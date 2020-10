Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt mondta: az ügyről ő is a kormánymédiából értesült.","shortLead":"A független képviselő azt mondta: az ügyről ő is a kormánymédiából értesült.","id":"20201012_hadhazy_akos_biro_laszlo_korrupciogyanu_szocialis_szovetkezet_szerencs_idokozi_valasztas_koncz_zsofia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db132cc3-893d-4ce2-903b-77d21ae732fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_hadhazy_akos_biro_laszlo_korrupciogyanu_szocialis_szovetkezet_szerencs_idokozi_valasztas_koncz_zsofia","timestamp":"2020. október. 12. 21:34","title":"Hadházy nem akart a kampányhajrában beszélni Bíró László korrupciógyanús ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffd89db-b703-4780-a3dc-3abb83620078","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Novak Djokovicot verve nyerte meg a Roland Garrost ismét Rafael Nadal.","shortLead":"Novak Djokovicot verve nyerte meg a Roland Garrost ismét Rafael Nadal.","id":"20201011_Nadal_megnyerte_a_Roland_Garrost_es_utolerte_Federert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ffd89db-b703-4780-a3dc-3abb83620078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfeda8f4-76fd-4595-aa22-4d6fa484b819","keywords":null,"link":"/sport/20201011_Nadal_megnyerte_a_Roland_Garrost_es_utolerte_Federert","timestamp":"2020. október. 11. 18:10","title":"Nadal megnyerte a Roland Garrost és utolérte Federert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d44ddce-c96a-4c2c-a05d-2e520f450e8d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tűz ütött ki Afrika legmagasabb hegyén, a tanzániai Kilimandzsárón, amelyet évente mintegy 50 ezer turista keres fel.","shortLead":"Tűz ütött ki Afrika legmagasabb hegyén, a tanzániai Kilimandzsárón, amelyet évente mintegy 50 ezer turista keres fel.","id":"20201012_Eg_Afrika_legmagasabb_hegye_a_Kilimandzsaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d44ddce-c96a-4c2c-a05d-2e520f450e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735acc6f-5b99-4087-b044-e4a3645c9442","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Eg_Afrika_legmagasabb_hegye_a_Kilimandzsaro","timestamp":"2020. október. 12. 12:15","title":"Ég Afrika legmagasabb hegye, a Kilimandzsáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114ff7b0-a782-4a15-af99-b25ddf0c57a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székesfehérváron 57 dolgozót akartak áthelyezni Budapestre, végül csak 18 nővér ment.","shortLead":"Székesfehérváron 57 dolgozót akartak áthelyezni Budapestre, végül csak 18 nővér ment.","id":"20201012_atvezenyles_egeszsegugy_kunetz_zsombor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=114ff7b0-a782-4a15-af99-b25ddf0c57a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285d535d-2145-4d31-b949-3f475ba06809","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_atvezenyles_egeszsegugy_kunetz_zsombor","timestamp":"2020. október. 12. 20:34","title":"Átvezénylés az egészségügyben: káoszt és bizonytalanságot tapasztalnak az orvosok és a szakdolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e26bc3-420f-4761-bfe5-6521370e6a29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Assisiben boldoggá avatták a 2006-ban gyerekként leukémiában meghalt Carlo Acutis olasz fiút. Ferenc pápa arra kérte a fiatalokat, hogy a szentség példaképeként tekintsenek rá.","shortLead":"Assisiben boldoggá avatták a 2006-ban gyerekként leukémiában meghalt Carlo Acutis olasz fiút. Ferenc pápa arra kérte...","id":"20201011_Boldogga_avattak_egy_15_eves_koraban_elhunyt_olasz_fiut_Carlo_Acutist","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8e26bc3-420f-4761-bfe5-6521370e6a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36695a17-b18b-47cc-851d-e59d28a1a947","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Boldogga_avattak_egy_15_eves_koraban_elhunyt_olasz_fiut_Carlo_Acutist","timestamp":"2020. október. 11. 18:26","title":"Boldoggá avattak egy 15 éves korában elhunyt olasz fiút, Carlo Acutist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c9027e-9ffc-4e70-83af-fc1a51d49f8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Örmányország és Azerbajdzsán orosz közvetítéssel tárgyal Moszkvában.","shortLead":"Örmányország és Azerbajdzsán orosz közvetítéssel tárgyal Moszkvában.","id":"20201012_hegyikarabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c9027e-9ffc-4e70-83af-fc1a51d49f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504dc1ec-f50f-454b-a0fc-da29675ec935","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_hegyikarabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","timestamp":"2020. október. 12. 05:09","title":"Újra támadtak az azeriek Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce1520b-f8c2-4f4b-a3e2-22d6038dd770","c_author":"Schweitzer András","category":"360","description":"Miközben az állami tulajdonláson alapuló tervutasításos rendszer lebontása az 1989 táján végbement átalakulás egyik legfontosabb tényezője volt, a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások résztvevői sem vették nagyon komolyan a gazdasági kérdéseket. Ma már sokan vallják, hogy a piac áldásos hatásába vetett hit – az akkori nemzetközi közhangulatnak megfelelően – az átmenet első éveiben túlzott volt. Drótvágó sorozat, 3. rész az EUrologustól.","shortLead":"Miközben az állami tulajdonláson alapuló tervutasításos rendszer lebontása az 1989 táján végbement átalakulás egyik...","id":"20201011_Gazdasagi_atmenet_kerdojelekkel__Drotvago_sorozat_3_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce1520b-f8c2-4f4b-a3e2-22d6038dd770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6281277-3dbc-4986-8dda-42849123717a","keywords":null,"link":"/360/20201011_Gazdasagi_atmenet_kerdojelekkel__Drotvago_sorozat_3_resz","timestamp":"2020. október. 11. 13:00","title":"A gazdasági átmenet kérdőjelei a rendszerváltás idején – Drótvágó sorozat, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintett egyike volt az első magyar fertőzötteknek. A szakember szerint azoknál is elhúzódhat a Covid-fertőzés, akik nem szorultak kórházi kezelésre.","shortLead":"Az érintett egyike volt az első magyar fertőzötteknek. A szakember szerint azoknál is elhúzódhat a Covid-fertőzés, akik...","id":"20201012_koronavirus_tunetek_izleles_szaglas_elvesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151a776e-c7c0-490c-a27b-7f71599a2353","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_koronavirus_tunetek_izleles_szaglas_elvesztese","timestamp":"2020. október. 12. 21:03","title":"Öt hónapig nem érzett szagokat és ízeket egy koronavírusos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]