[{"available":true,"c_guid":"17997eac-a3f3-4c83-9c4f-d03b5902cf51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A boltosok azt kérik, hogy a bérbeadók a járvány miatti nehéz helyzetre tekintettel ne emeljenek árat.","shortLead":"A boltosok azt kérik, hogy a bérbeadók a járvány miatti nehéz helyzetre tekintettel ne emeljenek árat.","id":"20201014_Nem_eleg_a_koronavirus_a_gyenge_forint_miatt_is_sok_kereskedo_szenved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17997eac-a3f3-4c83-9c4f-d03b5902cf51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb64b26-1114-4fd8-afa0-16294ab4c8e7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_Nem_eleg_a_koronavirus_a_gyenge_forint_miatt_is_sok_kereskedo_szenved","timestamp":"2020. október. 14. 12:50","title":"A kereskedők azt szeretnék, hogy ne lehessen bérleti díjat emelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce40178-00d0-4c50-a4b4-82922a1a2693","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szarka Gábor szerint „az anarchikus helyzetet mindenképpen meg kell szüntetni”.","shortLead":"Szarka Gábor szerint „az anarchikus helyzetet mindenképpen meg kell szüntetni”.","id":"20201014_SZFEkancellar_Szarka_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce40178-00d0-4c50-a4b4-82922a1a2693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208cb44d-2501-439d-81ec-f4a05ba3b4fd","keywords":null,"link":"/elet/20201014_SZFEkancellar_Szarka_Gabor","timestamp":"2020. október. 14. 14:19","title":"SZFE-kancellár: Ha valaki elutasít egy legitim helyzetet, akkor annak nyilvánvalóan máshol lesz a helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951e1533-592c-41f0-a1cc-395c0bb9c08c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Angliában 22 órakor zárnak a szórakozóhelyek a koronavírus miatt, ám ez nem zavarta a fiatalokat. ","shortLead":"Angliában 22 órakor zárnak a szórakozóhelyek a koronavírus miatt, ám ez nem zavarta a fiatalokat. ","id":"20201014_Videon_ahogy_Liverpool_utcain_buliznak_a_fiatalok_a_korai_kocsmazaras_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=951e1533-592c-41f0-a1cc-395c0bb9c08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c8d7a7-6261-4140-9663-0bd478591f6a","keywords":null,"link":"/elet/20201014_Videon_ahogy_Liverpool_utcain_buliznak_a_fiatalok_a_korai_kocsmazaras_utan","timestamp":"2020. október. 14. 12:19","title":"Videón, ahogyan fiatalok tömegei csapatják az utcán Liverpoolban a korai kocsmazárás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"A változás középről jön\" - vázolja a magyar politikai teret az első Orbán-kormány minisztere és az MTA korábbi elnöke, a ma zászlót bontó Új Világ Néppárt alapítója. A politikussá avanzsáló atomfizikus M. Kiss Csabának beszél a nők szerepéről a közéletben, a küldetéstudatról, és új pártjának finanszírozásáról is.","shortLead":"\"A változás középről jön\" - vázolja a magyar politikai teret az első Orbán-kormány minisztere és az MTA korábbi elnöke...","id":"20201015_Palinkas_Jozsef_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38aa7f0c-37ab-4cb0-a04d-74d9eb882e46","keywords":null,"link":"/360/20201015_Palinkas_Jozsef_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 15. 11:30","title":"Pártot alapított és akár miniszterelnök is lenne - Pálinkás József a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nincs, ami megállítsa az esést, a forint szerdán dél előtt nem sokkal 363,5 eurón állt.","shortLead":"Egyelőre nincs, ami megállítsa az esést, a forint szerdán dél előtt nem sokkal 363,5 eurón állt.","id":"20201014_Tovabbra_is_zuhanorepulesben_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eccd62a-5d38-43ca-b686-3cb7047bbd85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_Tovabbra_is_zuhanorepulesben_a_forint","timestamp":"2020. október. 14. 12:06","title":"Továbbra is zuhanórepülésben a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38a33af-8b18-47dd-889d-c6fb9312512e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos változás állt be az Office 2010-es verziójánál: megszűnt a támogatása, így frissítés nem érkezik hozzá, és ami a nagyobb baj, biztonsági javítás sem.","shortLead":"Fontos változás állt be az Office 2010-es verziójánál: megszűnt a támogatása, így frissítés nem érkezik hozzá, és ami...","id":"20201015_microsoft_office_2010_tamogatas_biztonsagi_hibak_javitasa_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e38a33af-8b18-47dd-889d-c6fb9312512e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96284b04-4fc4-4259-8867-d8b8dcc8a260","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_microsoft_office_2010_tamogatas_biztonsagi_hibak_javitasa_frissites","timestamp":"2020. október. 15. 11:33","title":"Milyen Office van a gépén? Az egyiket most kaszálta el a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070ece24-2f10-482e-aebb-444b8063ce26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 27 embert vádolnak a Fővárosi Törvényszéken.","shortLead":"Összesen 27 embert vádolnak a Fővárosi Törvényszéken.","id":"20201014_Angliaig_vezetnek_a_magyar_unokazos_csalasok_nyomai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=070ece24-2f10-482e-aebb-444b8063ce26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7a16a9-16bf-4dd7-a4ed-d6ba79c1e0d5","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Angliaig_vezetnek_a_magyar_unokazos_csalasok_nyomai","timestamp":"2020. október. 14. 16:58","title":"Angliából intézte az unokázós átveréseket egy magyar bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1f1750-e331-4e06-be1e-61389fd950c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok eddig úgy tudták, a Naprendszerben csak a földi hegyeknek van hósapkájuk, ám néhány éve kiderült, ez nem így van.","shortLead":"A tudósok eddig úgy tudták, a Naprendszerben csak a földi hegyeknek van hósapkájuk, ám néhány éve kiderült, ez nem...","id":"20201014_pluto_jegsapka_hosapka_hegyek_fagyott_metan_new_horizon_urszonda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1f1750-e331-4e06-be1e-61389fd950c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea9970b-ba19-4276-885c-d42d712710e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_pluto_jegsapka_hosapka_hegyek_fagyott_metan_new_horizon_urszonda","timestamp":"2020. október. 14. 16:13","title":"Furcsa jelenségre figyeltek fel a tudósok a Plútón, mostanra sikerült megmagyarázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]