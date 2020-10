Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azzal, hogy az 5 százalékos lakásáfa visszaigénylésére minden csokos vevőnek lehetősége lesz, az eddig mostohán kezelt egy- és kétgyermekes szülők is jelentős pénzügyi előnyre tehetnek szert – írja friss elemzésében a Bankmonitor. Ráadásul ezt a kedvezményt – ellenben a Babaváró hitellel – az élettársak, vagy éppen a gyermeküket egyedül nevelők is igénybe vehetik.","shortLead":"Azzal, hogy az 5 százalékos lakásáfa visszaigénylésére minden csokos vevőnek lehetősége lesz, az eddig mostohán kezelt...","id":"20201014_Milliokkal_tobbet_erhet_a_csok_2021tol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be691de-4448-417b-ba6f-61914dc77f0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_Milliokkal_tobbet_erhet_a_csok_2021tol","timestamp":"2020. október. 14. 09:30","title":"Milliókkal többet érhet a csok 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor márkájához tartozó területek értékesítésére készül a Huawei, a vevőjelöltek egyike pedig a Xiaomi – értesült a Reuters. Az ügylet a Kína és Amerika közti kereskedelmi konfliktushoz vezethető vissza.","shortLead":"A Honor márkájához tartozó területek értékesítésére készül a Huawei, a vevőjelöltek egyike pedig a Xiaomi – értesült...","id":"20201014_huawei_honor_eladas_xiaomi_kereskedelmi_haboru_kina_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb6af88-51b6-48f8-bbae-076698555d43","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_huawei_honor_eladas_xiaomi_kereskedelmi_haboru_kina_egyesult_allamok","timestamp":"2020. október. 14. 15:09","title":"Reuters: A Huawei eladná a Honort az amerikai konfliktus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd","c_author":"Dezső András","category":"vilag","description":"Angolszász titkosszolgálati művelet eredményeképpen szivároghatott ki az a kínai adatbázis, ami rengeteg külföldiről, köztük magyar politikusok családtagjairól gyűjtött adatokat rejtett. A szivárogtatást és annak esetleges következményeit érdemes Kína és a Nyugat viszonyában szemlélni – magyarázták a hvg.hu-nak a titkosszolgálatok világát belülről ismerő források.","shortLead":"Angolszász titkosszolgálati művelet eredményeképpen szivároghatott ki az a kínai adatbázis, ami rengeteg külföldiről...","id":"20201014_Kina_maszkdiplomaciajara_lehetett_valasz_az_adatbazis_leleplezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c29bdef-0e0d-4aa2-891e-a9cf97b12644","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Kina_maszkdiplomaciajara_lehetett_valasz_az_adatbazis_leleplezese","timestamp":"2020. október. 14. 11:00","title":"A kínai adatbázis leleplezése a maszkdiplomáciára adott válaszcsapás lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány kedden arról beszélt, a szakmai stáb túl sok változtatást már nem tud végrehajtani a kezdőcsapaton.\r

","shortLead":"A szövetségi kapitány kedden arról beszélt, a szakmai stáb túl sok változtatást már nem tud végrehajtani...","id":"20201014_oroszorszag_magyarorszag_valogatott_nemzetek_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5969935-0c52-4a2b-aba9-fd14930e5649","keywords":null,"link":"/sport/20201014_oroszorszag_magyarorszag_valogatott_nemzetek_ligaja","timestamp":"2020. október. 14. 20:04","title":"Ezzel a kezdővel megy neki az oroszoknak a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Markus Söder bajor miniszterelnök szerint az ország közel van egy újabb általános zárlathoz.","shortLead":"Markus Söder bajor miniszterelnök szerint az ország közel van egy újabb általános zárlathoz.","id":"20201015_Merkel_robbanasszeru_emelkedesnek_indult_a_fertozesek_szama_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e82b56f-6014-4cdc-8666-0b67906e83be","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Merkel_robbanasszeru_emelkedesnek_indult_a_fertozesek_szama_Nemetorszagban","timestamp":"2020. október. 15. 05:21","title":"Merkel: robbanásszerű emelkedésnek indult a fertőzések száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Juliane Kokott főtanácsnok álláspontja szerint nem ellentétes az uniós joggal a vállalkozások progresszív szerkezetű forgalmi adóval megadóztatása. Az adó miatt az Európai Bizottság emelt kifogást.","shortLead":"Juliane Kokott főtanácsnok álláspontja szerint nem ellentétes az uniós joggal a vállalkozások progresszív szerkezetű...","id":"20201015_Kokott_magyar_reklamado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccec6aa6-8c31-4f15-a80d-93f4fecea222","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Kokott_magyar_reklamado","timestamp":"2020. október. 15. 11:12","title":"Nyerésre áll a magyar reklámadó az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d24d6b9-4050-4715-89f1-1001709004cf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A pénz nem az az egyszerű ösztönző erő, amelynek a többségünk feltételezi – mutatott rá Dan Ariely viselkedéskutató közgazdász. Amikor mások elismerik a munkára fordított erőfeszítésünket, hajlandók vagyunk még keményebben, jobban és akár kevesebb pénzért is dolgozni. Ha viszont nem érkezik pozitív visszajelzés, akkor motivációnk elpárolog.","shortLead":"A pénz nem az az egyszerű ösztönző erő, amelynek a többségünk feltételezi – mutatott rá Dan Ariely viselkedéskutató...","id":"20201014_Mennyire_motival_a_penz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d24d6b9-4050-4715-89f1-1001709004cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19929b81-e9ab-44c5-9175-209f7ecd12cb","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201014_Mennyire_motival_a_penz","timestamp":"2020. október. 14. 19:15","title":"Mennyire motivál a pénz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde23614-c5ca-4b26-bafd-5f8c1d65f1b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kevlárt, karbont és alumíniumot nagy mennyiségben felvonultató elektromos autó végsebessége megközelíti az 500 km/h-t. ","shortLead":"A kevlárt, karbont és alumíniumot nagy mennyiségben felvonultató elektromos autó végsebessége megközelíti az 500...","id":"20201014_24_villanymotor_az_5200_loeros_bolgar_hiperautoban_alieno_arcanum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bde23614-c5ca-4b26-bafd-5f8c1d65f1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c38815-cb99-41d9-8d34-b6c6be595c09","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_24_villanymotor_az_5200_loeros_bolgar_hiperautoban_alieno_arcanum","timestamp":"2020. október. 14. 06:41","title":"24 villanymotor az 5200 lóerős bolgár hiperautóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]