[{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Kiosztotta azokat a feladatokat a tagállamoknak az Európai Bizottság, amelyeket el kell végezni, mielőtt elkészül a koronavírus-oltás. A testület ajánlást is közreadott, amelyben felsorolja, hogy kik kaphatják meg először a vakcinát.","shortLead":"Kiosztotta azokat a feladatokat a tagállamoknak az Európai Bizottság, amelyeket el kell végezni, mielőtt elkészül...","id":"20201015_Bar_oltas_meg_nincs_oltasistrategia_mar_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849a0c30-01ba-4617-b886-ab7c69933ff7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Bar_oltas_meg_nincs_oltasistrategia_mar_van","timestamp":"2020. október. 15. 12:35","title":"Bár oltás még nincs, oltási stratégia már van az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174e0ed3-4568-4d48-b5ff-a6fdbde1a085","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról már sokat hallhattunk, hogy egy okosóra megmentette valakinek az életét. Egy szinte hihetetlen eset viszont arra utal, hogy akár egy laptop is életmentő lehet.","shortLead":"Arról már sokat hallhattunk, hogy egy okosóra megmentette valakinek az életét. Egy szinte hihetetlen eset viszont arra...","id":"20201014_lovoldozes_laptop_surface_book","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=174e0ed3-4568-4d48-b5ff-a6fdbde1a085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f43072-708b-4e49-a152-9265931f8e18","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_lovoldozes_laptop_surface_book","timestamp":"2020. október. 14. 11:03","title":"Reméljük, igaz, viccnek rossz lenne: fellőtt a szomszéd, a laptop állította meg a golyót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Ellenállásukat a szabadságukat és autonómiájukat korlátozó intézkedésekkel szemben messzemenően jogosnak tartjuk\" – fogalmazzák meg levelükben az oktatók. ","shortLead":"\"Ellenállásukat a szabadságukat és autonómiájukat korlátozó intézkedésekkel szemben messzemenően jogosnak tartjuk\" –...","id":"20201015_Kiallnak_az_Szinhaz__es_Filmmuveszeti_Egyetemert_az_ELTE_BTK_oktatoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21354fd5-6f5d-43e0-a3d7-a4f500784c81","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Kiallnak_az_Szinhaz__es_Filmmuveszeti_Egyetemert_az_ELTE_BTK_oktatoi","timestamp":"2020. október. 15. 13:31","title":"Kiállnak az Színház- és Filmművészeti Egyetemért az ELTE BTK oktatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9e82af-97f0-46d4-b2c0-bfbda62ed279","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi értesülések szerint távozik cégétől, és új vállalkozást indít a OnePlus társalapítója, Carl Pei. A vállalat hivatalosan még nem erősítette meg ezt, de egyre több jel utal arra, hogy nem légből kapott hírről van szó.



","shortLead":"A legutóbbi értesülések szerint távozik cégétől, és új vállalkozást indít a OnePlus társalapítója, Carl Pei. A vállalat...","id":"20201014_carl_pei_oneplus_alapito_uj_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe9e82af-97f0-46d4-b2c0-bfbda62ed279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89fcba3-d90c-4049-bcd5-94aa2e4613f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_carl_pei_oneplus_alapito_uj_ceg","timestamp":"2020. október. 14. 21:03","title":"Lelép a OnePlus társalapítója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d6b171-7874-444d-ac07-60c643b8b67d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy utasszállító fedélzetéről is látni lehetett azt a rejtélyes alakot Los Angelesben, aki egy háti rakéta segítségével emelkedett a levegőbe. Ez már a második ilyen eset a szeptemberi óta.","shortLead":"Egy utasszállító fedélzetéről is látni lehetett azt a rejtélyes alakot Los Angelesben, aki egy háti rakéta segítségével...","id":"20201015_jetpack_los_angeles_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4d6b171-7874-444d-ac07-60c643b8b67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06ebd5e-a337-4020-81f8-6f52f80d19b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_jetpack_los_angeles_repuloter","timestamp":"2020. október. 15. 14:03","title":"Valaki megint jetpackkel a hátán repkedett Los Angeles felett, 1800 méterig jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arra egyelőre nem válaszoltak, terveznek-e válaszlépést.","shortLead":"Arra egyelőre nem válaszoltak, terveznek-e válaszlépést.","id":"20201013_oroszorszag_kibertamadas_norvegia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbfc960-13f9-4fbd-914a-7e7da6cd605d","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_oroszorszag_kibertamadas_norvegia","timestamp":"2020. október. 13. 18:38","title":"A norvégok szerint Oroszország állt a parlamentjük elleni kibertámadás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakáskiadással foglalkozók haszna akár 25 százalékkal is csökkenhetett egy év alatt, ám tömeges eladási hullám így sem várható a Takarék Index elemzői szerint.","shortLead":"A lakáskiadással foglalkozók haszna akár 25 százalékkal is csökkenhetett egy év alatt, ám tömeges eladási hullám...","id":"20201014_Nagyot_buktak_iden_a_befektetesi_cellal_lakast_vasarlok_de_sajnalni_azert_nem_kell_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8582289-9cc8-46f3-87da-1baf740368df","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_Nagyot_buktak_iden_a_befektetesi_cellal_lakast_vasarlok_de_sajnalni_azert_nem_kell_oket","timestamp":"2020. október. 14. 11:37","title":"Nagyot buktak idén a befektetési céllal lakást vásárlók, de sajnálni azért nem kell őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c170c2-8250-452c-8453-dc0cf3b7cc73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Szaúd-Arábia nem kapott elegendő szavazatot.\r

","shortLead":"Csak Szaúd-Arábia nem kapott elegendő szavazatot.\r

","id":"20201013_Kina_Oroszorszag_ENSZ_Emberi_Jogi_Tanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1c170c2-8250-452c-8453-dc0cf3b7cc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d17ec7-d743-4e13-bcb3-883c8a945586","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_Kina_Oroszorszag_ENSZ_Emberi_Jogi_Tanacs","timestamp":"2020. október. 13. 21:49","title":"Oroszországot és Kínát is beválasztották az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]