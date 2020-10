Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73d811ab-5c74-4607-9349-6af91cd80861","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sorsolás keretében osztott ki még bevezetés előtt álló digitális pénzéből kisebb tételeket a kínai központi bank, hogy ilyen módon is tesztelje az elektronikus jüan háttérrendszerét.","shortLead":"Egy sorsolás keretében osztott ki még bevezetés előtt álló digitális pénzéből kisebb tételeket a kínai központi bank...","id":"20201012_kina_digitalis_penz_kriptovaluta_sorsolas_lotto_lottozas_kozponti_bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d811ab-5c74-4607-9349-6af91cd80861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0b6e4e-bd5e-422e-8aac-e1da8545c5e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_kina_digitalis_penz_kriptovaluta_sorsolas_lotto_lottozas_kozponti_bank","timestamp":"2020. október. 12. 16:12","title":"450 milliós lottósorsolást tartottak Kínában, az 50 ezer nyertessel tesztelik az új pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d908080-a214-431d-a1e5-2eecb7681a99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ersin Tatar mellett a jelenlegi államfő, Mustafa Akinci jutott tovább a csak Törökország által elismert államban.","shortLead":"Ersin Tatar mellett a jelenlegi államfő, Mustafa Akinci jutott tovább a csak Törökország által elismert államban.","id":"20201012_A_ketallami_megoldas_hive_nyerte_az_eszakciprusi_valasztas_elso_fordulojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d908080-a214-431d-a1e5-2eecb7681a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a460c2-c5d8-48f8-a630-8089636c4a12","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_A_ketallami_megoldas_hive_nyerte_az_eszakciprusi_valasztas_elso_fordulojat","timestamp":"2020. október. 12. 06:03","title":"A kétállami megoldás híve nyerte az észak-ciprusi választás első fordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68f2e39-078e-43e1-9742-3a7003b92143","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kellett hozzá sok idő, hogy a Twitter élő példa segítségével tudja bemutatni, hogy a legújabb szigorítás szerint mit tart félrevezető információnak és milyen fegyverrel lép fel ellene.","shortLead":"Nem kellett hozzá sok idő, hogy a Twitter élő példa segítségével tudja bemutatni, hogy a legújabb szigorítás szerint...","id":"20201012_twitter_donald_trump_koronavirus_immunitas_elrejtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c68f2e39-078e-43e1-9742-3a7003b92143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590a03b7-e10d-4973-ac75-fd24caea4f1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_twitter_donald_trump_koronavirus_immunitas_elrejtes","timestamp":"2020. október. 12. 00:03","title":"Trump szerint immunissá vált a koronavírusra, a Twitter rögtön bevetette új fegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8c0f0d-22f2-470c-8720-d34fb7f0fa38","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hallgatók úgy tudják, reggel 7-kor kapcsolják majd vissza az estére lekapcsolt internetet, és ez mától kezdve minden nap így lesz. ","shortLead":"A hallgatók úgy tudják, reggel 7-kor kapcsolják majd vissza az estére lekapcsolt internetet, és ez mától kezdve minden...","id":"20201013_SZFE_epulet_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd8c0f0d-22f2-470c-8720-d34fb7f0fa38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580987e7-3a85-4eea-802d-0b195115564b","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_SZFE_epulet_internet","timestamp":"2020. október. 13. 18:45","title":"Elment az internet az SZFE épületeiben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakemberek most főleg a koronavírusos betegeket kezelik.","shortLead":"A szakemberek most főleg a koronavírusos betegeket kezelik.","id":"20201013_Gyakorlatilag_leallt_a_hepatitis_C_szurese_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb90fa08-8620-4ac8-9931-7ff902aa53b6","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Gyakorlatilag_leallt_a_hepatitis_C_szurese_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 13. 15:30","title":"Gyakorlatilag leállt a hepatitis C szűrése Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7a612c-4f83-409f-880d-d0f122eff715","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter azt mondta, a szervezet szerint sem baj, ha minden védekezéshez szükséges eszközből sokkal többet vettünk a kelleténél.","shortLead":"A külügyminiszter azt mondta, a szervezet szerint sem baj, ha minden védekezéshez szükséges eszközből sokkal többet...","id":"20201013_Szijjarto_peter_who_jarvanykezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e7a612c-4f83-409f-880d-d0f122eff715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6f4324-2b30-49d8-bf95-86da2227ef0e","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Szijjarto_peter_who_jarvanykezeles","timestamp":"2020. október. 13. 17:13","title":"Szijjártó szerint a WHO-ban nagyra becsülik Magyarország járványkezelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715a5e42-7a37-4c1e-aacd-86e5a7cd2a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Új Világ Néppárt bemutatkozása csütörtökön lesz.","shortLead":"Az Új Világ Néppárt bemutatkozása csütörtökön lesz.","id":"20201012_palinkas_jozsef_part_alapitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=715a5e42-7a37-4c1e-aacd-86e5a7cd2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74dbeb1-8d41-430f-b795-8be4bff2eb90","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_palinkas_jozsef_part_alapitas","timestamp":"2020. október. 12. 13:41","title":"Pálinkás József pártot alapít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41ea2cd-4fb9-45da-bbc8-97bf467f91de","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ma még erős gyanakvás övezi a mesterséges intelligenciával felruházott gépek egészségügyi alkalmazásait, de a következő évtizedben egészen biztosra lehet venni a módszer térnyerését. ","shortLead":"Ma még erős gyanakvás övezi a mesterséges intelligenciával felruházott gépek egészségügyi alkalmazásait, de a következő...","id":"202041__mesterseges_intelligencia__gepi_diagnozis__bizalomepites__nem_keptelenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c41ea2cd-4fb9-45da-bbc8-97bf467f91de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09fc07ca-7442-43e5-b69e-73bc95bc183f","keywords":null,"link":"/360/202041__mesterseges_intelligencia__gepi_diagnozis__bizalomepites__nem_keptelenseg","timestamp":"2020. október. 13. 13:00","title":"Még tartunk tőle, de a mesterséges intelligencia olcsóbb és jobb orvoslást hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]