajtójelentések szerint több tucatnyit el is hurcoltak közülük.","shortLead":"Ismét ütlegelték az új elnökválasztást követelő tüntetőket a rendőrök vasárnap a fehérorosz fővárosban, sajtójelentések...","id":"20201011_Minszkben_ismet_verik_es_elhurcoljak_a_tuntetoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7648538-6398-4167-80cb-cb5017b9ddab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee76064-7bd8-45ab-a7c2-98fa91e8bf00","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Minszkben_ismet_verik_es_elhurcoljak_a_tuntetoket","timestamp":"2020. október. 11. 17:14","title":"Minszkben ismét verik és elhurcolják a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]